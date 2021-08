Convención Constitucional cuenta con primer borrador de Reglamento: Comisiones tienen plazo hasta este sábado para entregar sus propuestas

Las subcomisiones que integran la comisión de Reglamento de la Convención Constitucional hicieron entrega del primer borrador de reglamento para el órgano encargado de redactar la nueva Carta Magna.

El texto fue materializado en un plazo mucho antes de lo esperado, y ahora deberá votarse en la instancia, donde recibirá indicaciones, y posteriormente se someterá a la votación del Pleno junto a las propuestas de las otras 7 comisiones que tienen plazo hasta este sábado 28 de agosto para dicha tarea.

Según consignó El Mostrador, el borrador realizado por la Comisión de Reglamento incluye 75 artículos distribuidos en cuatro títulos: «Principios y normas generales», «Estructura orgánica de la Convención Constitucional», «Iniciativa, debate, tramitación, y votación de las normas constitucionales», y «Reforma del reglamento y disposiciones finales».

El texto propone debates de hasta seis horas y discursos de 3 minutos por constituyente y planeta que el trabajo se divida en 7 comisiones, entre las cuales se cuenta la de sistema político, la de Principios Constitucionales y la de Forma jurídica del Estado, Equidad Territorial y Organización Fiscal.

Incluye además la creación de un área de justicia en la que se pueda debatir sobre el «pluralismo jurídico» con el objetivo de que los pueblos originarios adopten sus propios sistemas de resolución de conflictos.

Durante la sesión de ayer martes de la Convención Constitucional, se acordó mantener que el plazo para que las comisiones entreguen sus propuestas reglamentarias sea a más tardar este sábado 28 de agosto.

La comisión de Reglamento será la encargada de sistematizar y velar por por coherencia e integridad de las normas reglamentarias del resto de las comisiones.

También se decidió ampliar el periodo de tiempo para que, de ser aprobada la propuesta de reglamento por el pleno, se puedan realizar indicaciones en un plazo de 48 horas y no 24 horas como estaba establecido anteriormente, reseñó el portal La Neta, en su boletín diario de la Convención.

Adicionalmente, se estableció que las enmiendas a la propuesta de reglamento se deberán hacer con el patrocinio de 30 convencionales constituyentes y, de presentarse, las mismas deberán ser deliberadas en el pleno de la Convención.

Los plazos para este proceso serán definidos por la Mesa Ampliada de la Convención en coordinación con la Comisión de Reglamento.

1. Comisiones provisorias tendrán plazo hasta el 28 de agosto para entregar sus propuestas.

2. Comisión de Reglamento compilará y sistematizará propuestas.

3. Pleno conocerá proyecto de Reglamento y lo someterá a votación.

8. Las comisiones podrán entregar sus informes o resultados de procesos de participación hasta antes de la aprobación definitiva del Reglamento.

Diputados RN buscan que el TC fiscalice reglamentos de la Convención

Cabe destacar que la bancada de Renovación Nacional (RN) presentó un proyecto de ley que busca entregar al Tribunal Constitucional la facultad de ejercer control constitucional sobre el reglamento de la Convención, la Cámara de Diputadas y Diputados y el Senado, el cual generó rechazo por parte de distintos sectores.

De acuerdo al jefe de bancada, Leopoldo Pérez y al diputado Gonzalo Fuenzalida, la iniciativa se fundamenta en “superar una omisión que se justificó por muchos años en la autonomía parlamentaria, la que por cierto no puede significar una patente de corso para el Parlamento y la Convención”.

“La regla de control del procedimiento que se incorporó a la Constitución es ambigua y no permite el ejercicio individual de acciones cuando se vulneren los derechos subjetivos de los convencionales constituyentes», plantearon.

«Se debe plantear al menos la discusión, ya que, por ejemplo, si una norma como la del negacionismo prospera, se vulnera abiertamente el pluralismo y el diálogo democrático”, justificaron.

“Los reglamentos parlamentarios y el de la Convención no pueden excluirse del marco constitucional (…) Los parlamentos y la Convención no son espacios excluidos de la Constitución, en donde se impone el que grita más fuerte. Eso no lo podemos permitir. Hay que superar esta falencia estructural”, indicó el diputado Fuenzalida, citado por El Mostrador.

La propuesta de la bancada de RN generó diversas críticas.

A juicio de la constituyente RD, María José Oyarzún, es “insólita” y la tildó de “error y horror político y jurídico.

«Al Poder Constituyente no se le puede someter al Poder Constituido. Es un Poder autónomo”, recalcó en su cuenta de Twitter.

En tanto, el abogado constitucionalista Christian Viera coincidió en que la idea es “insólita” y señaló que “las reglas del acuerdo pueden ser cambiadas por reforma a la Constitución Política de la República».

#En este caso, es una facultad inoficiosa porque hay posibilidad de reclamo ante la Corte Suprema”, explicó.