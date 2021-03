Denuncian destrucción de ecosistema tras relleno y secado de humedal Lircay en Temuco

El consejero regional por La Araucanía, Daniel Sandoval, denunció que el humedal Lircay, ubicado en el camino Botrolhue de Temuco, sufrió un grave secado y relleno por parte de una empresa que busca construir una multicancha en el sector.

Según consignó el portal Soy Temuco, el área se encuentra en estos momentos a la espera de su declaratoria en el Diario Oficial como humedal urbano. En ese sentido, el Core señaló que ha recibido varias denuncias de familias residentes en esta zona, ubicada al poniente de Temuco.

“Hay imágenes de camiones tolva y retroexcavadoras rellenando el cuerpo de agua con escombros y el uso de una motobomba extrayendo agua del humedal que albergaba a una familia de cisnes, aves y toda una rica flora y fauna biodiversa que terminó por emigrar del lugar ante esta intervención”, manifestó Daniel Sandoval al citado medio regional.

En esa línea, el consejero regional dijo haber iniciado procesos de fiscalización, entregando los antecedentes del hecho al municipio de Temuco, a la Dirección General de Aguas y ante la Superintendencia de Medio Ambiente. Esto, con el fin de levantar información y futuras resoluciones frente a eventuales anomalías que se pudiesen constituir, como infracciones al Código de Aguas o la falta de pertinencia ambiental ante el SEA para establecer si esta acción requería ingresar a evaluación ambiental.

“A pesar de ser un terreno privado y más allá de su origen, este cuenta con un humedal que presta diversos servicios ecosistémicos a la ciudad y sus habitantes, como regulación de las aguas, control de inundaciones, reposición de aguas subterráneas, retención de sedimentos y nutrientes, reservorio de biodiversidad, recreación, valores culturales y mitigación al cambio climático”, añadió el Core.

Por su parte, Erika Álvarez, directora del Centro Tecnológico Territorio Mayor, dijo al mismo medio que “en Chile aún prevalece el interés particular, con el derecho a propiedad por sobre el bien común, sumado a una mayoría que entiende que un cuerpo de agua al ser artificial no es un humedal, desconociendo que Chile está adscrito a la Convención Ramsar y reconoce la definición de humedales que esta emplea internacionalmente, donde el humedal no importa si es natural o artificial”.