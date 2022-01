Convencionales presentan iniciativa para reducir dieta de autoridades electas popularmente a un tope de 10 salarios mínimos

Un grupo de convencionales ingresaron este martes una iniciativa para reducir la dieta, renta o remuneración de las autoridades del Estado electas por votación popular electas por votación popular nacional, regional o comunal y de los funcionarios de exclusiva confianza, a un tope de 10 salarios mínimos, lo equivalente al $3.500.000.

La iniciativa presentada por representantes de Chile Digno, Pueblo Constituyente y Movimientos Sociales Constituyentes, afectaría al Presidente, los alcaldes o parlamentarios; y a ministros y subsecretarios, entre varios cargos más.

«Es muy importante reforzar que las autoridades políticas también deben cumplir un rol que se enmarca dentro de la vocación pública. No creemos que el Estado sea un lugar donde deben ir las personas a enriquecerse, sino más bien a servir a su país, a servir a la sociedad», dijo la constituyente por el Distrito 9, Bárbara Sepúlveda (PC), citada por Emol.

Entre las modificaciones se encuentra que, las personas contratadas para asesorar directamente a estas autoridades «no podrán percibir una remuneración bruta mensualizada superior a la del correspondiente jefe superior».

De igual forma, se busca eliminar las rentas vitalicias a los expresidentes.

El texto presentado establece que la propuesta no afectará a los sueldos regidos por la Escala Única de Sueldos ni la Escala Municipal de Sueldos, por lo que no incluye a funcionarios públicos que no tengan calidad de «autoridad».

En este sentido, la convencional Jains Meneses (MSC) recalcó que esta iniciativa busca responder las demandas sociales que, desde el Parlamento «no ha sido capaz de resolver».

«Esta norma apunta a un sentir que viene dándose hace mucho tiempo, creemos hoy día que la Convención Constitucional es la institución que va a permitir destrabar y llevar a cabo las demandas sociales que se han levantado históricamente, en tanto sabemos que el Parlamento no ha sido capaz de resolver esas demandas sociales», aseveró, citada por Emol

Cabe recordar que en diciembre de 2019, el entonces diputado – ahora presidente electo – Gabriel Boric, había presentado una propuesta para reducir a la dieta a 10 salarios mínimo, acción que fue aprobada por la Cámara de Diputadas y Diputados con 150 votos a favor.

La iniciativa proponía una comisión autónoma que contará con dos meses para fijar ingresos de las altas autoridades del Estado.

Mientras tanto, las dietas de senadores y diputados experimentarían una reducción del 50% .