«Ley Alberto»: Reiteran llamado a poner urgencia a ley que exige test de drogas a conductores de buses tras nuevo accidente fatal en Copiapó

El diputado por Valparaíso Luis Cuello (PC), junto a Jennifer Estay, madre de Mauro Alberto Gómez, estudiante de 14 años que murió atropellado en mayo de 2024 por un chofer que manejaba bajo efectos de las drogas, llamaron a las y los parlamentarios a apurar el trámite de la ley que exige un test diario de drogas a los conductores de microbuses, denominada como «Ley Alberto».

La petición se realiza luego de que el fin de semana de Fiestas Patrias se produjera el volcamiento de un bus con pasajeros en Copiapó, el cual dejó a 3 personas fallecidas, y cuyo conductor dio positivo al consumo de cocaína.

«El 21 de septiembre nuevamente ocurrió un accidente de transporte con un chofer bajo la influencia de la cocaína. Necesitamos como región que exista una ley que pueda revisar estas situaciones, que haya un control preventivo (…) tres familias quedaron sin uno de sus integrantes. Yo, como mamá de Alberto, entiendo ese dolor, pero veo que en el Parlamento es poco lo que se está haciendo», manifestó Jennifer Estay.

En la misma línea, el diputado Cuello reiteró que «es urgente e indispensable avanzar en una herramienta preventiva que impida que un conductor suba a un microbús o a un bus, bajo los efectos de la droga o el alcohol».

«Hacemos un llamado al Gobierno a que ponga urgencia a los proyectos de ley que están en el Parlamento, que buscan justamente esta medida para evitar que se pierdan más vidas por la conducta irresponsable y temeraria de algunos conductores», señaló el legislador porteño.

