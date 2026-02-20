Coyhaique: Festival por la Tierra y el Mar pone el foco en los conflictos socioambientales de Aysén

Este sábado 21 de febrero se desarrollará en Coyhaique el “Festival por la Tierra y el Mar”, el cual contará con la participación de bandas regionales, una muestra gastronómica tradicional del litoral y conversatorios sobre los desafíos socioambientales de la Región de Aysén.

La actividad se llevará a cabo en la sede del Club Emilio Millar, ubicada en Los Maitenes 1115, entre Lago Elizalde y Lago Desierto.

Desde la organización informaron que el Festival, que se realiza bajo el concepto “Alerta Patagonia”, contempla dos bloques. El primero, a partir de las 12:00 hrs., es una muestra gastronómica donde los participantes podrán disfrutar de merluza frita y empanadas de loya (media docena) a $ 5.000 cada menú, además de cerveza regional.

«Durante este espacio habrá charlas temáticas con dos focos específicos: Uno relacionado con el proceso de solicitud de Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO), resistidas por el empresariado del salmón y la actual conducción del Gobierno Regional de Aysén y el nivel central, en el marco de la Comisión Regional de Uso del Borde Costero. Se presentará la visión de las comunidades indígenas sobre el proceso, informando qué buscan dichos requerimientos», indicaron las y los organizadores.

Posteriormente se generará el espacio denominado “¡Alerta Patagonia! Ponte la camiseta por Alto Mañihuales”, donde integrantes de la comunidad y organizaciones locales expondrán la historia de contaminación minera que ha afectado a ese sector desde hace ya más de 40 años.

«Ese día, además, se lanzará un corto animado sobre los Planes de Acción Comunal de Cambio Climático que están elaborando diversos municipios de Aysén, explicando de qué forma la ciudadanía se puede involucrar en dichos procesos», agregaron desde la organización.

Segundo bloque

Posteriormente, a partir de las 16:00 hrs. se presentarán los grupos regionales Raxzo, Misofonía, Resistencia Magnética, Alucinaje, Barco Basurero, Everest y Celeste Anacletxx.

El acceso sólo a la jornada musical tiene un valor de $2.000, con almuerzo $5.000. La compra de entradas y reservas puede hacerse por WhatsApp al +56 9 7954 2269.

