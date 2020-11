Continúa huelga de trabajadoras de CMR Falabella: Acusan falta de voluntad de la empresa

Casi dos semanas de huelga legal completaron las 1144 trabajadoras y trabajadores de la tarjeta CMR Falabella (85% son mujeres), quienes -recordemos- no aceptaron la propuesta de la empresa en la negociación colectiva.

Así lo relató a Sindical la secretaria del Sindicato Nacional Nº1 de Promotoras CMR Falabella, Ingrid Orellana. La dirigenta explicó que para marzo de este año estaba programada la negociación colectiva, pero con la pandemia se dilató y se llegó recién en junio a la negociación reglada que fracasó.

“Entre el 30 de junio y el 4 de julio teníamos que votar la huelga, pero la Inspección del Trabajo la postergó por la emergencia sanitaria a lo cual accedimos y recién pudimos votar el 3 de noviembre de forma electrónica y hacerla efectiva”, comentó Orellana.

La representante sindical detalló que algunas de la peticiones de las trabajadoras para deponer la huelga son reajuste del sueldo base, incremento del bono de colación, movilización, escolaridad y vacaciones, además de un bono de término de conflicto de $1 millón.

En ese sentido, desde el sindicato valoraron el rol que ha tenido la Inspección de Trabajo en la negociación, pues también han percibido la falta de voluntad de la empresa para llegar acuerdos: “Hemos tenido un par de mediaciones, solicitadas por CMR, pero que no ofrecían nada, hoy recién accedieron algunos incrementos en los sueldos, pero no al bono de término de conflicto, lo que no es aceptado por los trabajadores”, indicó la dirigenta.

Finalmente, desde el sindicato denunciaron que si bien durante las casi dos semanas de huelga se han manifestado pacíficamente en las afueras de las sucursales de Banco Falabella de todo Chile, igual han sido violentadas por la empresa.

“Hay dos hechos de violencia de género, uno en la sucursal de Viña del Mar, donde un cliente agredió a una trabajadora embarazada, y otro en Parque Arauco, donde otra compañera fue violentada por un guardia de la empresa. En ambos casos se hicieron denuncias de los hechos a autoridades competentes”, dijo la secretaria del sindicato.

Ahora, los pasos que vienen son esperar la oferta de la empresa respecto al bono de término de conflicto para deponer la huelga: “La Inspección presionó a CMR para que este martes 24 de noviembre de una respuesta al respecto, querían dilatarlo nuevamente para finales de la semana, pero ya llevamos 12 días en huelga y no se ha dicho nada respecto a cómo recuperaremos estos días”, concluyó Ingrid Orellana.