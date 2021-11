Constituyentes denunciaron al Ministerio de Medio Ambiente por incumplido del Plan Nacional de Protección de Humedales

Los convencionales constituyentes Marcos Arellano (D8), Jorge Abarca (D1) y Francisco Camaño Rojas (D14), presentaron este jueves ante la Contraloría una denuncia contra el Ministerio de Medio Ambiente, por el incumplimiento del Plan Nacional de Protección de Humedales, promovido desde 2020 y que tenía como fin proteger 40 humedales a lo largo del país.

Los constituyentes solicitan al contralor Jorge Bermúdez Soto que se realice una fiscalización al Ministerio del Medio Ambiente, y en caso de ser necesario «se inicie la correspondiente auditoría y/o fiscalización, con el objeto de verificar la sujeción a la legalidad de las actuaciones».

Sustentan la denuncia en el hecho de que el Plan Nacional de Protección de Humedales 2018-2020, que pretendía proteger 40 humedales a lo largo del país, ya a casi un año del término del plazo, no presenta avances significativos en su ejecución, sin tener argumentos ni justificación alguna dicho incumplimiento.

Cabe recordar que los humedales que se pretenden proteger son: en la región de Arica y Parinacota: Ampliación SN Humedal Río Lluta, Río Camarones, Caquena; en la región de Tarapacá: Salar de Huasco; en la región de Antofagasta: Laguna Tebenquiche, Desembocadura Río Loa; en la región de Atacama: Carrizal Bajo, Río Huasco, Totoral; Coquimbo: Punta Teatinos, Cordillera Río Sasso, Canihuante, Río Limarí; en la región de Valparaíso: Zaino laguna del Copín, Ampliación SN Tunquén, Dunas de Longotoma-Salinas de Pullally; en la región Metropolitana: Humedal Batuco; en la región del libertador Bernardo O’Higgins: Cahuil; en la región de Maule: Los Maitenes del Río Claro, Ciénaga del Name, Pajonal de Tilicura, Laguna Invernada, Cajón del Río Teno Los Queñes; en la región del Biobío: Los Batros, Desembocadura Río Carampangue, Boca Maule, Humedal Vasco da Gama,Tubul –Raqui, Desembocadura Río Biobio, Taucu, Laguna Santa Elena y sistema lacustre asociado, Vegas de Itata, Lagunas y humedales de la Provincia de Arauco; en la región de la Araucanía: Lago Tinquilco, Queule; en la región de Los Lagos: Sistema de Humedales del Río Maullín (Amortajado), Humedal del Río Chepu; en la región de Los Ríos: Humedal Llancahue, Angachilla, y; en la región de Magallanes: Bahía Lomas

De igual forma, los convencionales alegan que el Ministerio de Medio Ambiente debería declarar los humedales urbanos a aquellos «que cumplen los requisitos», los cuales están establecidos en la Ley 21.202, no obstante, el ente ministerial ha colocado «trabas inverosímiles» a varios humedales que han sido presentados para esta categoría.

Uno de los casos más relevantes, detallan en la denuncia, es el humedal Ojos del Mar, en la comuna de San Antonio.

«El pasado 24 de septiembre el Ministerio de Medio Ambiente que resolvió rechazar la solicitud de declaración de Humedal Urbano al humedal Ojos de Mar de Llolleo, realizada por la Municipalidad de San Antonio en conjunto con la ciudadanía y diversas organizaciones socioambientales de la zona», refiere la notificación.

El rechazo de la declaración del humedal Ojos del Mar generó un fuerte malestar en el seno de la comunidad.

Milko Caracciolo, concejal de San Antonio, en conversación con Revista Freelance, expresó que la decisión tiene un sentido político, mercantil y neoliberal.

“La institucionalidad se pone a disposición de estos intereses por sobre la preservación de la flora, fauna y las vidas humanas”, afirmó, citado por El Desconcierto

A continuación la denuncia íntegra:

EN LO PRINCIPAL: Interpone denuncia, solicitando fiscalización, dictamen y/o auditoría; PRIMER OTROSÍ: Forma de notificación.

Señor JORGE BERMÚDEZ SOTO

CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA

Marco Antonio Arellano Ortega, constituyente; Jorge Abarca Riveros, constituyente; Lorena Cecilia Parra Cuevas, por sí y en representación de Red Eco Ambiental; Eduardo Acuña Fuentes, por sí y en representación de Fundación Batuco Sustentable; Rodrigo Ignacio Vallejos Calderón; Vicente Bardales Valencia, y; Francisco Alonso Astorga Cárcamo, asimismo todas las personas individualizadas por sí y en representación de la Red Plurinacional de Humedales de Chile, mediante este acto venimos a exponer y pedir lo siguiente:

Que, conforme a los artículos 19 N° 14, 98 y 99 de la Constitución Política de la República, a los artículos 1°, 5°, 6°, 7°, 9, 10 y demás aplicables de la Ley N° 10.336 Orgánica Constitucional de la Contraloría General de la República, a la ley General de Urbanismo y Construcciones, su Ordenanza y demás normativa aplicable, venimos en solicitar a ud., la realización de una fiscalización al Ministerio del Medio Ambiente, la expedición del correspondiente dictamen y, en caso de ser necesario, se inicie la correspondiente auditoría y/o fiscalización, con el objeto de verificar la sujeción a la legalidad de las actuaciones que se indican, en razón de los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

LOS HECHOS Y EL DERECHO

Que el Ministerio del Medio Ambiente (MMA) estableció el Plan Nacional de Protección de Humedales 2018-2022, que con fecha 23 de enero de 2020 se publicó en el Diario Oficial la ley 21.202 denominada “Ley de Humedales Urbanos”, aquello en el contexto de cambio y crisis climática que se vive en el país y en el mundo, crisis corroborada por el reciente de la IPCC (The Intergovernmental Panel on Climate Change).

Venimos a denunciar que se ha incumplido el Plan Nacional de Protección de Humedales 2018-2020, que pretendía proteger 40 humedales a lo largo del país y cuyo cumplimiento, ya a casi un año del término del plazo, sigue sin tener avances significativos en su ejecución, sin tener argumentos ni justificación alguna dicho incumplimiento. En ese sentido, es importante recalcar que los humedales que se pretenden proteger son: en la región de Arica y Parinacota: Ampliación SN Humedal Río Lluta, Río Camarones, Caquena; en la región de Tarapacá: Salar de Huasco; en la región de Antofagasta: Laguna Tebenquiche, Desembocadura Río Loa; en la región de Atacama: Carrizal Bajo, Río Huasco, Totoral; Coquimbo: Punta Teatinos, Cordillera Río Sasso, Canihuante, Río Limarí; en la región de Valparaíso: Zaino laguna del Copín, Ampliación SN Tunquén, Dunas de Longotoma-Salinas de Pullally; en la región Metropolitana: Humedal Batuco; en la región del libertador Bernardo

O’Higgins: Cahuil; en la región de Maule: Los Maitenes del Río Claro, Ciénaga del Name, Pajonal de Tilicura, Laguna Invernada, Cajón del Río Teno Los Queñes; en la región del Biobío: Los Batros, Desembocadura Río Carampangue, Boca Maule, Humedal Vasco da Gama,Tubul –Raqui, Desembocadura Río Biobio, Taucu, Laguna Santa Elena y sistema lacustre asociado, Vegas de Itata, Lagunas y humedales de la Provincia de Arauco; en la región de la Araucanía: Lago Tinquilco, Queule; en la región de Los Lagos: Sistema de Humedales del Río Maullín (Amortajado), Humedal del Río Chepu; en la región de Los Ríos: Humedal Llancahue, Angachilla, y; en la región de Magallanes: Bahía Lomas

Asimismo, el MMA tiene la labor de declarar como Humedales Urbanos aquellos humedales que cumplen con los requisitos que la ley 21.202 y su respectivo reglamento establecen. Lamentablemente, hemos visto cómo el MMA ha puesto trabas inverosímiles para la declaratoria de varios humedales a lo largo del país, siendo uno de los casos más relevantes el del humedal Ojos de Mar, en la comuna de San Antonio, que en la última etapa, y sin mediar argumentos, se cambió la posición del Ministerio, derivando en la dictación de la Resolución Exenta N°1086/2021, del pasado 24 de septiembre el Ministerio de Medio Ambiente que resolvió rechazar la solicitud de declaración de Humedal Urbano al humedal Ojos de Mar de Llolleo, realizada por la Municipalidad de San Antonio en conjunto con la ciudadanía y diversas organizaciones socioambientales de la zona.

En ese mismo sentido, el MMA también ha vulnerado y desconocido sistemáticamente el convenio RAMSAR, que busca la protección de los humedales.

Es por todo lo anterior que vemos con preocupación el desempeño del Ministerio del Medio Ambiente, bajo la dirección de la ministra Carolina Schmidt, por cuanto no se han cumplidos los objetivos mandatados por el mismo Ministerio así como por la Ley y aquello significa no sólo un incumplimiento normativo de la más alta gravedad sino que también una mala utilización de los recursos públicos ya que estos no han sido debidamente utilizados para la consecución de los mandatos impuesto al Ministerio.

POR TANTO, en virtud de todo lo expuesto,

al Sr. Contralor General de la República, con respeto solicitamos:

Que ejerza todas sus atribuciones legales y constitucionales, en aras de la fiscalización y/o auditoría de la función pública y el pleno respeto al principio de Legalidad, Probidad y Transparencia en conformidad a los Artículos 6° y 7° de la Constitución Política, así como también de toda la legalidad vigente y normativa aplicable.

Y que, por tanto, fiscalice, emita un dictamen que ponga fin a las irregularidades señaladas y, en caso de ser necesario, instruya la correspondiente auditoría o lo que en Derecho corresponda.

PRIMER OTROSÍ: Vengo en indicar como forma de notificación las siguientes casillas electrónicas: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected]