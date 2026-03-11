Corte de Valdivia acoge amparo a favor de familiares de Julia Chuñil por «diligencias irregulares» de Carabineros

La Corte de Apelaciones de Valdivia acogió el amparo presentado por la abogada Karina Riquelme, en representación de la hija y la nieta de Julia Chuñil, por una seguidilla de «diligencias irregulares» que han afectado a ambas mujeres y a su grupo familiar.

Recordemos que, tal como informó El Ciudadano, la denuncia apunta a la presencia de drones que son ubicados frente a las ventanas del domicilio donde vive la familia de Julia Chuñil, lo que se suma a una serie de amenazas que les habrían realizado efectivos policiales durante el proceso de toma de declaraciones.

Al respecto, la abogada Karina Riquelme comentó que la resolución les da una cierta «tranquilidad, en el sentido de que no se le otorga plena fe a lo informado tanto por el Ministerio Público como por las policías, quienes niegan la utilización de drones, y la policía en particular también niega el haber ejercido algún tipo de coacción en contra de Lyssette».

Por ello, la profesional planteó que «nos parece muy importante que dentro de lo que se ordena, en definitiva, es que se haga una investigación y que estos hechos se esclarezcan. Eso es lo que corresponde en un estado de derecho, puesto que no podemos dar plena fe a las afirmaciones de la policía y del Ministerio Público, ya que sabemos que en otras oportunidades los dichos de ambos no han sido ratificados».

Finalmente, la abogada de la familia de Julia Chuñil destacó que la resolución «otorga también una seguridad y una confianza al Poder Judicial, quien es hoy día el único que puede controlar al Ministerio Público y a las policías».

De acuerdo a lo expresado en el fallo, la Corte ordena poner los antecedentes dados a conocer en el amparo «en conocimiento de la fiscal regional del Ministerio Público o quien tenga a su cargo la investigación para que, haciendo uso de sus atribuciones, indague si, en el caso, existieron amenazas o restricciones arbitrarias en las personas de las amparadas o cualquier forma de abuso de poder por parte de la autoridad».

Seguiremos informando.