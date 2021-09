Crisis hídrica: Gobernador y alcaldes de la Región de Valparaíso se reunieron con gerente de empresa sanitaria Esval

Con el fin de analizar la crisis hídrica que afecta a la región de Valparaíso y la situación actual de la concesión de Esval, el gobernador Rodrigo Mundaca, junto a la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, y los alcaldes Mauricio Quiroz de Putaendo, Rodrigo García de Cartagena, y representantes del municipio de Quilpué, se reunieron con el gerente general de la empresa sanitaria, José Luis Murillo.

De esta forma, las autoridades comunales pudieron plantear las principales necesidades de las comunas y su visión respecto al manejo de la sanitaria, haciendo un énfasis en la importancia de garantizar el agua de consumo para toda la población, además de abordar los actuales alcances de la concesión.

Rodrigo Mundaca, gobernador de la región de Valparaíso, recalcó la importancia primordial que tiene el abastecimiento de agua para las comunidades de la región, además de puntualizar respecto a sus diferencias con el modelo de gestión.

«El gerente general de Esval sabe cuál es nuestra posición, nosotros somos partidarios de la reapropiación social de lo público, somos partidarios de que la gestión de la empresa sanitaria esté radicada en el Estado. Sin embargo, en este escenario en el cual existen concesiones de la empresa sanitaria, lo que deseamos es que haya una buena relación y que la empresa sanitaria cumpla con el compromiso de abastecer a todos y cada uno de los habitantes de la región de Valparaíso, con agua de buena calidad que cumpla con los estándares de higiene y de inocuidad», declaró Mundaca.

Por su parte, Mauricio Quiroz, alcalde de Putaendo, hizo hincapié en la gravedad de la crisis hídrica, catalogándola como «la peor sequía de la historia de chile en los últimos cincuenta o cien años», por lo que insistió en la necesidad de buscar nuevas formas de enfrentar la situación en las comunas agrícolas, donde Esval cubre el abastecimiento de cerca del cincuenta por ciento de la población.

«Deben efectivamente prepararse para una situación incluso más crítica y más difícil en los próximos meses», dijo Quiroz, añadiendo que «estamos preocupados, pero también ocupados de trabajar en conjunto, generar una mesa técnica que permita concurrir con todos los recursos disponibles, tanto desde el Gobierno, desde el municipio, pero también desde la empresa privada, y en esa perspectiva, creemos que este es un aporte significativo a la reflexión».

Junto con la creciente necesidad de agua para consumo en los territorios, en la ocasión también se abordó el tratamiento de aguas servidas por parte de la sanitaria, donde la presencia de emisarios en las cercanías de un humedal es motivo de preocupación para el alcalde de la comuna de Cartagena, Rodrigo García, quien señaló que allí hay un punto por analizar, toda vez que “esperamos que se transforme en santuario de naturaleza”.

Junto a ello, la autoridad comunal manifestó la importancia de consagrar el agua como bien uso público ante la contingencia: «El agua hoy día para el consumo humano no puede ser de mercado, sino que tiene que ser un bien de uso público, algo que la gente tenga acceso, y si no tiene acceso, que se hagan todas las inversiones, ya sea por el Estado o la empresa privada, porque la verdad es que ellos obviamente están lucrando con esta necesidad que es importante no solamente con el agua, sino que con todo el proceso de alcantarillado».

Finalmente, José Luis Murillo, gerente general de Esval, valoró la instancia en donde se pudieron poner de manifiesto estas problemáticas por parte de los municipios: «Lo que hemos hablado es que la colaboración público-privada es fundamental, y que todos los actores de la cuenca en esta situación tienen una importancia muy relevante. Lo que nos proponemos es entablar y coordinar las relaciones adecuadas para solventar los problemas de los chilenos tanto en las áreas urbanas de nuestra concesión, donde afortunadamente todo el mundo tiene agua y la va a seguir teniendo, y sobre todo en las áreas rurales, donde la escasez hídrica está golpeando más fuerte».