Convencional de Vamos por Chile amenaza con llevar a Comisión de Ética a Natividad Llanquileo

Este jueves trascendió que el Convencional de Vamos por Chile, Ruggero Cozzi (RN), prepararía la primera denuncia ante la Comisión de Ética de la Convención Constitucional en contra de la Convencional Mapuche, Natividad Llanquileo Pilquimán, hecho tendría relación a cuestionamientos sobre el exFiscal, Andrés Cruz, constituyente con cupo PS, quien estaba siendo propuesto para presidir la Comisión Sistemas de Justicia, Órganos Autónomos de Control y Reforma Constitucional.

El día martes 19 de octubre se desarrolló la primera sesión de Comisión sobre Sistemas de Justicia, Órganos Autónomos de Control y Reforma Constitucional que debió elegir a sus coordinadores/as y uno de los propuestos, con apoyo de convencionales de derecha, fue el constituyente Andrés Cruz, independiente cupo PS y ante comentarios que habría emitido la convencional por escaños reservados mapuche, Natividad Llanquileo con respecto al rol que éste habría tenido en su periodo de exFiscal en materia de derechos humanos, en particular contra miembros del movimiento Mapuche en el Bio Bio, fue interpelada por Ruggero Cozzi, de Vamos por Chile.

Ruggero Cozzi, militante de Renovación Nacional, señaló durante la sesión: “Solamente aclarar que cuando hice mi primera intervención no dije nombres, entonces si la convencional Llanquileo se sintió aludida a buen entendedor pocas palabras y claramente estamos viendo los efectos de lo que son las funas, las amenazas. Yo creo que estas son cosas graves, que no podemos tolerar. Aquí nos hemos dado un reglamento de ética y yo espero que esto lo conozca la Comisión de Ética. No puede seguir sucediendo, que una convencional amenace a sus compañeras, por cualquier vía, ya sea verbalmente o por whatsapp, porque eso es completamente antidemocrático”.

La situación tensa y confusa se habría generado por una equivocación en las votaciones. Una de las constituyentes mencionadas por esta situación fue Vanessa Hoppe (Movimientos sociales constituyentes), quien finalmente fue elegida como una de las coordinadoras, señalando que se había dejado una consignación en acta sobre el error de la votación.

La opinión previa de Llanquileo había sido dirigida a las constituyentes Manuela Royo y Vanessa Hope, aclarando durante la sesión que se estaba apoyando a una persona que se encuentra con una causa abierta por violación a los derechos humanos, siendo exfiscal y siendo además una persona que solicitaba más de 100 años de cárcel para personas que son miembros del pueblo mapuche (…) Eso fue lo que se vivió, yo le señalé esta situación a la convencional Hoppe y que lamentablemente al parecer malinterpretó. Aquí yo no estoy amenazando a nadie, lo único que señalé una situación que ocurrió y que ella, además, señaló que no iba a apoyar a la persona mencionada y que no voy a mencionar, porque la verdad es que no vale la pena”, indicó.

El convencional de Apruebo Dignidad, Hugo Gutiérrez, quien también fue propuesto para la coordinación de la Comisión sobre Sistema de Justicia, no siendo electo, señaló con respecto a la situación y los dichos de Ruggero Cozzi: “Creo que estamos en un proceso democrático, estamos tratando de elegir a los coordinadores de esta comisión, que todos entendemos que es una comisión como todas, muy relevante, en la construcción de una nueva constitución política y tratemos de no ensuciar, porque aquí más allá de las desavenencias o malos entendidos que pudieses existir aquí nadie está amenazando ni funando a nadie. Creo llevar esto de que hay mala intención, funa, amenaza, esto es justamente lo que pervierte esta reunión y hace que las personas que están siguiendo esta reunión piensen que lo que está diciendo el constituyente de derecha (Cozzi) es la verdad y está mintiendo. Acá hay una realidad, estamos tranquilos, estamos votando, estamos ejerciendo un derecho democrático, estamos discutiendo como corresponde. Acá, para las personas que nos ven y que se han mantenido atentas a este proceso democrático, aquí no hay nada de lo que se está diciendo, nadie está fundando a nadie, nadie está maltratando a nadie, acá hay legítimas diferencias, que pueden haber malos entendidos pero nadie quiere ofender a nadie (…) acá tenemos nuestras posiciones respecto de los candidatos y eso es lo que está ocurriendo”.

Aun así, el convencional Ruggero Cozzi, sostuvo a Radio Bio Bio este jueves, “que es importante que se aclaren los hechos, por lo que anunció que está esperando que se constituya la Comisión de Ética para que esto sea puesto en conocimiento de dicha instancia”.

Por su parte, Gutiérrez con respecto a la jornada de votaciones de la sesión y la elección de coordinadores, comento en Twitter: Creí que en Congreso lo había visto todo, me equivoque! En elección de coordinadores de Comisión N°6 de @convencioncl la Derecha votando por un PS, los PS votando por la derecha. Luego la derecha deja caer al PS y arregla con el FA. ¡Sigo el camino de morir con las botas puestas!

El cuestionado ex Fiscal Andrés Cruz

El exFiscal Andrés Cruz, electo convencional constituyente (Distrito 20) en la lista del apruebo en cupo del Partido Socialista, integra la Comisión de sistema de Justicia, Órganos Autónomos de control y reforma constitucional de la Convención Constitucional.

En la misma instancia, se encuentra la constituyente por escaños reservados mapuche, Natividad Llanquileo Pilquimán, cuya familia fue objeto de criminalización por parte de este ex persecutor.

El 18 de mayo de este año, la Constituyente Mapuche publicaba en Twitter: “Las paradojas como dicen por ahí: PS llevó candidato electo D20 Andrés Cruz ex fiscal antimapuche pedía 80 y + 100 años cárcel a presos políticos Mapuche. Responsable allanamientos, militarización en territorio”.

Natividad Llanquileo fue vocera de los presos políticos Mapuche el 2010 que se encontraban en huelga de hambre en cárceles del Bio Bio como protesta ante una serie de aberraciones que se denunciaban, como es doble procesamiento de justicia (civil y militar), uso de ley antiterrorista, exceso prisión preventiva e judicialización que buscaba abusivas condenas. Uno de los comentarios en redes sociales de Llanquileo se relacionaba a que en el Distrito 20 del Biobío había sido electo en un cupo del Partido Socialista el exfiscal Andrés Cruz, quien fue persecutor de dirigentes de comunidades mapuches y también de manifestantes del estallido social. Cruz, pedía más de 100 años de cárcel contra Héctor Lleitul y de 65 hasta 80 años para uno de los hermanos de Natividad, Ramón Llanquileo.

El estado chileno se encuentra condenado en la Corte interamericana de Derechos Humanos, por casos similares donde ha quedado en evidencia que se ha hecho abuso de instrumentos fácticos como la ley antiterrorista para perseguir, militarizar y criminalizar.

El 29 de mayo de 2014 la Corte interamericana, con respecto a diversas causas perseguidas contra personas mapuche bajo la Ley antiterrorista, señaló en su resolución que el estado chileno“había hecho vulneraciones sobre el Derecho de defensa, Igualdad ante la ley, Libertad de pensamiento y expresión, Libertad personal, se había transgredido la No discriminación, Presunción de inocencia, Principio de legalidad y de retroactividad y Protección de la familia.

El medio Resumen, señala en una publicación, que además de su rol en causas mapuche, Andrés Cruz, figuró como abogado de la Universidad de Concepción en la querella contra 11 personas en el marco de las protestas durante el Estallido Social en la capital regional el 2019/2020. “El caso sigue abierto, pero con cinco jóvenes que estuvieron encarcelados y seis menores de edad recluidos en el Sename”, señaló en enero de este año.

En dicha publicación de Resumen el 18 de enero de este 2021, se señaló que Cruz “Fue un abierto defensor de la aplicación de la Ley Antiterrorista al pueblo mapuche y también utilizó testigos sin rostro en sus imputaciones”. Respecto a esto último, el medio resalta que hay una denuncia del año 2009 de Rodrigo Viluñir, miembro de la comunidad Caupolicán, que señaló que fue torturado por policías que llevaban adelante la investigación de diversos delitos en la zona. El denunciante señaló que fue colgado pies arriba del Puente del río Lanalhue, además de ser amenazado de muerte para que firmara una declaración falsa donde reconocía la participación de otros comuneros en delitos por la zona.

Consultado Andrés cruz por Resumen sobre estos hechos, el exFiscal indicó: «debo manifestar, en primer lugar, que no fui fiscal de las ‘causas mapuches’. En 2008, desempeñándome en una institución pública autónoma y jerarquizada, recibí instrucciones de la Fiscal Regional, para asumir la investigación y el juicio en contra de varias personas que estaban imputadas como autoras de homicidio frustrado en contra de un fiscal y tres policías y un robo con intimidación, además de varios incendios. Dicha causa no tenía nada que ver con las legítimas reivindicaciones del pueblo mapuche, ni con problemas de tierras ni nada semejante, sino con un hecho delictivo, como lo confirmaron la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema. Esa es la única causa de ese tipo que me correspondió asumir.»

Diario La Tercera en el marco de las diligencias de este ex Fiscal en contra de personas de comunidades del movimiento mapuche, publicaba el 5 de abril del 2010 que “El fiscal Andrés Cruz, quien investiga la cúpula de la CAM detenida en abril de 2009, decidió llevar a juicio a 19 integrantes del grupo, acusados de asociación ilícita terrorista. Para Llaitul, el investigador está solicitando 103 años de cárcel (…) Entre los acusados también figuran Ramón Llanquileo Pilquimán, para quien se pide 65 años de cárcel, y José Huenuchue, que arriesga 52 años de presidio”.

En julio de este 2021, Andrés Cruz fue uno de los votos contrarios en la Convención Constitucional al acuerdo en favor de los “presos de la revuelta” y de causas mapuche, señalando a Radio Bio Bio “No hay que comenzar a ceder a grupos extremistas”.