Decretan arraigo nacional y prohibición de acercarse a la víctima a motorista que atacó a cadenazos vehículo de mujer de Independencia

Este jueves, fue formalizado el motorista Patricio Salinas quien atacó a cadenazos el vehículo de una mujer en la comuna de Independencia, en la Región Metropolitana. Al hombre de 30 años se le decretó arraigo nacional y prohibición de acercarse a la víctima.

El hecho se registró el pasado lunes, en plena avenida Santa María, lugar donde la conductora circulaba para dirigirse al médico en compañía de su hija.

La mujer se trasladaba hacia el oriente por avenida Santa María, cuando el motorista, llamado Patricio Salinas, de 30 años; la adelantó por la derecha y topó el vehículo conducido por la mujer, tras lo cual se detuvo y la encaró por «encerrarlo».

«Cómo se te ocurre hacer eso», le reclamó la mujer al motorista, a lo que el sujeto le cuestionó que le fuera quitando espacio.

«Estamos todos pasando por el lado. No me estás dejando pasar, yo me tiro para allá y tú me cierras, como haces esa h… Yo voy por mi pista, tengo permitido pasar entre los autos», sostuvo.

El hombre golpeó el vehículo y continuó con su camino. Sin embargo, pocos metros más adelante, en una detención por una luz roja, la mujer se bajó y retiró la mascarilla que tapaba la patente de la motocicleta para luego devolverse.

Ante esto, el motorista extrajo una cadena desde la maleta con la que rompió el parabrisas del vehículo.

Luego de ocurrido el hecho , la afectada se acercó hasta una comisaría para concretar la respectiva denuncia.

Posteriormente, el Ministerio Público solicitó una orden de detención en contra del motorista, en donde se incautó, además, la cadena utilizada para destruir el parabrisas de la víctima.

En horas de la tarde de este miércoles fue detenido, y hoy fue formalizado, por los delitos de amenazas, lesiones leves, daños y ocultar placa patente.

La fiscal de la zona Centro Norte, Giovanna Herrera pidió arresto domiciliario total y prohibición de acercarse a víctima.

Sin embargo, la defensa se opuso y la jueza resolvió finalmente como medidas cautelares, la prohibición de acercarse a víctima, obligación de firmar en comisaría y arraigo nacional.

Se dieron 60 días plazo para la investigación.

Ambos protagonistas del hecho fueron entrevistados por Mucho Gusto, donde el motociclista manifestó su arrepentimiento y trató de justificar su agresión, atribuyéndola a un arranque de rabia.

«Simplemente, actué y me nublé. Cosas que la rabia nos hace hacer de la nada», dijo.

Al mismo tiempo le envió un mensaje a la víctima: «Le diría que estoy arrepentido por lo que hice y que sí actué muy mal, demasiado mal. Fue un momento en el cual me cegué y me dejé llevar por un instinto».

Mientras que la víctima, de nombre Paulina, aseveró que el hombre debería enfrentarse a la justicia y expresó su malestar ya que «él ahora se victimiza».

«Si hubiese yo querido amenazar o buscarte o algo, tenía todo como hacerlo y no lo hice, así que tienes que enfrentar a la justicia como corresponde, la formalización… Te van a imputar y vamos a ver esto que tiene que seguir el curso legal. El juez te va a enseñar la diferencia entre error y delito», indicó, citada por MegaNoticias.

«Él fue cobarde hasta el final, porque se arrancó por entremedio de las micros. Cuando vio que lo iba siguiendo se arrancó por entremedio de las micros. Fue cobarde de principio a fin», acotó.

Repudio de la ciudadanía

A raíz de que el video del momento de la agresión fuera divulgado en redes sociales, el hecho fue repudiado por la ciudadanía, en especial, luego de que el periódico Las Últimas Noticias (LUN) publicara este jueves en portada un artículo en el cual el motorista se victimiza, argumentando que ha recibido más de 700 amenazas de muerte.

Las y los ciudadanos expresaron su repudio en las redes sociales al hecho de que LUN otorgue tribuna y coloque como víctima a un violento motorista que agredió a mujer con una cadena, en el marco de conmemorarse el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Criticaron, además, que el citado medio distorsionara la realidad, y darle prioridad al relato del motorista, y colocar en plan de víctima a un agresor.