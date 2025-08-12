Critican candidatura al Senado por La Araucanía de exalcalde de La Florida Rodolfo Carter: «¿Conoce esa región?»

Variadas reacciones y críticas trajo la confirmación de la candidatura senatorial del exalcalde de La Florida, Rodolfo Carter, por la Región de La Araucanía.

Recordemos que esta noticia fue dada a conocer por el líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, en un posteo en sus redes sociales: «En Temuco, junto a Rodolfo Carter, quien ha asumido el enorme desafío de postularse como Senador en La Araucanía. Una región golpeada por el terrorismo, el narcotráfico y el abandono, necesita una voz que los represente con fuerza en el Congreso», escribió el candidato presidencial de extrema derecha.

Ante esto, la diputada Helia Molina preguntó: «Pero el candidato Carter, ¿conoce esa región? Creo que es muy importante que una región tan potente como esa esté representada en el Congreso por quien conoce los problemas, las organizaciones sociales en fin a la gente de la región!».

En tanto, el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, comentó que «Kast confirma turismo electoral de Republicanos e impone a Rodolfo Carter como candidato al Senado por La Araucanía: la ultraderecha refuerza su ofensiva parlamentaria».

Asimismo, muchas usuarias y usuarios cuestionaron el manejo administrativo que tuvo Carter cuando estuvo a cargo de la Municipalidad de La Florida.

Incluso, un cibernauta le consultó a Grok, la Inteligencia Artificial de la red social X de Elon Musk, sobre esta materia. Esta fue la respuesta de la IA: «Rodolfo Carter ha sido vinculado a varias irregularidades financieras reportadas en La Florida: al menos 6 casos mayores (2018-2024), como déficits de 20 mil millones, pagos indebidos de 31 millones y fraudes alegados por 2.500 millones. Algunas investigaciones se cerraron sin delitos, otras siguen abiertas. Fuentes: Contraloría y auditorías independientes».

