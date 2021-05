Despachan a ley proyecto que prohíbe utensilios plásticos de un solo uso: cubiertos, bombilla y plumavit serán los primeros

Este jueves, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados respaldó de manera amplia la propuesta de la comisión mixta sobre el proyecto que limita el uso de plásticos para la venta de alimentos, con el fin de proteger el medioambiente y disminuir la generación de residuos.

En marzo, esta iniciativa había sido aprobada con modificaciones en su segundo trámite. Finalmente, se zanjaron las diferencias y el informe fue aprobado por unanimidad, con 121 votos.

De este modo, el proyecto fue despachado a ley, a la espera de su promulgación por parte del Presidente Sebastián Piñera.

El proyecto busca regular todos los productos plásticos que tienen solo una vida útil. En esto se incluyen los que se entregan en restaurantes, casinos, clubes sociales, cafeterías, cocinerías, fuentes de soda, bares, y otros locales similares que comercializan comida preparada. Además, regula la entrega de vasos, tazas, tazones, cubiertos, palillos, bombillas, pocillos, bandejas, platos, cajas, envases, sachets y tapas que no sean de botellas, en tanto no sean reutilizables.

Cabe destacar que si el consumo es dentro del establecimiento, se prohíbe la entrega de productos de un solo uso, cualquiera sea el material del que estén compuestos, por lo que solo se pueden utilizar productos reutilizables.

El proyecto también prohíbe que los delivery de alimentos preparados entreguen en plásticos, salvo que se trate de plásticos compostables certificados.

Esta ley obligará también a los supermercados, tiendas de conveniencia y almacenes a ofrecer siempre opciones de bebidas retornables y estarán obligados a recibir el envase del consumidor. Además, respecto a las botellas desechables, se exigirá que incluyan porcentajes de plásticos recolectados y reciclados dentro de Chile.

Las comercializadoras deberán tener un mínimo de botellas retornables, en vitrinas para supermercados: 30% a partir del tercer año, entre otros aspectos que avanzan en el cuidado medioambiental.

La ONG Oceana Chile fue una de las organizaciones de la sociedad civil que impulsó el proyecto desde un inicio. Al respecto, expresaron su alegría por tener finalmente una ley de plásticos de un solo uso en Chile.

“Un paso certero en la lucha contra la contaminación de este material”, expresó Oceana en su cuenta en la red social Twitter.

📍CELEBRAMOS!!!

SE APRUEBA LEY QUE REGULA PLÁSTICOS DE UN SOLO USO Y DESECHABLES EN #Chile



Un paso certero en la lucha contra la contaminación de este material!



A continuación un hilo explicativo con los alcances de la Ley! pic.twitter.com/qqA08sxDZs — Oceana Chile (@OceanaChile) May 20, 2021

La abogada ambiental de Oceana, Javiera Calisto Ovalle, celebró la aprobación del texto legal – que entrará en vigencia luego de su publicación en Diario Oficial – y aseveró que, a pesar de que no hará desaparecer todos los plásticos que afectan al medioambiente, sí lo hará con “aquellos que más degradan nuestros mares”.

“Esperamos que muchas personas se sumen a ella, ya que se viene lo más importante que es el éxito de su implementación”, manifestó en su cuenta en Twitter.

¡Ahora sí que sí! ¡Tenemos Ley de Plásticos de un solo Uso!



Y no puedo dejar de contarles el camino que recorrimos con @OceanaChile para llegar a este momento: — Javiera Calisto Ovalle (@CalistoJaviera) May 20, 2021

La organización Sociedad Civil por la Acción Climática en las redes sociales también se manifestó en respaldo a la aprobación de dicha ley.

¡Buenísimas noticias! Finalmente, el proyecto que regula plásticos de un solo uso fue aprobado en la @Camara_cl y se convertirá en ley. Solo falta su publicación en el Diario Oficial📰.@OceanaChile @PlasticOceansCL



Conoce más en @latercera ⬇️https://t.co/sSTQqI9AqC — Sociedad Civil por la Acción Climática (@SCAC_Chile) May 20, 2021

Por su parte, Mark Minneboo, Director Ejecutivo de Plastic Oceans Chile, calificó como “una gran victoria para el medio ambiente” que se apruebe este proyecto ley para poder generar cambios en el país.

“Después de más de dos años de trabajo, podemos celebrar una gran victoria para el medio ambiente, creo firmemente que esta ley es ambiciosa, pero al mismo tiempo realista para Chile en cuanto a generación de residuos y capacidades técnicas para hacer estos cambios”, señaló Minneboo, citado por Radio U Chile.

¡APROBADO EL PROYECTO DE LEY QUE REGULA #PLÁSTICOS DE UN SOLO USO!👏



La iniciativa apoyada por distintos sectores políticos, el gobierno, que nace como propuesta de la sociedad civil y las organizaciones @PlasticOceansCL @OceanaChile es una realidad!



¡Muchas gracias a [email protected]!🌊 pic.twitter.com/cXsVNF5Gmy — Fundación Plastic Oceans Chile (@PlasticOceansCL) May 20, 2021

La organización ambientalista Greenpeace celebró este paso indicando que: “Llevamos mucho tiempo “obligados” por la oferta de comercios y supermercados a consumir plásticos innecesarios, aquellos de un solo uso que utilizamos dos minutos y luego se tiran a la basura. Bolsas de verduras, envases de productos, embalajes, botellas, vasos, cubiertos, platos, entre muchos otros. Nos convencen que debemos ir reciclando para poder solucionar este problema, pero la verdad es que en Chile más del 90% del plástico no se recicla por que no hay capacidad instalada para ello. El reciclaje de plástico no es una varita mágica que hace desaparecer los desechos que generamos, en algún momento terminarán convirtiéndose en basura. Por eso, la única solución probada es eliminar al máximo los plásticos de un solo uso”.

«Desde Greenpeace celebramos este paso pero se necesita más. Chile también necesita que todos los sectores se comprometan. Medidas legislativas están en curso pero solo se logrará un cambio sistémico cuando se entienda que la responsabilidad es compartida, y que mientras que los supermercados no entreguen a sus clientes alternativas al plástico será muy difícil hacer cambios que contribuyan a disminuir la contaminación Plástica. Los supermercados ocupan un rol clave en la cadena de valor. Son el lugar donde los productores se encuentran con los consumidores y desde donde se pueden impulsar transformaciones sobre la comprensión del impacto del uso desmesurado de plásticos innecesarios. Por eso la invitación es a que los supermercados entreguen alternativas a los consumidores y a que los consumidores comiencen a rechazar el plástico”, señalaron.

Cifras de plásticos de un solo uso

La aprobación del proyecto es muy esperada porque permitirá hacer frente así a las 33.000 toneladas de plásticos que cada chileno genera al año (en promedio 3,7 kilos al mes).

Un reporte realizado por Oceana y Plastic Ocean estableció que en el país se generan al año 23.240 toneladas de plásticos de un solo uso provenientes de locales de venta de alimentos como son bares, cafeterías y delivery

El estudio indica que, esta cifra, es comparable al peso de 116 ballenas azules o al volumen de cinco piscinas olímpicas o a la huella de carbono que una persona en auto dejaría al dar vuelta a la Tierra 5.300 veces, entre otras

Por su parte, Greenpeace recordó que recientes investigaciones demuestran que en Chile el consumo de plástico por persona en promedio al año es de 51 kilogramos y que hay un consumo aparente anual de 323.776 toneladas de envases plásticos de los cuales se recicla sólo 14.721 toneladas, lo que corresponde a un 4,5%.

Por esto, la mayoría de los residuos plásticos terminan en vertederos y rellenos sanitarios legales e ilegales, o directamente en el ambiente.De las 990.000 toneladas al año de consumo de plástico en todo Chile, sólo el 8% se recicla. De ese 8% solo el 1,5% proviene de hogares chilenos y el 6,5 % de las industrias. El 92% del plástico restante va a la basura.

¿Cómo se aplicará la ley?

Tras seis meses de su publicación en Diario Oficial, todos los establecimientos de expendio de alimentos, no podrán entregar cubiertos, bombillas, revolvedores y palillos de plástico, mientras que los utensilios de plumavit tampoco podrán ser utilizados en dichos lugares.

En un lapso de tres años, todos los establecimientos estarán en la obligatoriedad de utilizar productos reutilizables.

Por su parte, los supermercados deberán recibir y vender botellas retornables, y en un lapso de dos años será de uso obligatorio.