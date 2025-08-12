Critican candidatura al Senado por La Araucanía de exalcalde de La Florida Rodolfo Carter: «¿Conoce esa región?»

Una vez conocida la noticia, la diputada Helia Molina preguntó: "Pero el candidato Carter, ¿conoce esa región? Creo que es muy importante que una región tan potente como esa esté representada en el Congreso por quien conoce los problemas, las organizaciones sociales en fin a la gente de la región!", manifestó la parlamentaria. En las redes, en tanto, recordaron las irregularidades financieras de Carter en su paso por la alcaldía de La Florida, en la Región Metropolitana.

Critican candidatura al Senado por La Araucanía de exalcalde de La Florida Rodolfo Carter: «¿Conoce esa región?»
Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

Variadas reacciones y críticas trajo la confirmación de la candidatura senatorial del exalcalde de La Florida, Rodolfo Carter, por la Región de La Araucanía.

Recordemos que esta noticia fue dada a conocer por el líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, en un posteo en sus redes sociales: «En Temuco, junto a Rodolfo Carter, quien ha asumido el enorme desafío de postularse como Senador en La Araucanía. Una región golpeada por el terrorismo, el narcotráfico y el abandono, necesita una voz que los represente con fuerza en el Congreso», escribió el candidato presidencial de extrema derecha.

Ante esto, la diputada Helia Molina preguntó: «Pero el candidato Carter, ¿conoce esa región? Creo que es muy importante que una región tan potente como esa esté representada en el Congreso por quien conoce los problemas, las organizaciones sociales en fin a la gente de la región!».

En tanto, el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, comentó que «Kast confirma turismo electoral de Republicanos e impone a Rodolfo Carter como candidato al Senado por La Araucanía: la ultraderecha refuerza su ofensiva parlamentaria».

Asimismo, muchas usuarias y usuarios cuestionaron el manejo administrativo que tuvo Carter cuando estuvo a cargo de la Municipalidad de La Florida.

Incluso, un cibernauta le consultó a Grok, la Inteligencia Artificial de la red social X de Elon Musk, sobre esta materia. Esta fue la respuesta de la IA: «Rodolfo Carter ha sido vinculado a varias irregularidades financieras reportadas en La Florida: al menos 6 casos mayores (2018-2024), como déficits de 20 mil millones, pagos indebidos de 31 millones y fraudes alegados por 2.500 millones. Algunas investigaciones se cerraron sin delitos, otras siguen abiertas. Fuentes: Contraloría y auditorías independientes».

Lee otras reacciones:

Sigue leyendo:

Loncón

Elisa Loncón busca llegar al Senado por La Araucanía con cupo del Frente Amplio

«La desinformación es un peligro para la democracia»: Boric publica resultado de test de drogas y critica a la oposición que «persiste» en desinformar

“Quiere victimizarse para no responder”: Diputado Manouchehri sobre Kast  y citación a comisión investigadora “robo de cables”

El Ciudadano

Relacionados

El Ciudadano

¿Temporada de turismo electoral? Rodolfo Carter evalúa candidatura senatorial por la Araucanía

Hace 3 semanas
El Ciudadano

Rodolfo Carter, al servicio de Kast: exalcalde de La Florida se suma al Partido Republicano tras su fallido intento con Matthei

Hace 2 meses
El Ciudadano

Del show político a los pagos sin justificación: Carter enfrenta reparos de Contraloría por su gestión en La Florida

Hace 3 meses
El Ciudadano

Rodolfo Seguel a ex timonel DC, Ricardo Hormazábal, por ataques al apoyo a Jara: ‘Tus acusaciones infundadas y malintencionadas son una falta de respeto’

Hace 1 semana
El Ciudadano

Elisa Loncón busca llegar al Senado por La Araucanía con cupo del Frente Amplio

Hace 9 horas
El Ciudadano

Tras reportaje de El Ciudadano: Contraloría cuestiona millonaria contratación de exdiputado Camilo Morán en La Florida

Hace 3 meses
El Ciudadano

La Florida: concejal denuncia $7.200 millones en contratos de arriendo adjudicados a mismos proveedores

Hace 2 meses
El Ciudadano

Junta Nacional DC: Respaldo oficial a Jeannette Jara y Francisco Huenchumilla es el nuevo presidente de la colectividad

Hace 2 semanas
El Ciudadano

Tres años del Estado de Excepción: Protestas mapuche contra la militarización del Biobío y la Araucanía

Hace 3 meses

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano