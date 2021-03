Consuelo Villaseñor: “La Convención Constitucional debe ser el espacio para construir un Estado garante de Derechos”

El pasado 15 de febrero, la Confederación de Profesionales Universitarios de la Salud, Confedeprus, analizó en Asamblea Nacional Extraordinaria las definiciones y posturas del gremio ante el proceso constituyente, específicamente en lo relacionado con las candidaturas de quienes integrarán la Convención Constitucional.

En la ocasión, se refrendó el compromiso de la organización respecto de impulsar un Estado social de Derechos, especialmente con la garantía de la Salud como un derecho social que garantice la atención oportuna y de calidad, decidiéndose el apoyo para la presidenta del gremio, Consuelo Villaseñor Soto, quien va por “Fuerza Social Independiente” (Distrito 19 de Ñuble).

“Hay varias razones que me llevan a asumir este desafío de poner fin a una Carta Fundamental que sólo ha profundizado la desigualdad y la precariedad desde todos los ámbitos en nuestro país”, señala Villaseñor (46), psicóloga de profesión y que se desempeña en el Hospital Clínico Herminda Martin de Chillán.

Madre de dos hijas y un hijo, ha trabajado desde diferentes frentes por diversas causas sociales, como la Coordinadora No más AFP, la Coordinadora Feminista de Chillán, el Movimiento por la Asamblea Constituyente y principalmente como dirigenta de la Salud desde hace más de 10 años, camino que la tiene hoy como presidenta de Fedeprus del hospital donde trabaja y presidenta nacional de Confedeprus.

“Como trabajadora de la Salud, he visto por años el desmantelamiento de la Salud Pública en la cual no contamos con infraestructura suficiente, insumos y funcionarios/as para hacer frente a la demanda que significa atender al 80% de la población más vulnerable de nuestro país. Es por esto que la Salud debe ser considerada como un Derecho cuyo acceso no esté condicionado por el dinero, que sea vista como un Derecho integral y no sólo como la ausencia de enfermedad, por eso se deben considerar sus determinantes sociales como el acceso a la vivienda digna, a la educación de calidad, a pensiones justas y a un medioambiente sano y libre de contaminación, entre otras muchas variables”, afirmó la dirigenta gremial.

Desde el feminismo y el territorio

La candidata constituyente plantea una mirada reformista para la nueva Constitución que no sólo tiene que ver con el ámbito de la recuperación de derechos sociales, sino también con una mirada feminista y descentralizadora.

“Como mujer, he visto siempre la precarización de la vida a la que hemos estado expuestas, en varios ámbitos. Por ejemplo, diferencias salariales entre hombres y mujeres por ejercer el mismo trabajo, las labores de cuidado que no son remuneradas, el acceso a cargos de poder, el rol de doble cuidado (cuidar en nuestro hogar y en nuestros trabajos), erradicar la violencia en todos los espacios, por nombrar algunos”, indicó Villaseñor.

“Hoy tenemos la posibilidad de escribir la nueva Constitución en paridad y a esa instancia deben llegar mujeres que encarnen el espíritu de terminar con las desigualdades, avanzar en equidad de género y hacer frente al sistema patriarcal que nos explota y oprime en el cual las mujeres y disidencias se llevan la peor parte. Varios son los temas importantes de levantar desde los territorios, terminar con el centralismo y que la frase cliché ‘Santiago es Chile’ sólo quede como una frase que pase al olvido. Es muy importante que la nueva Constitución la escribamos con paridad y trabajo territorial”, añadió la dirigenta.

“Hoy más que nunca queda de manifiesto que la organización del Estado debe cambiar y pasar por ejemplo de una democracia representativa a una participativa, en la cual las/os ciudadanos tengamos una participación vinculante frente a las determinaciones que debe tomar el país. Casi el 80 % dijo claramente que quiere que la nueva Constitución sea escrita por independientes de verdad, no por quienes no querían cambiar nada y que ahora tratan de participar del proceso con piel de oveja, no para representar el mandato de la gente por cambios de fondo, sino precisamente para tratar de que éstos toquen lo menos posible las bases del modelo neoliberal que defienden”, concluyó Villaseñor.