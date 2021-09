Convención Constitucional: Las claves de un día decisivo

Compartimos a continuación el resumen de la jornada vivida en la Convención Constitucional este martes 14 de septiembre, elaborado por Javier Pineda Alcay.

– Quórum de votación de normas reglamentarias. Todas las normas reglamentarias serán aprobadas (y eventualmente modificadas) por un quórum de mayoría simple. Todas las solicitudes de Chile Vamos para que algunas normas debieran ser aprobadas por un quórum de dos tercios fueron ampliamente rechazadas, sin pasar en ninguna votación de los 39 votos. Esta votación desconoce – por razones instrumentales para algunas fuerzas políticas – el artículo 133 de la Constitución, el cual señalaba que el reglamento de votación de la Convención debía ser votado por un quórum de dos tercios. Tal como relatamos en artículo, aquellas fuerzas que querían defender el quórum de dos tercios apoyaron que esta disposición fuera aprobada por mayoría simple para impedir derecho a veto por un tercio de dicha norma.

– Todos los reglamentos fueron aprobados, con amplias mayorías superiores a los dos tercios. El Reglamento General fue aprobado por 145 votos; el Reglamento de Ética por 113 votos; Reglamento de Participación y Consulta Indígena por 125 votos; Reglamento de Participación Popular por 134 votos y las Bases, normas y principios del Informe de Comisión de DDHH por 113 votos.

– Quórum de dos tercios para aprobación de normas constitucionales.

a. Al aprobarse en general el Reglamento General, se aprobó el artículo que establece el quórum de dos tercios.

b. No obstante, hay plazo hasta el jueves para presentar indicación (por a lo menos 30 constituyentes) que rebaje este quórum a uno inferior como el de mayoría absoluta (78), cuatro séptimos (89) o tres quintos (93).

c. Frente Amplio, Colectivo Socialista, Colectivo del Apruebo e Independientes No Neutrales anunciaron que, a pesar de haber votado instrumentalmente porque todas las normas fueran aprobadas por quórum de mayoría simple, quieren mantener el quórum de dos tercios. Esto significa que rechazarían indicación de rebaja de quórum, manteniendo los dos tercios.

– Plebiscito Intermedio Dirimente. Al aprobarse en general el Reglamento de Participación Popular, se aprobó el Plebiscito Intermedio Dirimente. Ahora solo se pueden presentar indicaciones sobre el mismo.

– Próximos pasos. El jueves vence el plazo para presentar indicaciones a los reglamentos aprobados. El miércoles, jueves y viernes de la próxima semana se vota en particular cada norma respecto a la cual se presenten indicaciones.