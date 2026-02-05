Desvinculan a trabajador que discriminó a pareja de mujeres en servicentro Copec de Providencia

Los hechos ocurrieron en la bencinera ubicada en Avenida Salvador 1368. Allí, después que la pareja comprara cigarros y se quedara afuera del servicentro esperando un Uber, un trabajador de la bencinera llegó y las empezó a increpar verbalmente por darse un beso.

La empresa Copec informó este jueves 5/2 que el trabajador que increpó a una pareja de mujeres por darse un beso en un servicentro de Providencia, fue desvinculado de la compañía.

La misma pareja afectada confirmó al Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) que «Copec nos contactó y nos comentó que lo habían desvinculado».

Recordemos que, este miércoles, el Movilh realizó una denuncia pública de estos hechos, ocurridos el domingo 1 de febrero en la gasolinera ubicada en Avenida Salvador 1368.

En el lugar, y luego de que la pareja comprara cigarros y se quedara afuera del servicentro esperando un Uber, un trabajador de la bencinera las comenzó a increpar verbalmente por darse un beso.

La situación fue registrada en video por una testigo, y difundida por las redes sociales del Movilh, tal como informó El Ciudadano en su edición vespertina (ver nota aquí).

Tras la desvinculación del trabajador involucrado, desde el Movilh destacaron que «gracias a la valentía y perseverancia de las afectadas, un acto de lesbofobia no quedó impune».

«La pareja no guardó silencio: presentó un reclamo, denunció lo ocurrido y buscó apoyo. Ese actuar fue clave», agregaron desde la organización, subrayando finalmente que «cuando se denuncia, cuando hay redes de apoyo y otras personas se solidarizan, la impunidad se rompe».

