Critican “voltereta” del ex Presidente Lagos por defensa a Mañalich ante acusación constitucional

El diputado de la Federación Regionalista Verde Social, Esteban Velásquez, criticó la defensa que hizo el ex Presidente Ricardo Lagos, sobre la gestión de Jaime Mañalich, en el programa de Canal 13, «A esta hora se improvisa».

Al respecto, el parlamentario, y uno de los firmantes de la Acusación Constitucional presentada contra el ex ministro, señaló que “no comparto las expresiones del ex Presidente Ricardo Lagos y no corresponden estas volteretas de la vida. Hace algunas semanas el propio Joaquín Lavín de declaraba socialdemócrata y hoy día el ex Presidente Lagos aparece defendiendo a Mañalich, diciendo que él se la jugó, pero lamentablemente a lo único que jugó verdaderamente Mañalich fue al ensayo y error con un tono arrogante al no aplicar lo que las medidas indicaban”.

“Sólo en la Región de Antofagasta, más de 20 mil contagiados, más de 600 chilenos fallecidos, porque se demoró en aplicar las cuarentenas y luego las levantó sin ningún antecedente técnico, ninguna limitación a la increíble vorágine del trabajo en las faenas mineras. Con tono arrogante, el ministro Mañalich lo que hizo fue abandonar sus deberes y nos dejó a la suerte de cada comuna. Fueron los alcaldes, fueron las instituciones públicas, los sindicatos y los propios colegas del ámbito de la salud de Mañalich los que le indicaban que estaba mal su política pública”, agregó Velásquez.

Finalmente, el parlamentario agregó: “Me parece que el ex Presidente Lagos no puede contagiarse del ‘virus del camaleón’ de Joaquín Lavín. Eso hace muy mal”.