Constituyente Marcos Barraza (PC) fue agredido por seguidores de la derecha ante mirada y nulo actuar de Carabineros: «No me amedrenta, me refuerza a seguir construyendo un país sin fanatismos»

El constituyente del Distrito 13, Marcos Barraza (PC), fue agredido este lunes en las afueras del Ex Congreso Nacional, donde funciona la Convención Constitucional, en medio de un receso de la Comisión de Sistema Político en la que participa.

En el video del incidente compartido en redes, se puede observar que un grupo de personas que se encontraba frente al edificio donde opera el órgano constituyente persiguió a Barraza y una de las mujeres presentes lo increpó, lo insultó, y cubrió a la fuerza la cabeza del convencional, con una bandera de Chile, todo esto frente a la mirada y nulo actuar de Carabineros de Chile.

Individuos provida y de derecha agredieron físicamente al constituyente Marcos Barraza a las afueras del Ex Congreso Nacional ante la mirada y nulo actuar de Carabineros.

Vía @ValeMirandaCC pic.twitter.com/qNFINmiRU4 — El Ciudadano (@El_Ciudadano) March 14, 2022

En el video se aprecia cuando el efectivo de Carabineros se acerca a la agresora y tras un breve diálogo la mujer continuó su camino.

No obstante, minutos después fue detenida.

Según testimonios, la agresión también se habría extendido a los constituyentes Patricia Politzer (INN) y Hernán Larraín Matte (Evópoli).

«Cuando se hizo el receso me dispuse a ir a comprar un café y a la salida estaban insultando al convencional Hernán Larraín, este grupo, después me enteré de que insultaron a la constituyente Patricia Politzer con descalificaciones, groserías», relató Barraza.

«En mi caso me siguieron un rato, me atosigaron, me pusieron la bandera en la cabeza reiteradas veces, tratando de provocarme para que reaccionara violentamente», aseguró.

Asimismo, compartió en sus redes un video que muestra el momento que la mujer con una bandera chilena lo atacó cubriéndole la cabeza y tirando con fuerza mientras le gritaba: “De qué tenís miedo, hombre”.

Hoy fuí agredido por los fanáticos de la ultraderecha. Los que profesan la intolerancia y el odio.

Esto no me amedrenta, al contrario me refuerza a seguir construyendo un país sin fanatismos. pic.twitter.com/5Oin4XCg6q — Marcos Barraza (@MarcosBarrazaG) March 14, 2022

“Hoy fuí agredido por los fanáticos de la ultraderecha. Los que profesan la intolerancia y el odio. Esto no me amedrenta, al contrario me refuerza a seguir construyendo un país sin fanatismos”, escribió Barraza junto al material audiovisual.

Desde la Convención Constitucional informaron que «solicitamos a Carabineros que hicieran efectiva la responsabilidad» por los hechos y que hay una persona detenida. Además, solicitaron a los vicepresidentes presentes que hagan llegar los antecedentes a la mesa.

Funcionarios de la Sección de Investigaciones Policiales (SIP) de Carabineros acudió hasta el exCongreso para entrevistarse con Barraza y conocer más detalles de la agresión de la cual fue víctima.

Rechazo a la agresión contra Barraza

Desde el órgano redactor, variso convencionales expresaron su rechazo a la agresión contra Barraza.

“Inaceptable ataque de manifestantes de derecha a convencional Barraza. Demuestran su incapacidad de diálogo y poco respeto por quien piensa distinto. ¿Este es el resguardo que da Carabineros a Convencionales?, no podemos normalizar estas agresiones”, indicó Janis Meneses (MSI).

Elisa Giustinianovich (Ind)afirmó que “condenamos rotundamente amedrentamiento de personas antiderechos quienes están continuamente acechando las afueras del Ex Congreso y el paso de constituyentes y asesores. En el debate constituyente no pasarán el odio y la intolerancia”.

Pedro Muñoz (Colectivo Socialista) también rechazó la agresión contra su par del PC: “Nadie, en ningún lugar y bajo ninguna circunstancia puede ser víctima de violencia por sus posiciones políticas. Rechazamos rotundamente estos hechos y solidarizamos con el constituyente Barraza”, dijo.