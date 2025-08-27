De la novela a la pantalla: Allegados, la obra de Ernesto Garratt, prepara su estreno

El proyecto de la serie Allegados (The Unwelcome), una historia de terror psicológico y realismo social, acaba de incorporarse al circuito internacional con su participación en el Sanfic Industria Series LAB.

La producción forma parte de los ocho títulos escogidos este 2025 para el programa Series Lab, espacio dedicado a impulsar y proyectar series iberoamericanas en desarrollo hacia nuevos mercados.

Situada en Chile en la década de los 80, Allegados retrata la vida de un joven de 16 años que, junto a su madre enferma, luchan por sobrevivir en un conflictivo entorno familiar. En un contexto de dificultades y una fuerte tensión, encuentra alivio a través de la escritura y del dibujo, relatando la historia de un vampiro en un cuaderno escolar, en el que encuentra tanto un escape de la realidad como un refugio para su imaginación.

Se trata del primer libro de una trilogía que se desarrollará en tres temporadas. El proyecto contará con 8 episodios que buscan conservar el espíritu original de la novela y tiene previsto filmarse el segundo semestre del próximo año.

La obra original fue escrita por el conductor del programa CINERD, Ernesto Garratt y será dirigida en conjunto por Oscar Chamo Godoy, María José San Martín y Andrés Martínez – Ríos (México). Además, la producción contará con la participación de tres destacados actores nacionales: Alfredo Castro, Paulina García y Benjamín Vicuña.

“Como director, escritor y crítico de cine, tras años de entrevistas y experiencia, quiero adaptar mi novela ‘Allegados’ a los medios audiovisuales, conectando los estilos latinoamericanos con la cultura popular. Mi objetivo es desafiar la percepción elitista del cine chileno creando narrativas más atractivas y realistas que incorporen el realismo mágico y la fantasía, cerrando así la brecha entre el cine y el público y arrojando luz sobre las duras realidades sociales”, declaró Garratt

La serie estará a cargo de la productora chilena, By LACE Films que nace desde la visión de su productora ejecutiva Claudia Pérez-Muñoz en 2024. Además, el proyecto llegó a un acuerdo de postproducción de sonido con Yagán Films (Chile) y de postproducción de imagen con Chemistry México y aunque ya cuenta con parte del financiamiento, se encuentran en búsqueda de inversionistas privados y coproducción nacional o internacional.

Puedes ver el teaser de Allegados, haciendo click aquí.