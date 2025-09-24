Diputada Daniela Serrano y alcalde de Pirque emplazan al Ministerio de Transportes por incumplimientos en conectividad rural

La diputada del Distrito 12, Daniela Serrano (PC), junto al alcalde de Pirque, Jaime Escudero, emplazaron al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones por la falta de respuestas y soluciones concretas a los compromisos adquiridos para mejorar el transporte en las comunas rurales de la Región Metropolitana.

En el marco de la discusión del Presupuesto de la Nación 2026, ambas autoridades recordaron que en la última Ley de Presupuesto se promovió una glosa informativa para que el Ministerio detallara los costos de implementar el sistema RED en Pirque y conectar a la comuna con Puente Alto. Sin embargo, a la fecha, la cartera aún no ha entregado información al Congreso Nacional.

Al respecto, el alcalde Escudero lamentó profundamente la situación, asegurando que el abandono del transporte rural ha generado graves consecuencias para la vida diaria de los vecinos de Pirque.

«El Ministerio de Transportes no ha cumplido en nada con el transporte rural. Hoy día nuestros vecinos me han venido a ver llorando porque sus hijos han perdido las becas al no poder llegar a estudiar, o porque ellos pierden los trabajos porque no tienen cómo salir de Pirque», comentó el jefe comunal.

Por su parte, la diputada Serrano advirtió que se trata de un problema urgente que no puede seguir postergándose.

«Creemos que en las comunas rurales, el problema de la conectividad es un problema del presente, del hoy, y por tanto se tiene que solucionar. Y lo que hoy día estamos haciendo es emplazar al Ministerio de Transportes a que cumpla su compromiso con las comunas rurales de la Región Metropolitana», planteó la legisladora.

Finalmente, ambas autoridades coincidieron en que el incumplimiento ministerial vulnera derechos básicos de la comunidad, desde la posibilidad de acceder a la educación y al trabajo, hasta el poder realizar actividades culturales y de recreación, dejando en evidencia la deuda histórica que existe en materia de transporte con las comunas rurales.

