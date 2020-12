Detectan irregularidades en el pago de Hotel Radisson como residencia sanitaria

La Contraloría General de la República se enfrenta al Ministerio de Salud (Minsal) por la instalación de una residencia sanitaria en el Hotel Radisson, cuyo contrato fue firmado por parte el Servicio de Salud Metropolitano Norte (SSMN), según publica El Mostrador este 16 de diciembre, con información de Radio Biobío.

Los hechos se remontan a junio del año en curso, cuando el organismo público no respaldó “con documentación íntegra y exacta” los más de 134 millones de dólares que desembolsó en favor de Gestora Hotelera SpA, firma controladora del inmueble.

El monto fue calculado con base en la cancelación diaria por cada uno de los 2.453 usuarios por los que cobró el hotel, quienes estaban divididos en 2.206 residentes principales (50 mil dólares por cada uno) y 247 residentes adicionales (12 mil dólares), es decir, acompañantes que compartían habitación con uno principal, más IVA.

Según la Contraloría, estos números no cuadran tras analizar la planilla de pacientes de ese mes y fichas clínicas de los mismos, pues se detectó “situaciones que impiden trazar y reconstruir la información”, entre ellas, “verificar el cumplimiento de las exigencias para los pacientes que hicieron ingreso a la residencia sanitaria”.

Se constató que la cantidad de pacientes registrados diariamente durante en el mes junio de 2020 asciende sólo a 1.994 usuarios y no a los 2.453 por los que se pagó el servicio.

Dichas cifras fueron cotejadas mediante la revisión de una planilla que facilitó el SSMN a la Contraloría, que indicó en su informe que “no se define el monto pagado diariamente por paciente, así como tampoco la calidad de residente principal o adicional, dato que tampoco se informa en las fichas clínicas, lo que impidió corroborar la exactitud del monto sancionado por el referido acto administrativo”.

Adicionalmente, se detalla que en la planilla de respaldo de pago aparecen registrados pacientes con datos que no son asimilables a un número de identificación (RUN, numero de pasaporte, etc.) y, por tanto, no vinculables a una ficha clínica, también se encontraron pacientes repetidos y ruts mal anotados.

En la siguiente imagen se muestra un ejemplo de la irregularidad encontrada por la Contraloría.

La Contraloría dio 60 días hábiles al Servicio de Salud para “acreditar con la respectiva documentación de respaldo la información íntegra y exacta asociada a las habitaciones utilizadas en el Hotel Radisson durante el mes de junio de 2020, servicios ya pagados a Gestora Hotelera SpA, con el fin de esclarecer los hechos”. Razón por la que el servicio sanitario inició un sumario interno para acreditar responsables.

Fuentes: El Mostrador/ Bío Bío Chile.