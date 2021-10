De patio: Tras reunión con Piñera, Macaya dice que Poder Judicial, Legislativo y Contraloría se saltan «estado de derecho»

Los timoneles de los partidos del pacto Chile Vamos (ahora Chile Podemos +) se reunieron este sábado La Moneda con el Presidente Sebastián Piñera, a propósito de la causa judicial que la Fiscalía inició contra el Mandatario por los nuevos antecedes revelados respecto a sus vínculos con la compraventa de Minera Dominga.

Cabe destacar que la investigación de los Pandora Papers– que involucra a más de 600 periodistas y que contó con la participación de CIPER y LaBot– reveló que, en diciembre de 2010, las familias Piñera y Délano cerraron un acuerdo de compraventa de Dominga en las Islas Vírgenes Británicas, conocidas por ser un paraíso fiscal.

Además, la operación constaba de un contrato que establecía un pago en tres cuotas , y contenía una polémica cláusula que supeditaba el último pago a “que no se estableciese un área de protección ambiental sobre la zona de operaciones de la minera, como reclamaban grupos ambientalistas”, decisión que dependía directamente del gobierno del presidente Sebastián Piñera.

Desde la Presidencia señalaron en un comunicado que “resulta difícil comprender la decisión” de la Fiscalía, pues el mandatario “se desligó” en 2009 de la administración de toda empresa y como gobernante “no ha ejecutado acción, ni hecho gestión alguna” sobre Dominga.

Apoyo a Piñera

Después de la reunión de este sábado, los timoneles de Chile Vamos hablaron con la prensa y todos sin excepción lle entregaron su apoyo al jefe de Estado respecto a la acusación constitucional que la oposición presentará en su contra, la cual se espera sea oficializada durante la próxima semana.

De este modo, el presidente de Renovación Nacional (RN), Francisco Chahuán, señaló que «está acreditada la inocencia de cualquier hecho que se le pueda imputar eventualmente» a Piñera.

A su juicio, la causa penas es “una piroctenia que busca generar un efecto electoral (…) en Chile hay estado de derecho y no nos cabe la menor duda de que se van a resolver los temas amparados en el derecho. Y por supuesto, donde está acreditada la inocencia del Presidente sobre cualquier hecho que se le pueda imputar”.

Respecto a los dichos de algunos diputados de RN que aseguran estar “evaluando” el libelo acusatorio contra Piñera, Chahuán respondió que “corresponde que los diputados cumplan su labor, que es revisar cada uno de los antecedentes de esta acción que ha sido presentada. La directiva de Renovación Nacional considera que esto es una pirotecnia que busca generar un golpe blanco a la democracia en Chile”.

“Ciertamente, nuestros diputados y diputadas tienen que cumplir con su función, de analizar cada uno de los antecedentes. Como directiva sostenemos que este es un abuso de la oposición, establecer una acusación constitucional infundada”, aclaró el senador, citado por Publimetro.

Por su parte, el presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Javier Macaya, aseguró que la conversación con Piñera “confirmó lo que ya conocíamos de antemano, que tiene que ver con el caso Dominga. Todos los antecedentes que nos proporcionó el Presidente hoy día, todo lo que ha aparecido con mucha pirotecnia, nosotros confirmamos que se conocieron estas situaciones el 2017. Ahí fueron investigadas».

Frente a la investigación que iniciará el Ministerio Público, Macaya indicó que “lo que ocurre con una causa que ha sido investigada y donde hay un sobreseimiento, tiene que ver con el cumplimiento del Estado de derecho. A todas las instituciones, partiendo por el Ministerio Público, lo que uno puede exigirles es que se cumpla con el Estado de Derecho.

🔴 AHORA | Javier Macaya (UDI) se refiere a la compraventa del proyecto Dominga tras reunión con el presidente Piñera: "Nosotros confirmamos que se conocieron estas situaciones en el año 2017 y que fueron investigadas".



Más informaciones en https://t.co/Ox6C5F6K3w pic.twitter.com/qv2cyote9L — CNN Chile (@CNNChile) October 9, 2021

«No es más que eso, las democracias funcionan cuando el estado de derecho funciona, cuando los parlamentarios no se saltan la constitucionalidad ni las leyes, cuando las instituciones de la República, en este caso el Poder Judicial, el propio Ministerio Público, no se saltan ni la Constitución ni las leyes”, subrayó el también diputado.

Según Macaya “hay deficiencias que se pueden haber cometido, a nivel comunicacional, a nivel político, hemos tenido desórdenes en las filas del oficialismo en muchas votaciones importantes. Pero acá lo que está en juego es la democracia, personas que pretenden, a través de una acusación constitucional infundada, propinarle un golpe blanco a la democracia”.

“Y nosotros, desde los partidos de la coalición, no lo vamos a permitir. Vamos a generar todas las instancias no solamente políticas, no tengo ninguna duda que los votos no están, sino en la Cámara al menos en el Senado, para aprobar esta votación”, añadió.

Además, el parlamentario señaló que la acusación constitucional “en la Cámara tiene un quórum de mayoría y en el Senado de dos tercios. Hay una información pública, y es evidente que en la Cámara de Diputados, la coalición de gobierno no tiene mayoría, y sí tenemos el tercio en el Senado”.

“Dicho esto, nosotros les exigimos a nuestros parlamentarios que es distinto votar en un proyecto de ley donde se descuelguen de la posición del Gobierno, a hacerse cómplices de una artilugio del Partido Comunista, de la izquierda, para revivir una situación que tiene cosas juzgadas, que fue revisada en su momento”, remarcó.

Conflicto en La Araucanía y pensiones

En otro tema, Chahuán aseguró que desde Renovación Nacional van a tomar acciones sobre el conflicto en la Araucanía, y señaló que ple han pedido al presidente Piñera que «evalúe todas y cada una de las alternativas».

«Le hemos señalado que Renovación Nacional presentará la próxima semana una querella criminal en contra de la CAM, en contra de los grupos armados, violentistas que intentan afectar el Estado de derecho en la macrozona sur», declaró el senador

“No vamos a descansar hasta que la CAM (Coordinadora Arauco Malleco) sea declarada una organización terrorista que intenta infundir pánico en la macrozona Sur», afirmó.

Los presidentes del colectivo de derecha señalaron que van a “reactivar la discusión respecto a la reforma previsional, no sólo la Ley Corta”, sino que también “hacernos cargo en estos seis meses de gobierno, de la reforma integral al sistema de pensiones, para avanzar en un sistema mixto que nos permita mejorar las pensiones de los chilenos»

«Mientras unos, irresponsablemente, (como) la diputada Jiles, el diputado Ilabaca, y tantos otros, que buscan empobrecer a los trabajadores chilenos en sus fondos previsionales, nosotros estamos empeñados en reforzar las pensiones de los chilenos y sacar adelante la reforma previsional», expresó el senador RN, citado por Meganoticias.