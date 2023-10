Elisa Loncon votará «En Contra» en el plebiscito:  «No puedo estar de acuerdo con un texto que nos niega»

Este fin de semana, la expresidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncon, se refirió al plebiscito del próximo 17 de diciembre y aseguró que votará “En contra” de la nueva propuesta de la nueva Carta Magna, afirmando que «no puedo estar de acuerdo con un texto que nos niega».

“Si tengo conocimiento de que ese texto está negando mis derechos como pueblo, mis derechos lingüísticos, mis derechos a ser considerado una nación distinta, porque somos distintos, ¿cómo votarías tú? No puedo aprobar. No puedo estar de acuerdo con un texto que nos niega”, sostuvo la académica, en conversación con The Clinic.

«Lo que no podemos continuar es negando los derechos, a lo que yo no estoy dispuesta es a aprobar un texto que parte por la negación de quienes somos nosotros, los pueblos; de quienes somos nosotras, las mujeres», apuntó,

La lingüista planteó que en la sociedad chilena hay un hecho colonial no abordado: el genocidio hacia los pueblos indígenas.

«Dentro de otras constituciones modernas han sido reconocidos esos genocidios y se han instalado discursivamente que los pueblos indígenas tienen derechos y eso ha llegado a la Constitución. Estoy hablando de Canadá, Nueva Zelanda”, reflexionó la política.

«Ese fue el avance de la Convención Constitucional, que con los escaños reservados los pueblos pudimos participar junto con la sociedad chilena, se creó un espacio institucional para la participación de los pueblos», recordó.

En sus declaraciones, la expresidenta de la Convención sostuvo que el proceso constitucional anterior fue “fustigado” por los partidos de derecha.

“Nos juzgaron a nosotros, a partir de esos estereotipos raciales. Dijeron que estábamos promoviendo violencia, que se dividía el país (…). A mí me enrostraron toda la violencia de La Araucanía, que yo era prácticamente vocera de la CAM”, señaló.

Al respecto, destacó que su postura fue tomar una responsabilidad histórica y política, «hacer mi aporte para resolver este vacío que tiene la Constitución respecto a comprender y garantizar los derechos de los pueblos indígenas».

A juicio de la académica de la Usach, se produjo un proceso de manipulación en el que participaron los medios de comunicación.

«No exacerbamos la situación, fuimos manipulados, exacerbados por los medios de comunicación. Teníamos un sistema de transparencia impecable. La institución más transparente que ha tenido el Estado de Chile en la historia fue la Convención Constitucional», explicó.

Loncon destacó que «hay cuestiones personales incidieron en el producto colectivo que logramos, pero también fue la estrategia del miedo instalado, diciendo ‘mira si apoyas esta Constitución, si apruebas y tienes una habitación desocupada, te la va a ocupar un migrante’. Burdo. Que se iba a dividir el país, que no hay derecho a las pensiones, que estábamos en contra de la bandera de Chile. Esa conducta amenazó a los sectores más desposeídos, más desvinculados, obviamente sumó (…). Entonces ahí se conquistó el 60% y tanto de los votos en contra».

La exconvencional fue consultada por posibilidad de hacer campaña por el En contra, y señaló que «no lo he visto todavía. Estamos a fines de octubre, y en noviembre la carga académica con mis estudiantes, los trabajos y todo eso es intenso».

Sigue leyendo: