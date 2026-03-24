Día del Agua: organizaciones denuncian retroceso ambiental bajo gobierno de Kast

El pasado 22 de marzo, en el marco del Día Mundial del Agua, diversas organizaciones territoriales, en conjunto con autoridades locales y comunidades organizadas, se pronunciaron ante la urgencia de la defensa del agua y el medio ambiente, con el fin de hacer frente a lo que calificaron como un retroceso de la agenda ambiental impulsado por el actual gobierno de José Kast.

En el comunicado difundido en redes sociales, las organizaciones declaran que observan con gran preocupación que en tan solo diez días de gobierno, ya se ha desplegado una “agresiva estrategia” de saturación mediática y de acciones que dejan entrever un retroceso en materia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

“El retiro de decenas de decretos ambientales que estaban en Contraloría para su toma de razón, junto con la suscripción del acuerdo con Estados Unidos relacionado a la explotación de tierras raras, así como el retiro de tramitación del Proyecto de Ley de Negociación Colectiva Ramal, configuran un escenario de profundización del modelo extractivista neoliberal, que pone en riesgo nuestros territorios, ecosistemas y condiciones de vida”, advierte el documento.

Para las entidades, estas decisiones contradicen el discurso de campaña de José Kast y además suponen un deterioro en la calidad de vida de las grandes mayorías, profundizando la concentración del poder económico y político, mientras se reduce la capacidad de las comunidades para definir el destino de sus propios territorios.

En esa línea, el documento da cuenta de que este escenario no es único en Chile, sino que responde a una tendencia global donde gobiernos de extrema derecha incrementan la mercantilización de la vida, limitan la protección de los derechos sociales y profundizan la explotación de bienes comunes naturales.

“En este escenario, la defensa del agua adquiere total centralidad, en tanto se trata de un bien común esencial para la vida, sustento de los ecosistemas y base de la reproducción social. Pero además, hoy es más que nunca un elemento estratégico, particularmente en la actual coyuntura de agudización de la crisis climática y de conflictos internacionales. Por ello, resulta fundamental su protección y detener la actual sobreexplotación de cuencas para uso productivo”, agrega el comunicado.

El comunicado continúa señalando que las organizaciones buscan reivindicar el agua como un derecho humano fundamental e inalienable, cuya administración debe responder a las comunidades y no a los intereses del mercado. Además del agua, las organizaciones buscan la reivindicación de los derechos a vivienda, salud, educación, trabajo y ciudad, como bases fundamentales para una vida digna.

Además, las agrupaciones firmantes reafirmaron la necesidad de una descentralización política, administrativa y fiscal, que otorgue poder efectivo a las regiones y comunas a lo largo de todo Chile, con el fin de fortalecer los gobiernos locales y las comunidades organizadas que, según denuncian, se encuentran desprovistas de mecanismos eficaces para enfrentar las diversas crisis que les afectan.

“El Día Mundial del Agua no es solo una conmemoración. Es una oportunidad para articular las distintas demandas sociales que recorren el país: la defensa del agua, el derecho a la vivienda, la educación, la justicia ambiental, la defensa de los derechos de las y los trabajadores y la reapropiación social de lo público. Porque solo desde la unidad, la conciencia y la organización podremos construir un país justo y soberano”, concluye el comunicado.

A continuación puedes revisar las organizaciones firmantes: