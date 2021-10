Constituyentes de Vamos Por Chile no lograron recoger firmas necesarias para impugnar plebiscitos dirimentes en la Corte Suprema

Los convencionales de Vamos Por Chile no consiguieron las 39 firmas requeridas para introducir un recurso en la Corte Suprema por la aprobación de los plebiscitos dirimentes en el Reglamento General de la Convención Constitucional.

Se necesitaban 39 firmas firmas para acudir al máximo tribunal , pero solamente lograron reunir 37, correspondientes a todos los convencionales de la UDI, RN y Evópoli, más el independiente Rodrigo Logan.

El mecanismo de plebiscitos dirimentes permite que, en caso de que no se logre un acuerdo mayoritario de los 2/3 (66%), pero sí los 3/5 (60%), la ciudadanía pueda decidir con un plebiscito intermedio sobre la aprobación o no de la normativa lo que, según los constituyentes oficialistas, le quita “legitimidad” al órgano constituyente.

De acuerdo a La Tercera, Logan descartó poner su firma en la reclamación: «El país no necesita que le echemos más leña al fuego y nos necesita más unidos que nunca». Además dijo que la forma «en que está explicado el vicio esencial no es correcta y va a hacer que la Corte Suprema lo rechace. Aún cuando pueda ser esencial el vicio, éste no ha causado un daño directo».

Por su parte, el convencional Arturo Zuñiga (UDI) cargó contra la centroizquierda por no sumarse a este recurso y señaló que «37 firmas no son suficientes, y esto lo sabemos desde el día de la elección de los convencionales. Pero lo que marca un hito hoy al no llegar a las 39 firmas es la cobardía de la izquierda democrática que sigue bailando al ritmo del PC y que no se han movido ni un milímetro de lo que ellos dictan», puntualizó.

Esquirlas en Vamos Por Chile

Ante el fracaso de los esfuerzos por conseguir las 39 firmas, La Tercera publicó que representantes del colectivo afirman en privado que este traspié terminó convirtiéndose en un costo innecesario para Vamos por Chile y apuntan directamente a la UDI.

“Acá hubo un cierto sector que anunció a los cuatro vientos que íbamos a la Suprema y sabíamos que existían muy pocas posibilidades. Nadie va a la guerra sin contar las tropas antes”, sostenía en privado el lunes un convencional RN, tal y como consigna el citado medio.

Otros constituyentes de derecha habrían señalado que el resultado se debe al hecho de que los principales impulsores del recurso han adoptado una posición de “atrincheramiento” en la Convención.

“Esta es una lección para los duros de la UDI (…), están cosechando lo que han sembrado”, afirmó a La Tercera otro convencional, fuera de micrófono, quien aseguró que la respuesta de la centroizquierda fue clara: no querían aparecer en la foto con figuras como Teresa Marinovic (independiente-UDI) ni Marcela Cubillos (independiente-UDI).