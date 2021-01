Convención Constituyente: Organizaciones feministas exigen al Servel cumplir con la Ley de Paridad

Un grupo de organizaciones feministas, presidentas de partidos de oposición y candidatas constituyentes entregaron este miércoles una carta al presidente del Servicio Electoral (Servel), Patricio Santamaría, para exigir una respuesta respecto a la implementación del mecanismo de paridad en las listas de candidatos y candidatas a la Convención Constitucional.

En la misiva recordaron que luego del plebiscito del 25 de octubre de 2019 y un trabajo impulsado “desde activistas feministas, politólogas, políticas y académicas se fraguó con fuerza un #NuncaMásSinNosotras, mediante la aprobación de la Ley N° 21.216, publicada con fecha 24 de marzo de 2020”.

“Esta normativa obliga tanto a partidos, independientes y Servicio Electoral a respetar el mecanismo de paridad allí establecido, esto es, mecanismo cebra y mandato de posicionamiento de mujeres, quienes encabezarán cada lista, según indica expresamente el artículo único, disposición transitoria trigésima de la ley citada”, explicaron.

Es por ello que acusaron que “hoy 23 de enero del 2021 observamos con sorpresa y alarma que el Servicio Electoral ha aceptado candidaturas que incumplen abiertamente las normas para conseguir la paridad en la Convención Constitucional, aplicándola solo a los distritos que eligen números pares de representantes”.

“Esto constituye una interpretación antojadiza de la norma y del espíritu de la ley, la que en todo momento buscó propender al equilibrio entre mujeres y hombres en la elección de Convencionales Constituyentes. Modificar la paridad de entrada significa imposibilitar la paridad de salida, distorsionando la ley y la voluntad de una amplia mayoría del país expresada el 25 de octubre”, manifestaron en la carta, firmada por más de 2.600 personas.

Además, en la instancia, Laura Albornoz, representante de Unidad Constituyente, sostuvo que “venimos a pedir coherencia al Servicio Electoral, coherencia con un proceso que ha tomado años para que las mujeres tengamos igualdad de oportunidades que los hombres en los espacios de decisión, y es por eso que nos parece tan trascendental que de una vez por todas se pongan los pantalones y nos den la posibilidad de participar y ser elegidas en un 50% como corresponde en la paridad”.

En tanto, la presidenta de Convergencia Social, Alondra Arellano, advirtió que “estamos preocupadas, alertadas, porque el Servel no está respetando una ley por la que luchamos incansablemente las feministas para encontrarnos en igualdad de condiciones en la Convención Constitucional”.

“Hoy el Servel ha aceptado la inscripción de listas que no cumplen con la regla de la cebra, que no cumplen con la regla de la alternancia de sexos y eso es preocupante, porque deslegitima el proceso constituyente. Lo deslegitima porque nosotras queremos que en esta democracia estemos representadas en igualdad voz”, añadió.

A su vez, Carolina Garrido, de la Red de Politólogas, comentó que “venimos a exigirle al Servel que respete la norma completa de paridad. La cebra, o la alternancia, es un mecanismo institucional relevante que permite visibilizar las candidaturas de manera igualitaria. El orden de las candidaturas en las listas importa y tenemos estudios que avalan que afecta la electividad”.

“Si el Servel no respeta la norma de paridad, estamos sentando un precedente, como ha ocurrido en otros países que no se respeta la norma, sobre todo para la paridad de salida, lo cual es muy importante para que estemos representadas en un 50%”, complementó.

Finalmente, la directora de estudios de la Comunidad Mujer, Paula Poblete, comentó que “nos parece extremadamente preocupante que no se respete el espíritu de la ley. Las brechas de género existen en todos los ámbitos, como educación, salud y justicia, y, por supuesto, en la política”.

“En la política, las mujeres estamos subrepresentadas y esta ley, lo que esperaba, era combatir eso, no otra cosa. Por lo tanto, la interpretación mañosa que hace el Servel va contra ese espíritu, porque es evidente que no hubiésemos redactado un inciso que favoreciera a los hombres, y la interpretación que hace el Servel en este caso, favorece a los hombres y va en contra de la Ley de Paridad que tanto nos costó luchar y conseguimos en marzo. Exigimos que esto se revierta y que se rechacen las listas que no cumplan con la cebra”, sentenció Poblete.