Diputadas piden al Gobierno no trabar la Ley de Autismo tras anuncio de «informe sustitutivo» por parte de la directora de Presupuesto

Este miércoles en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados se discutió el proyecto de ley de autismo que fue presentado por la diputada Carolina Marzán (PPD) y que ha sido trabajado en la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad desde hace más de un año, junto a familias y organizaciones de todo el país.

Sin embargo, en esta oportunidad, estuvo presente la directora de la Dirección de Presupuesto Nacional (DIPRES), Javiera Martínez, quien anunció que presentará un informe sustitutivo, puesto que el proyecto no fue incluido en el presupuesto 2022 del actual Gobierno. Ante ello, la diputada Marzán defendió que el proyecto ya cuenta con un informe financiero desarrollado por el Gobierno anterior, en el que participaron los Ministerios de Salud, Desarrollo Social y Educación.

“El Gobierno saliente le puso los recursos, estudió y puso el presupuesto para que esto por fin pueda ser Ley de la República. Las familias en estos momentos están muy angustiadas a lo largo de Chile, porque se dieron cuenta de que este proyecto se frenó; se frenó por información de la DIPRES, que al parecer no había estudiado el proyecto. No lo quiero interpretar así, no puedo concebir que puedan estar frenando este proyecto. No es posible que estamos entrando en una nueva administración y que un proyecto largamente difundido, no se tenga en vista de qué se trata, sobre todo cuando estamos hablando de recursos, entonces ese no puede ser el argumento para frenar un proyecto”, declaró la diputada Carolina Marzán.

“El tiempo para las familias que están esperando tantos años y que están sufriendo, es demasiado extenso. El actual Presidente Gabriel Boric en su tiempo de campaña, se comprometió públicamente a apoyar este proyecto, entonces es inconcebible que ahora venga DIPRES y diga que tienen que analizarlo. Todos queremos que les vaya bien a las familias y hoy día se encuentran con una puerta en la cara al enterarse que va a seguir tramitándose, supuestamente por falta de recursos. Los recursos están, los recursos se aprobaron”, agregó la legisladora.

En esa misma línea, su colega diputada Pamela Jiles (PH), cuestionó el actuar del Gobierno y recordó que “este Congreso es representativo de la soberanía popular, no es el buzón de ningún Gobierno, este es un poder independiente en que no puede ser que sea la DIPRES la que defina las tablas y tranque proyectos que están prestos a la tramitación, o que ya están en tramitación. Por lo tanto, el llamado es a que ni en el quinto retiro, ni en el proyecto de autismo, ni en ningún proyecto que se vaya a tramitar en esta Cámara, la DIPRES intente trancarlos, todo lo contrario. Este es un poder independiente y las tablas dependen de los presidentes, de cada una de las comisiones, por lo tanto, hago un llamado al compañero Naranjo a que ponga en tabla este proyecto y no siga las instrucciones del Gobierno cuando no corresponden”.

En tanto, la diputada Marta González (IND) manifestó que “la ley de autismo beneficia a las madres, a las cuidadoras que están esperando largamente ayuda y respaldo. Estamos muy contentas de que este Gobierno se declare abiertamente feminista, y es por eso que pedimos celeridad en los proyectos que ya están esperando, porque finalmente las madres y las familias son las que están esperando esto, así que no trabemos, avancemos y seamos facilitadores de proyectos que ya están altamente discutidos”.