Diputada Alejandra Sepúlveda denuncia infracción a la ley por parte de las AFP en pago del 10%

La diputada de la Federación Regionalista Verde Social, Alejandra Sepúlveda, una de las autoras del proyecto que permitió el retiro del 10% de los fondos de pensiones, denunció una posible infracción a la ley por parte de las AFP, quienes estarían aplicando el valor cuota que suelen utilizar para sus transacciones, en el pago del piso de 35 UF que define la reforma constitucional, lo que se traduciría en una merma de entre 2 mil y 10 mil pesos para las personas que retiran este monto.

Al respecto, la parlamentaria señaló que “como autores de la ley, los Regionalistas hemos observado en general de manera positiva como se ha dado el proceso de la entrega por parte de las AFP de los fondos de retiro del 10% con un piso de 35 UF y un techo de 150 UF, y sobre todo la decisión de las AFP que han adelantado este pago. Sin embargo, al mismo tiempo hemos ido fiscalizando este proceso y a partir del depósito en las cuentas de los cotizantes que pidieron su 10%, hemos recibido varias denuncias, en relación a que las AFP no están entregando completo lo que corresponde al piso, que son las 35 UF, porque están haciendo un cálculo a partir del valor cuota y no desde lo que dice la reforma constitucional, que es a partir de la UF”.

“Es por eso que estamos haciendo esta denuncia, que por cierto se la vamos a hacer también al Superintendente de Pensiones, porque hoy día nos preocupa que las AFP no están cumpliendo con la ley, pero además avaladas al parecer por la propia Superintendencia. No corresponde la utilización para el pago del 10% del valor cuota que normalmente ocupan las AFP, sino que tienen que hacerlo a través de lo que dice la reforma constitucional, como es a través de la Unidad de Fomento y estrictamente son 35 UF como piso, y no esta disminución que han planteado las AFP de entre 2 mil a 10 mil pesos en el depósito que hoy día están realizando”, concluyó la parlamentaria.