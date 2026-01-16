Declaración pública ante el fallo que absuelve a Claudio Crespo

Desde el Colectivo Discapacidad X Chile manifestamos nuestro enérgico y categórico rechazo ante el veredicto entregado el pasado 13 de enero que absuelve al ex oficial de Carabineros, Claudio Crespo, de su responsabilidad en la mutilación que dejó ciego a Gustavo Gatica.

Este fallo es una señal de impunidad que deja en evidencia la profunda fractura de nuestro sistema de justicia frente a las violaciones a los derechos humanos ocurridos durante el estallido social, verificados por cuatro organismos internacionales como la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas y Amnistía Internacional.

Rechazamos la tesis que busca instalar el uso de armas letales o menos letales —disparadas al rostro— como una respuesta «proporcional» ante manifestaciones. Validar esta premisa contraviene todos los estándares internacionales de derechos humanos. No existe democracia donde cegar a una persona sea una medida de control de orden público aceptable. Normalizar el daño físico irreversible como costo de la protesta es propio de regímenes autoritarios e incompatible con un sistema democrático. Como colectivo, recordamos que la discapacidad de Gustavo es producto de una acción estatal mediante el uso desmedido de la fuerza. Absolver al ejecutor material de este hecho es revictimizar no solo a Gustavo y a su familia, sino a las de cerca de quinientas personas que fueron mutiladas en sus ojos, a quienes en su mayoría también se les ha negado la justicia. El veredicto constituye un peligroso precedente. Al amparar el actuar policial bajo criterios de proporcionalidad, se criminaliza el derecho legítimo a la protesta social. Los agentes del Estado gozan de protección bajo la legítima defensa privilegiada, incluso cuando provocan daños permanentes y grave a la integridad física de los manifestantes.

Hacemos un llamado a la sociedad civil y a los organismos internacionales a mantenerse en alerta. Exigimos verdad, justicia y reparación para Gustavo Gatica y todas las víctimas de daño ocular.

Colectivo Discapacidad X Chile

