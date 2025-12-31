«Correa y Tironi exigieron a todos los ministerios orientar publicidad del Estado hacia El Mercurio y La Tercera»: Exdiputado Aguiló recordó oscura política del gobierno de Aylwin

"Durante la dictadura tuvimos medios: Época, Fortín, Cauce, Apsi, Análisis, entre otros. En democracia, dos 'grandes izquierdistas' los cerraron todos: Enrique Correa y Eugenio Tironi. Dos eunucos que aún pontifican", criticó el exparlamentario.

«Correa y Tironi exigieron a todos los ministerios orientar publicidad del Estado hacia El Mercurio y La Tercera»: Exdiputado Aguiló recordó oscura política del gobierno de Aylwin
Autor: Absalón Opazo
Absalón Opazo

En el último día de 2025, el exdiputado por la región del Maule, Sergio Aguiló, recordó la oscura política implementada durante el gobierno de Patricio Aylwin contra los medios de izquierda, a quienes -dijo- se les negó la publicidad estatal para asfixiarlos económicamente en favor del duopolio El Mercurio – Copesa.

En primer término, el exparlamentario y economista comentó una publicación del escritor Jorge Baradit, donde este señalaba, tras la derrota de Jeannette Jara, que «sin una estructura de medios y plataformas, la izquierda no tiene nada que hacer de aquí en adelante».

Ante esto, Aguiló escribió en su cuenta de la red social X: «Esta es una de las mas grandes verdades dichas en X. Durante la dictadura tuvimos medios: Época, Fortín, Cauce, Apsi, Análisis, entre otros. En democracia, dos ‘grandes izquierdistas’ los cerraron todos: Enrique Correa y Eugenio Tironi. Dos eunucos que aún pontifican».

El comentario sacó ronchas. La abogada Patricia Schaulsohn fue una que salió al paso y le respondió: «¿En democracia las autoridades cierran medios de comunicación? No habrán tenido algo que ver los gerentes, directores y otros de los propios medios?»

De inmediato, el exdiputado por el Maule contestó: «En el gobierno de Aylwin, Correa y Tironi exigieron a todos los ministerios orientar la publicidad del Estado hacia El Mercurio y La Tercera, y nada para los medios progresistas».

«Tu debieras saber eso y no hacerte la loca, como si los medios de izquierda se hubieran suicidado», agregó Aguiló.

Sigue leyendo sobre este tema:

Operación Sinsonte: Agustín Edwards, el verdugo comunicacional de Salvador Allende

El Ciudadano

Relacionados

Absalón Opazo

Remezón en Valparaíso: Jorge Sharp y Jazmín Aguilar forjan un bloque regional que sepulta la vieja política y pone la inclusión social como tarea prioritaria del Senado

Hace 2 meses
Absalón Opazo

Jazmín Aguilar es la gran sorpresa que remece la carrera senatorial en Valparaíso

Hace 2 meses
Absalón Opazo

El silencio que mata: la salud mental y el suicidio ausentes en el debate presidencial

Hace 2 meses
Absalón Opazo

Jazmín Aguilar, candidata a senadora por Valparaíso, lanza "10 Medidas Urgentes" para una transformación profunda de la región

Hace 3 meses
Absalón Opazo

“Reivindican lo que criticaron”: Vidal acusa “oportunismo descarado” de la derecha por apropiarse del legado de Aylwin, Frei, Lagos y Bachelet

Hace 3 meses
Absalón Opazo

Terremoto en Valparaíso: Jazmín Aguilar (Senadora) y Octavio González (Diputado) ponen en jaque a la élite política con agenda social

Hace 2 meses
Absalón Opazo

Presupuesto 2026: Profesores califican como "amenazante y autoritaria" glosa que disminuye recursos a Servicios Locales de Educación Pública

Hace 2 meses
Absalón Opazo

Jazmín Aguilar Ortiz, candidata a Senadora por Valparaíso: “De la Ley TEA a una Ley Neurodivergente: el paso urgente que Chile necesita”

Hace 3 meses
Absalón Opazo

Gabriel Boric en el epicentro de la derrota: Del Acuerdo por la Paz, al fracaso constituyente, hasta el triunfo electoral del pinochetismo 

Hace 2 semanas

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano