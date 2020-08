Covid-19: Colegio Médico, municipios y académicas U. de Chile presentaron propuesta para optimizar testeo, trazabilidad y aislamiento

Una propuesta que busca optimizar la estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento (TTA) en la Atención Primaria de Salud, uno de los pilares en la respuesta al COVID-19 y que requiere efectividad y alta precisión, presentó el Colegio Médico junto a municipios de la Región Metropolitana, agrupaciones médicas y entidades de la Universidad de Chile.

Basados en la experiencia de las municipalidades y la información recopilada a través del Monitoreo de TTA, se plantean 6 puntos clave para optimizar la implementación de la estrategia en la Atención Primaria de Salud (APS), partiendo por asegurar continuidad del presupuesto para financiar la selección, capacitación, trabajo e implementos de la/os trazadores de la APS. Sin esto, los municipios no pueden contratar personal de refuerzo para la estrategia.

Asimismo, se solicita dar a conocer el número de test por comuna y asegurar la disponibilidad y oportunidad de los mismos, correlacionando con la población y asegurando equidad.

Respecto a la plataforma EPIVIGILA, alertaron que presenta falencias al entregar una lista de casos índice que contiene algunos que no corresponden y no incluye todos los registrados por los CESFAM. Además, no es interoperable con los sistemas de información desarrollados en la APS. En esta línea, sugieren contar con un sistema de información que facilite el trabajo de los y las trazadoras, asegurando que cada caso es trazado una vez, y que no hay casos sin estudio de contactos.

Otro de los puntos es aclarar los indicadores que se le solicitará a la APS, transparentar la fuente de los indicadores reportados actualmente y establecer un sistema de fortalecimiento de las comunas más débiles en base a los reportes; mejorar el aislamiento efectivo mediante la entrega de licencias médicas para contactos estrechos en la APS y el establecimiento de vías de coordinación directa entre CESFAM y Residencias Sanitarias.

También, consideran necesario un plan de reactivación de la APS con enfoque territorial, en el cual se fortalezca la coordinación de la red asistencial y se adapten las prestaciones según el nuevo escenario, con un presupuesto adecuado.

Finalmente, proponen la creación de mesas de implementación de la estrategia TTA por cada Servicio de Salud, con participación de Municipios, APS, Seremías y apoyo de Universidades, Colegios Profesionales, para fortalecer esta estrategia, que es la base para generar un desconfinamiento seguro para el Plan Paso a Paso del Ministerio de Salud.

La presidenta del Colegio Médico, doctora Izkia Siches indicó que “es sumamente necesario que la estrategia TTA funcione de forma perfecta, porque con 15 mil casos activos, el riesgo y la fragilidad es demasiado alta. Necesitamos tener la trazabilidad de que cada uno de los casos, poder apagar brotes rápidamente y contar con mecanismos de chequeo de casos, por ejemplo, dentro del transporte público que sea muy exhaustivo. No podemos volver a cometer el mismo error de darnos sobre seguro cuando no hemos controlado la pandemia”.

La propuesta fue elaborada junto a los municipios de Pedro Aguirre Cerda, Renca, El Bosque, La Cisterna, Lo Espejo, Puente Alto, San Ramón, San Joaquín, Independencia, La Pintana; las Agrupaciones de Médicos de Atención Primaria de Salud y de Médico Generales de Zona; la Sociedad Chilena de Medicina Familiar; y la Escuela de Salud Pública con el Departamento de Atención Primaria y Salud Familiar, ambos de la Universidad de Chile.