CUT preocupada por inseguridad de trabajadores del comercio: Los aforos no se están cumpliendo y no se está fiscalizando

La Secretaría de Comercio de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) manifestó su preocupación respecto a la seguridad de las y los trabajadores del comercio, en el contexto de los cambios adoptados en el plan Paso a Paso y los avances en las fases que, por ejemplo, tienen a la Región Metropolitana en fase de preparación.

Karen González, representante de la ramal del comercio de la CUT, dijo que la situación «es delicada, ya que las y los trabajadores hemos pagado las consecuencias a través de los contagios y la gran cantidad de compañeros y familiares directos que han fallecido. Yo soy dirigente de un retail y ya llevamos 17 compañeros fallecidos, miles contagiados y no queremos que eso siga pasando en ninguna cadena de comercio».

La dirigente agregó que se han priorizado las ventas antes que la seguridad: «Lamentablemente los aforos no se están cumpliendo en ningún comercio, ni en los malls, ni en las cadenas de supermercados. No se está fiscalizando como corresponde, no se está contabilizando al trabajador en el aforo, se están aumentando las góndolas, se están ocupando espacios que deberían ser de los trabajadores. Los empresarios están cambiando los horarios de apertura y de cierre y lo único que están logrando es que haya aglomeraciones en los medios de transportes, exponiendo a las y los trabajadores».

Finalmente, desde la representante de la CUT dijo que esperan que la situación cambie, «ya que no nos oponemos a que el comercio vuelva a funcionar, lo que queremos es que funcione como corresponde y que se fiscalice como corresponde. Queremos que se cumplan los aforos, que se cumplan las medidas de bioseguridad, queremos que los trabajadores sean respetados y tengan las mejores condiciones para poder desempeñar su trabajo».