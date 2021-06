Coordinadora No+AFP y organizaciones sociales exigen detener trámite de reforma de pensiones impulsada por Piñera

Más de 1.100 organizaciones sindicales, sociales, dirigentes y convencionales constituyentes suscribieron una carta promovida por la Coordinadora No + AFP, para rechazar la reforma previsional impulsada por el presidente Sebastián Piñera, que pretende mantener el modelo de las administradoras de fondos de pensiones (AFP).

El documento que logró 1.154 adhesiones en 48 horas, condena la decisión del gobierno de poner suma urgencia a la reforma de pensiones que está en trámite en el Senado y demanda al Congreso “ no seguir legislando tratados y proyectos de ley que dejarán hipotecado el futuro de país y a merced de privados y grupos financieros internacionales, patrimonios y derechos fundamentales si se aprueba el TPP-11 y la actual Reforma de Pensiones” .

Según los movimientos sociales, el proyecto de reforma de pensiones del gobierno, «sólo tiene efectos cosméticos y no resuelve el fondo del problema, cual es: las bajas e indignas pensiones y la ausencia de un verdadero sistema de seguridad social que garantice pensiones justas y suficientes, demanda que ha estado entre las principales exigencias del estallido social y por la cual millones de personas, desde hace años, se han movilizados y salido a las calles en todo el país».

“El gobierno de Piñera, con una mínima aprobación ciudadana, pretende que las AFP sigan administrando el actual 10% de cotización y propone un aumento del 6%, del cual sólo 3% irían a solidaridad y el otro 3% a cuentas individuales. Según los especialistas en el tema, pese a este aumento en las cotizaciones, con el proyecto en discusión las pensiones de los actuales y futuros jubilados continuarán siendo bajas, entre otras razones, debido a la caída de las tasas de interés proyectadas”, recalca el documento.

Recordaron que para sacar adelante su proyecto Piñera busca lograr un acuerdo con parte de la oposición, por lo que plantean que sería inaceptable que el Congreso se hiciera cómplice del gobierno, para mantener el fracasado sistema de las AFP, «en momentos en que el pueblo desde antes del estallido social ha puesto como una de sus principales demandas, las pensiones y se pronunció eligiendo una Convención Constitucional en que la mayoría está por cambiar el actual modelo»

Asimismo, plantean que ninguna reforma de fondo se debe llevar a cabo mientras la Convención Constitucional– que será instalada el próximo 4 de julio – no discuta, incorpore y garantice en la nueva Constitución el derecho a la Seguridad Social y abra paso a un nuevo sistema de pensiones para el país.}

Las organizaciones ratificaron su respaldo a la propuesta de un “Nuevo Sistema de Pensiones para Chile” elaborada por la Coordinadora Nacional NO+AFP.

Para el vocero nacional de No + AFP, Luis Mesina, resulta fundamental que la gente esté al tanto de esta movida del Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, aunque reconoció que es probable que deben convocar a movilizaciones para evitar que el proyecto avance en el Parlamento.

“Vamos a tener que poner en la balanza si es correcto, si es prudente seguir manteniendo este respeto a la institucionalidad o derechamente las organizaciones sociales van a tener que asumir un rol mucho más protagónico que implique incluso riesgos importantes para la salud de todos nosotros. Creo que eso es lo que está en disputa hoy día, seguir siendo un movimiento social que se contenta con la denuncia pública y que sin embargo en los hechos siguen arremetiendo contra nuestros intereses o derechamente pasar a la ofensiva como parece ser la única respuesta que este régimen político entiende”, precisó, citado por Radio U.Chile.

Mesina agregó que “el esfuerzo por detener esta ofensiva del régimen político necesariamente lo tenemos que hacer con mayor unidad, que esa creo que es la palabra fundamental hoy, unidad, más organización y por supuesto más movilización. Lo demás es cuento. Aquí ya no se les puede creer a esta gente porque no pierden oportunidad para intentar consolidar este modelo que la gran mayoría de nuestro pueblo ha rechazado ya no una vez, sino que varias veces”.

La propuesta de Piñera se esgrime de tres pilares: el Pilar Solidario, financiado por el Estado; el Pilar del Ahorro Individual, financiado por trabajadores y empleadores, y el pilar de ahorro colectivo, «financiado por los empleadores y también con un aporte inicial del Estado».

Al respecto, las organizaciones sociales demandan que solo se legisle rápidamente una ley corta, para que ninguna pensión quede bajo la línea de la pobreza y se aumente sobre al 80% la cobertura del Pilar solidario.

«Por un Sistema Previsional Solidario que otorgue pensiones dignas. Por la defensa de la Soberanía Nacional. No a leyes de amarre de última hora», manifestaron en la declaración pública.