Dos diputados oficialistas y tres de la oposición revisarán acusación constitucional contra Piñera

Luego que la oposición ingresó a la Cámara de Diputadas y Diputados la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera por el caso de la compraventa de la Minera Dominga, la Sala de la corporación hizo el sorteo para determinar quiénes serán los parlamentarios que integrarán la comisión revisora del documento.

De este modo, el procedimiento al azar determinó que los diputados que deberán analizar los argumentos planteados en el libelo acusatorio son: Raúl Florcita Alarcón (independiente), Maya Fernández (Partido Socialista), Pepe Auth (independiente), Paulina Núñez (Renovación Nacional) y Virginia Troncoso (independiente ex UDI).

Dicha comisión deberá emitir un informe, positivo o negativo, que será presentado en la Sala de la Cámara, pero que no es vinculante.

El libelo cuenta con dos capítulos: “uno que tiene que ver con faltar gravemente a la probidad como establece el artículo octavo de la Constitución y por poner en tela de juicio el honor de la nación”.

El documento señala que Piñera «no solo ha actuado negligentemente en razón de su cargo, sino que su conducta es y ha sido incompatible con la dignidad que representa el cargo de Presidente de la República».

El texto indica que «en lo que respecta a este libelo acusatorio, se sostiene que la conducta reiterada y negligente del Presidente de la República no solo va en contra del principio de probidad definido constitucional y legalmente, sino que, adicionalmente, su infracción acarrea la vulneración al artículo 19 número 8 de la Constitución, que en su sentido amplio es un mandato irrestricto a respetar el medio ambiente».

Asimismo, agrega que el mandatario «no ha dado cumplimiento a tratados internacionales que exigen un deber de protección y preservación de la naturaleza y que aseguran el derecho a acceder a la información ambiental, el derecho a participar en la elaboración de las decisiones públicas que incidan en el medio ambiente y el derecho a acceder a la justicia ambiental, sin discriminación de ninguna especie».

Añade además, que «desde este punto de vista, la reiterada y continua vulneración de preceptos constitucionales, legales y convencionales por parte del Presidente de la República importa una vulneración al ‘honor de la nación’ en los términos señalados anteriormente: El presidente de la República no puede condicionar en una cláusula contractual firmada en paraísos fiscales, que solo reporta utilidad para su familia, el destino fatal del medio ambiente de Chile».

Pasos a seguir con la acusación

Una vez constituido el equipo revisor, los parlamentarios tienen tres días para notificar al presidente Sebastián Piñera, quien tendrá hasta 10 días para poder hacer su defensa ante la comisión, ya sea de forma directa o a través de un tercero, como ha ocurrido con otros ministros. Posteriormente, se comienza a establecer el periodo de votación en Sala.

Para que el libelo acusatorio contra el mandatario sea aprobado, se requiere una mayoría absoluta de los diputados, es decir, 78 votos a favor.

Al respecto, el diputado Tomás Hirsch (PH) señaló que «podemos asegurar que están los votos de nuestras bancadas. Esperamos que las diputadas y diputados del oficialismo, si estudian con seriedad y responsabilidad todos los antecedentes que entregamos en esta acusación, deberían también apoyarla. Es absolutamente inaceptable que un Presidente de la República esté utilizando su cargo para negocios personales, para favorecer a su familia, realizando operaciones en paraísos fiscales a través de empresas de sus hijos e impidiendo que se declare reserva natural una zona única en el planeta».

Por su parte, la parlamentaria Catalina Pérez (RD) indicó que «lo mínimo que esperamos es que se frene la tramitación de Dominga (…) Aquí hay una serie de actos, que en términos de causalidad están demostrados que han afectado la honra de nuestra nación y el principio de probidad y trasparencia».

Emilia Nuyado (PS) hizo un llamado a los diputados de oposición a que «estemos con los votos para que esta acusación prospere»

«No se puede seguir avalando una situación tan grave como dañar la imagen de la nación chilena y los principios de probidad», subrayó, citada por 24 Horas.

Gobierno califa la acusación de «incompleta» y «poco seria»

El Gobierno calificó de «incompleta» y «sin fundamento» la acusación constitucional presentada por la oposición.

A juicio del ministro secretario general de la Presidencia, Juan José Ossa, el texto «estaba incompleto, de una rápida lectura uno es capaz de notarlo».

«Este es un fin puramente electoral, es el abuso de una herramienta (…) No habíamos visto en la historia de Chile una premura, una falta de seriedad a la hora de estudiar antecedentes para una acusación constitucional. Yo no había visto un libelo menos preparado. Lo importante era presentarla para que se vote antes de las elecciones. No habíamos visto un trabajo jurídico tan poco serio», afirmó Ossa.

Se refirió a las diputadas y diputados que se declararon en duda sobre la aprobación o rechazo de la acusación en contra del Mandatario y señaló que «es natural que cualquier parlamentario quiera analizar el texto y esperamos que la conclusión sea similar a la que nosotros tenemos».