Diputada Rojas y acusación constitucional contra Ministro de Educación: Espero que se haga cargo de las graves situaciones que han sido expuestas

Este miércoles a las 23:59 horas vence el plazo para que el ministro de Educación, Raúl Figueroa, presente su defensa ante la comisión revisora de la acusación constitucional en su contra, en la Cámara de Diputadas y Diputados.

Al respecto, la diputada Camila Rojas (Comunes), impulsora del libelo, dijo esperar que Figueroa «se haga cargo de las cuestiones graves que han sido expuestas en la comisión revisora, hay al menos cuatro cosas que debería explicar: Primero, por qué más de la mitad de los colegios de Chile recibió menos plata en medio de una pandemia. Segundo, que se refiera a la situación de las aulas hospitalarias, que están a un paso de quebrar. Tercero, que explique por qué las condiciones laborales de los docentes y asistentes de la educación no son una preocupación para este ministerio. Y por último, que nos diga por qué no se ha pagado el bono incentivo al retiro, que corresponde por ley, y además les dé respuesta a las familias de los profesores y asistentes que han fallecido esperando esos recursos».

«La situación educacional es crítica y eso es lo que está detrás de esta acusación, por eso es lamentable que parlamentarios sigan difundiendo la caricatura de que acusamos al ministro porque quiere clases presenciales y que insistan en que los demás no queremos volver», añadió la parlamentaria.

Finalmente, Rojas dijo que «el único consenso que hemos tenido en la comisión revisora es que las clases presenciales son insustituibles. El gran problema, y que a algunos les conviene ocultar, es que los establecimientos que ya venían con problemas hoy están peor que antes y el ministro es responsable de la agudización de la crisis del sistema educativo».

«Si no hay conectividad, si no hay infraestructura suficiente, si no hay regulación laboral y si no hay plata, evidentemente no se han generado las condiciones en muchos establecimientos para que las clases presenciales, o en modalidad híbrida, incluso en modalidad virtual cuando no se puede, sean posibles», cerró la legisladora.