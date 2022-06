¿Cuál es la peor mentira que han escuchado sobre la nueva Constitución? El notable «hilo» de Baradit sobre campaña del terror del «Rechazo»

El escritor y convencional Jorge Baradit hizo hace algunos días la siguiente pregunta en su cuenta de la red social Twitter: ¿Cuál es la peor mentira que han escuchado sobre la nueva Constitución?

Las respuestas, obviamente, no se hicieron esperar, partiendo por la del mismo Baradit: «La peor mentira que yo he escuchado es que algunas comunas de Santiago serían declaradas autonomías mapuche y serán gobernadas por loncos y machis, que expulsarán a los no mapuche», escribió el constituyente.

Entre los que respondieron, la destacada actriz nacional Aline Kuppenheim dijo haber escuchado «que van a hacer un censo y si te pillan que tienes una pieza desocupada te van a obligar a alojar un inmigrante. Que se podrá abortar hasta el noveno mes. Que Chile se va a dividir en 13 países… y así», señaló la artista.

«Yo escuché decir si te ganas el subsidio, esa casa cuando mueras, se la dan a otra persona», dice otra de las respuestas registradas en el posteo de Baradit. Asimismo, una usuaria relató una experiencia vivida en su trabajo: «Una ‘ONG’ organiza un comité de vivienda, y les dice en la reunión que tienen que postular ahora, porque con la nueva Constitución no serán dueños de sus casas, sino será el Estado. Que ya no habrá propiedad privada».

Así, una tras otra, los usuarios de la red social fueron contando falsedades increíbles escuchadas sobre la nueva Carta Magna: «Escuché en una feria que ya no se podrá ir a la iglesia», «mi jefe directo me dijo que con la nueva Constitución tendremos que despedir personal porque estaremos obligados a contratar etnias» y «que podría yo juntarme con 10 personas más y decir que tenemos ancestros en el Parque Araucano (por ejemplo) y que con eso podríamos hacernos dueños del lugar», son algunas de las falacias descritas.

