Desde la Convención señalan: Ena Von Baer “Koylatufe”, no le mienta más a Chile

Se viene insistiendo, que existe una acción planificada de grupos de derecha que rechazan una nueva Constitución, con una campaña que impulsa ataques, deslegitimación, desinformación y denostación del proceso constituyente. Desde la Convención, salieron al paso a comentarios en franja electoral realizada por la senadora de la República, Ena Von Baer, asegurando que en la Convención se quieren cambiar símbolos patrios.

Hoy 26 de octubre, durante la sesión plenaria de la Convención, se abordó los comentarios de la Senadora, Ena Von Baer, en franja electoral indicando que en la Convención Constitucional: “Hasta ahora, se ha propuesto cambiar la bandera, el himno nacional y el nombre del país”.

La abogada Bárbara Sepúlveda y convencional constituyente, presentó un oficio a la mesa directiva de la Convención, para enfrentar los dichos de la senadora: “Pido un pronunciamiento público en torno a los dichos de la senadora, los cuales faltan absolutamente a la verdad”.

Durante la sesión, Sepúlveda señaló que los cambios de símbolos son facultades vía decretos supremos. Por su parte, el constituyente Fuad Chahin propuso oficiar al Consejo Nacional de Televisión y en general, se manifestaron diversas posiciones de repudio a los dichos de la senadora, acusando de ser parte de una campaña de mentira, ya que en ninguna instancia de la Convención existe registro alguno sobre cambios a símbolos.

El constituyente por escaños reservados Mapuche, Adolfo Millabur, señaló que dentro de los principios y valores mapuche está el “Norche”, personas rectas y por otro lado el Koylache o Kaoylatufe (persona mentirosa) y reiteró con fuerza: “Ena Von Baer, Koylatufe”, llamándola a no mentir más a Chile.

La constituyente de Chiloé, Adriana Ampuero, publicó: “En la convención no se ha discutido en ninguna comisión cambiar la bandera, no se ha discutido cambiar el himno, no se ha discutido cambiar el nombre del País. No repliques ni avales las mentiras electorales”.

Ver transmisión sesión convención 26 de octubre