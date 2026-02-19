7 corredores ecológicos para la fauna: buenas noticias en Chiloé con la nueva concesión de la Ruta 5

La nueva concesión de la Ruta 5 en Chiloé llega con una señal ambiental concreta: el proyecto incorpora siete atraviesos de fauna silvestre, también conocidos como corredores ecológicos , para facilitar cruces seguros y disminuir el impacto de la carretera sobre los ecosistemas. La medida aparece como una buena noticia en un territorio donde la conectividad es clave, pero donde la naturaleza también marca la pauta.

La adjudicación quedó formalizada con la publicación del Decreto Supremo en el Diario Oficial , que entrega la “Concesión Ruta 5 Tramo Chacao–Chonchi” al Grupo Costanera SpA.. La iniciativa contempla una inversión de US$594 millones, es la primera concesión vial desarrollada en la isla, y modernizará un tramo estratégico de 126 kilómetros.

Corredores ecológicos Ruta 5 Chiloé: qué son y por qué importan

Un corredor ecológico (o paso de fauna) es una infraestructura pensada para que animales crucen de un lado a otro de una ruta sin exponerse al tránsito vehicular. Puede ser un paso inferior, un túnel adaptado u otra solución incorporada en el diseño vial. La idea es simple, pero crucial: evitar que la carretera se transforme en una muralla que fragmenta hábitats y corta desplazamientos esenciales para alimentarse, reproducirse o buscar refugio.

En Chiloé, esa lógica cobra especial sentido. La isla alberga especies emblemáticas de los bosques templados del sur, como el zorro de Darwin (o zorrito chilote) —cuya población se concentra mayoritariamente en el archipiélago— y también el pudú, registrado en áreas del sur de Chile, incluyendo parques y territorios como Chiloé. Por eso, hablar de corredores ecológicos no es un detalle verde: es una forma de intentar compatibilizar obras públicas con biodiversidad .

Corredor ecológico (paso de fauna) diseñado para mantener la conectividad del hábitat y reducir atropellos; el zorrito chilote ilustra el tipo de especies que se busca resguardar (Imagen referencial).

Corredores ecológicos Ruta 5 Chiloé: qué contempla la concesión

El proyecto incluye doble vía de alto estándar, obras de seguridad y conectividad para distintos usuarios. La ministra de Obras Públicas, Jessica López, lo expresó así: “Tenemos un gran noticia, porque partimos con la concesión de la Ruta 5 entre Chacao y Chonchi en la Isla grande de Chiloé. Se trata de una ruta de doble vía de alto estándar de un total de 126 kilómetros, además de un conjunto de obras de seguridad y conectividad para un mejor tránsito vehicular, para los peatones y también para los animales”.

¡Chiloé contará con 126 kilómetros de doble vía que incluirán 7 pasos de fauna! 🦊 🦌



Se trata de una obra que permitirá mejorar la conectividad y seguridad vial en la Ruta 5 en Chiloé, y de paso asegurar el traslado seguro de la abundante fauna que existe en la isla 🙌🏼 pic.twitter.com/5xHBTl0jqX — Gobierno de Chile (@GobiernodeChile) February 18, 2026

Entre las obras relevantes se consideran un nuevo puente sobre el río Pudeto de aproximadamente 750 metros, otros seis puentes, 40 pasarelas peatonales, 14 enlaces desnivelados, variantes en localidades del recorrido y mejoras como ampliación de bermas, 41 km de calles de servicio, paraderos, iluminación, paisajismo y drenaje.

Corredores ecológicos Ruta 5 Chiloé: plazos y evaluación ambiental

El inicio de construcción se proyecta para 2028, una vez finalizados el Proyecto de Ingeniería en Detalle y el Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental, con su Resolución de Calificación Ambiental. Se estima una ejecución de alrededor de cinco años, con operación plena hacia 2033. Mientras tanto, el contrato contempla desde ya la conservación y mejoramiento de la infraestructura existente, con énfasis en seguridad vial.

En tiempos donde el desarrollo suele tensionar al territorio, la inclusión de corredores ecológicos Ruta 5 Chiloé instala una idea potente: avanzar en conectividad, sí, pero sin que la naturaleza quede fuera del camino.