Defensora ambiental bajo ataque: Denuncian campaña sucia contra Alejandra Parra por oponerse a WTE en Lautaro

Diversas organizaciones y ciudadanos denuncian una campaña sucia emprendida contra la defensora ambiental Alejandra Parra por oponerse al proyecto WTE Araucanía que pretende instalar un incinerador de basura en el ingreso norte de Lautaro.

La integrante de la Red de Acción por los Derechos Ambientales (RADA),ha sido objeto de una campaña de desprestigio en su contra, y de un intento de vinculación con actos de violencia en la región, mediante un video difamatorio compartido en redes sociales.

El video en cuestión fue publicado en la red social Facebook, a modo de comentario en las cuentas de diversos medios.

En particular, el pasado día 18 de febrero, se difundió un el material audiovisual dentro de los comentarios a una publicación realizada por Araucanía Diario, referente a la presentación realizada por Alejandra Parra en el Concejo Municipal de Lautaro donde expuso acerca de los riesgos del proyecto WTE Araucanía.

En el video se muestran 7 fotografías de la defensora ambiental, se menciona su nombre completo y apellido en reiteradas ocasiones, se le culpa de esparcir mentiras que ponen en riesgo a la ciudadanía de Lautaro, y se afirma que se encuentra vinculada públicamente al dirigente mapuche Héctor Llaitul. Además, se le señala de estar involucrada en actos de violencia e incendios en La Araucanía.

Aunque no se puede identificar su autoría, el materia claramente aboga por la construcción de la planta para quemar basura dentro de Lautaro, acusando a Alejandra Parra de difundir datos erróneos respecto de la contaminación que efectivamente generará la planta, si se construye.

El video forma parte de una estrategia de amedrentamiento contra la activista que ha cumplido un rol preponderante en la entrega de información técnica y de

experiencias internacionales sobre los riesgos de la incineración de basura para la salud de las

personas y del ambiente.

Por tal motivo, Alejandra Parra interpuso una querella ante la Justicia por las amenazas recibidas.

Aunque se desconoce la fuente del video, dado que se intenta desacreditar a la activista por su

defensa frente a la amenaza del proyecto WTE Araucanía, existen fuertes indicios de la relación de

las amenazas con quienes promueven el proyecto: la empresa WTE Araucanía, y La Multigremial

Araucanía. Por ello, en la acción legal se solicita al Ministerio público se investigue la procedencia del material difamatorio.

Parra, quien fue reconocida como Defensora de Derechos Humanos por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en 2023, señaló que hará uso del Protocolo de defensores ambientales de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, que corresponde a la operativización del protocolo del acuerdo de Escazú en Chile.

Captura del video difamatorio contra la activista Alejandra Parra.

Organizaciones denuncian acoso y difamación contra activista Alejandra Parra

Frente a la campaña de desprestigio y acoso que ha sufrido la activista, más cien organizaciones y ciudadanos compartieron una declaración pública en la que reconocieron y valoraron la labor de Parra y la RADA en la protección del medio ambiente y la defensa de los derechos de la comunidad de Lautaro frente a la instalación de la fábrica de quema de basura WTE.

En el texto, expresaron su rechazo a «las falsas acusaciones y difamaciones vertidas en su contra, las cuales buscan menoscabar su reputación y credibilidad, así como amedrentar para que cese su labor de defensa de los derechos humanos y el medio ambiente».

Plantearon que como parte de esta campaña de desprestigio, se ha mentido y manipulado al inventar un «vínculo falso de Alejandra Parra con Héctor Llaitul, quien ha sido condenado por la ley de seguridad interior del Estado».

Por tal motivo, ratificaron su tajante rechazo a esta maniobra «que busca confundir a la opinión pública y desviar la atención del verdadero problema: la amenaza que representa la instalación de la fábrica de quema de basura WTE para la comunidad de Lautaro y el medio ambiente».

Además, las organizaciones y ciudadanos, manifestaron su preocupación por la seguridad de Alejandra Parra y su equipo, por lo que indicaron que emplearán «todas las herramientas que nos da el Derecho».

«Iniciaremos acciones judiciales y pediremos la activación del Protocolo de Protección de Defensores de Derechos Humanos de Escazú. Los que creen que está sola, sepan que no lo está. A través de los años ella, con su trabajo serio, leal y desinteresado, ha generado una red de apoyo enorme y, les mostraremos a los difamadores y acosadores financiados quizás por quién, que muchas veces es más importante la amistad sincera que el dinero», afirmaron en la declaración.

Asimismo, extendieron un llamado a quienes comparten estos principios, «a adherir a esta declaración, sumando sus voces para exigir que termine este acoso y difamación».

«Diversas organizaciones internacionales, como la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), han expresado su preocupación por la situación de los defensores de derechos humanos en la región y han instado a los Estados a adoptar medidas para garantizar su seguridad y protección», recordaron.

Hasta el momento, se han adherido a la declaración:

1. Coordinación Regional de Organización de Derechos Humanos de la Araucanía.

2. Red de Peritos Independientes.

3. Jaime Madariaga De la Barra, abogado.

4.- Karina Riquelme Viveros, Abogada

5. Vivian Franco Palacios, Abogada.

6. Javier Pineda Olcay, Abogado

7. Patricio Segura Ortiz, periodista, presidente de Aysenda

8.-Esteban Prieto, comunidad El Panúl. La Florida.

9. Diego Villalobos, comunidad El Panúl. La Florida.

10. Comunidad Tripaiñan, Lautaro.

11. Comunidad Juan Chavarría, Lautaro.

12. Ximena Cuadra Montoya, Doctora en Ciencia Política.

13. Cecilia Bianco, Ing. , Taller Ecologista, Argentina.

14. María Angélica Hernández Moreno. Académica, Chile.

15. Reacción Climática, Bolivia.

16. Carmen Capriles, Ing. Agronóma, Bolivia.

17. Articulación Las Violetas.

18. Casita de Salud, Temuco.

19. Lucía Díaz Lizama, Enfermera.

20. Susana Capriles, directora Radio La Voz de Paine.

21. Red por la Defensa de la Precordillera.

22. Panul Parque Comunitario.

23. Annie Luypaert, comunidad el Panul, La Florida.

24. Colectivo VientoSur, Chile.

25. Camila Zarate Zarate, Ex Convencional Constituyente D7.

26. Centro Cultural de Derechos Humanos Salvador Allende.

27. Patricio Cavieres, activista.

28. Movimiento por el Agua y los Territorios – MAT.

29. Andrés Figueroa Cornejo, periodista.

30. Mesa Ambiental Comunal de Algarrobo.

31. Plataforma Comunicacional Gaceta Ambiental.

32. Alejandro Valenzuela, Ingeniero Civil Industrial.

33. Larisa De Orbe, Dra., Acción Ecológica, México.

34. Chile Sin Ecocidio.

35. Yonny Torres V. – Educador y Gestor Ambiental.

36. Patricio Pacheco Cáceres. Ingeniero Civil Industrial. Diplomado Cambio

Climático y Desarrollo Resiliente Bajo en Carbono.

37. Agrupación Ecología Lautaro -Ecolau-, Lautaro.

38. NECOSOC (Núcleo de Estudios sobre Conflictos Socioambientales).

39. Modatima Wallmapu.

40. Jimena Ayala Rabadán, Médica Salubrista/Salud Ambiental

41. Biofuelwatch USA/UK

42. Nielai Kullin, punto de cultura de Pucón, Araucanía.

43. Ana Gonzalez Galvez Bibliotecaria – Limache

44. Fundación Protege los Molles

45. Coordinadora Nacional Contra Aguas San Isidro

46. Prince Maboussou, Objectif Zéro Plastique

47. Estero de Limache Sin Acueducto

48. Asociación Ecológica Santo Tomás, A.C. México

49. Organización de Mujeres Mukuna de la Región de O»Higgins.

50. Mesa Plurinacional Contra Incendios

51. Comisión de DD.HH. de Limache

52. Global Justice Ecology Project, US/Canada/Mexico/International

53. Fundación Mingas por el Mar, Ecuador.

54. ONG Verde Urbano, Chile

55. María del Pilar Pozo, Artista visual, y joyero independiente, Chile.

56. Rodrigo Díaz Fonseca Presidente Fundación Verde Impacto, Chile.

57. Mujeres en Marcha – Chile

58. Rafael Eudes, Alianza Basura Cero Brazil

59. Angélica Chavarría Lagos, Presidenta Corporación Escuela del Sur, Chile.

60. Consuelo Infante Correa, periodista

61. Marcela Gutiérrez-Graudins: Directora Ejecutiva, Azul, Estados Unidos.

62. Carol Huaracan Inostroza, Bióloga en Recursos Naturales, Chile.

63. Parque Comunitario Angachilla, Valdivia.

64. Erwin Sandoval Gallardo, presidente Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén

65. Miriam Chible Contreras, Corporación Chelenko (Aysén)

66. Fundación Raíces de Pucón, Chile.

67. Cristian Gómez Zaccarelli, Artista Plástico MAT

68. Colectivo Mapuche Rangiñtulewfü

69. Agrupación de Pequeños Regantes y no Regantes del Río Mostazal y sus

Afluentes, Monte Patria

70. Coordinadora Ambiental Valles en Movimiento, Monte Patria

71. Consejo Comunal Campesino, Monte Patria

72. Red de Agricultura Casera Locos de Patio, provincia del Limarí.

73. Marcela Ramos. Slow Food Chile

74. María José Martínez, periodista.

75. Félix González. Diputado por el Distrito 20º, Región del Biobío, Chile.

76. Fundación Centros de Esterilización Caninos y Felinos para Chile.

77. Yolanda Savaria Cifuentes, Santiago, nacida y criada en Juan Chavarría, Lautaro.

78. Luis Daniel Monroy Quipayan, comunidad Pancho Cayuqueo, Lautaro.

79. María Curilen Vega, comunidad Tripaiñan, Lautaro.

80. Flor Aguilera Díaz, comunidad Juan Chavarría, Lautaro.

81. Germán Tripaiñan, comunidad Tripaiñan, Lautaro.

82. Marithza Rojas, Santiago, visita Cdad. Juan Chavarría, Lautaro.

83. María Francisca Cheuque Savaria, Cdad. Juan Chavarría, Lautaro.

84. María Isabel Savaria Cheuque, Tripaiñan, Lautaro.

85. Gonzalo Nahuelcura Tripaiñan, comunidad Tripaiñan, Lautaro.

86. Francisco Savaria Beltran, comunidad Tripaiñan, Lautaro.

88. Rosa Florentina Cheuque Savaria, Tripaiñan, Lautaro.

89. Cristina Savaria Campos, comunidad Juan Chavarría, Lautaro.

90. Marcela Abedrapo Iglesias, Historiadora, ex concejala de La Florida.

91. Modatima Pirque.

92. Isabel Olivares Concha, ciudadana de La Florida, ex comuna de Las Flores

93. Candela Baute Arriagada. Trabajadora Social.

94. Observatorio Ciudadano.

95. Colectivo Newen Zomo.

96. Abajo e` la Línea, Medio de Comunicación Comunitario.

97. Natalia Meza Serra, periodista.

98. Camila Reche Alvarez, abogada.

99. Christian Vásquez Moya, Cirujano Dentista.

100. Ana María Vera Haro, psicóloga.

101. Patricia Sánchez Urrutia, profesora y actriz.

102. Julied Zapata Arias, profesora y actriz.

103. Aurea Muñoz Saldivia, abogada.

104. Francisca Pino Poblete, psicóloga.

105. Gonzalo Bustamante Rivera, Doctor en Ciencias Sociales Aplicadas.

106. Daniel Sandoval, Periodista, ex consejero regional de La Araucanía

107. Corporación Defendamos Temuco

108. Verde Nativo

109. Francisco Caamaño Rojas, Ex Convencional Constituyente D14.

110. Chile Mejor sin TLC

111. Lucia Sepúlveda Ruiz, periodista.

112. Agrupación Cultural Huitral Mapu de Curacautín

113. Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, OLCA

114. Luciano Caputo Galarce, Biólogo- Limnologo, CEAM-UACh

115. Claudia Salgado Rojas, psicóloga

116. Fundación Basura