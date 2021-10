Diputada Maya Fernández Allende presidirá comisión que revisará acusación constitucional contra Piñera

Tras la conformación de la comisión revisora de la acusación constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera, durante esta jornada, los integrantes de la instancia parlamentaria eligieron a la diputada Maya Fernández Allende (PS) como presidenta.

Recordemos que Fernández ejerció el cargo de presidenta de la Cámara de Diputados entre el 11 de marzo de 2018 y el 19 de marzo de 2019. Ahora, será la encargada de liderar la comisión que revisará la acusación contra el Mandatario, por la compraventa del proyecto minero Dominga señalada en los archivos conocidos como «Pandora Papers».

Completan la instancia los diputados Pepe Auth (ex PPD), Florcita Alarcón (ex PH), Virginia Troncoso (ex UDI), y Paulina Núñez (RN).

