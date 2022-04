Constituyente Woldarsky por rechazo a indicación que buscaba incorporar listas de independientes: «Dentro del mundo de los partidos políticos existe un monopilio que debemos romper por el bien de Chile»

Durante la jornada de de ayer miércoles, los convencionales constituyentes votaron el informe de reemplazo de la Comisión de Sistema Político y rechazaron la indicación que permitía a los independientes presentar candidaturas a cargos de elección popular agrupándose en listas programáticas.

La indicación N° 122 planteaba que «las personas no afiliadas ni adherentes a organizaciones políticas podrán presentar candidaturas unipersonales o en listas a cargos de representación popular».

Para ello, deberían «inscribir un programa y reunir los patrocinios de un número de ciudadanas y ciudadanos independientes, conforme al porcentaje que determine la ley, la que, a su vez, establecerá los criterios de democracia interna, transparencia y probidad que deberán cumplir estas candidaturas; asimismo, estarán sujetas a la supervigilancia y fiscalización del Servicio Electoral».

Esta indicación fue presentada por los convencionales constituyentes Francisca Arauna, Marco Arellano, Tania Madriaga y Alejandra Pérez.

La iniciativa fue rechazada tras alcanzar 72 votos a favor, 67 en contra y 12 abstenciones.

Cabe recordar que esta propuesta fue rechazada por la referida comisión del órgano redactor el pasado viernes 1° de abril, tras recibir 16 votos en contra, siete a favor y una abstención , por parte de Jaime Bassa.

El resultado de la votación generó polémica en el seno de la Convención, debido a que los conglomerados de partidos tradicionales se resistieron a que movimientos políticos sociales e independientes compitieran en listas.

El abogado y constituyente por el Distrito 10, Manuel Woldarsky González, calificó el rechazo a la indicación N° 122 como una «verguenza» y condenó el hecho de que incluso varios convencionales iIndependientes» votaran en contra.

"Independiente" en lista de independientes, eso fue lo que me trajo a esta convención. Hoy lo honré y voté a favor de la indicación N° 122, pero los partidos del orden no quisieron, incluso varios "Independientes" que llegaron de una forma, hoy la renegaron.



Una verguenza. — Manuel Woldarsky González (él/he) (@manuconstituye) April 13, 2022

En declaraciones a El Ciudadano, el defensor de DDHH, ndicó que resuklta preocupante ser testigo de que las fuerzas políticas hoy celebran acuerdos que solo benefician a partidos políticos.

Constituyente @manuconstituye se refiere al rechazo de la indicación 122 que permitiría a independientes presentar candidaturas unipersonales o en listas a cargos de representación popular.



Reportero: @CristianGarciaC #ConvencionConstitucional #laconvencionestuya pic.twitter.com/VO9I4JicL1 — El Ciudadano (@El_Ciudadano) April 13, 2022

«Lamentablemente la indicación presentada porla convencional Arauna respecto de la creación o la posibilidad de que listas de independientes conformadas porpersonas no militantes hay quedado afuera habla de que hoy ejercemos un derecho que las generaciones futuras no podrán ejercer y eso no es posible», dijo.

«La política en Chile debe incluir la participación de personas sin militancia política, dentro del mundo de los partidos políticos existe un monopilio que debemos romper por el bien de Chile», subrayó.

Les da miedo que les quitemos sus miserables cuotas de poder.

Votación de indicación n° 122.-

“Las personas no afiliadas ni adherentes a organizaciones políticas podrán presentar candidaturas unipersonales o en listas a cargos de representación popular. Para ello, deberán … pic.twitter.com/gUAbQEZkss — Ingrid Villena Narbona/Convencional Constituyente (@VillenaNarbona) April 13, 2022

«Les da miedo que les quitemos sus miserables cuotas de poder», expresó por su parte, la convencional independiente por el Distrito 13, Ingrid Villena Narbona.