«Correa y Tironi exigieron a todos los ministerios orientar publicidad del Estado hacia El Mercurio y La Tercera»: Exdiputado Aguiló recordó oscura política del gobierno de Aylwin

En el último día de 2025, el exdiputado por la región del Maule, Sergio Aguiló, recordó la oscura política implementada durante el gobierno de Patricio Aylwin contra los medios de izquierda, a quienes -dijo- se les negó la publicidad estatal para asfixiarlos económicamente en favor del duopolio El Mercurio – Copesa.

En primer término, el exparlamentario y economista comentó una publicación del escritor Jorge Baradit, donde este señalaba, tras la derrota de Jeannette Jara, que «sin una estructura de medios y plataformas, la izquierda no tiene nada que hacer de aquí en adelante».

Ante esto, Aguiló escribió en su cuenta de la red social X: «Esta es una de las mas grandes verdades dichas en X. Durante la dictadura tuvimos medios: Época, Fortín, Cauce, Apsi, Análisis, entre otros. En democracia, dos ‘grandes izquierdistas’ los cerraron todos: Enrique Correa y Eugenio Tironi. Dos eunucos que aún pontifican».

El comentario sacó ronchas. La abogada Patricia Schaulsohn fue una que salió al paso y le respondió: «¿En democracia las autoridades cierran medios de comunicación? No habrán tenido algo que ver los gerentes, directores y otros de los propios medios?»

De inmediato, el exdiputado por el Maule contestó: «En el gobierno de Aylwin, Correa y Tironi exigieron a todos los ministerios orientar la publicidad del Estado hacia El Mercurio y La Tercera, y nada para los medios progresistas».

«Tu debieras saber eso y no hacerte la loca, como si los medios de izquierda se hubieran suicidado», agregó Aguiló.

