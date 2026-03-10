Diputado Giordano presentó proyecto para reforzar seguridad en transporte de combustibles y sustancias inflamables

El diputado Andrés Giordano (Frente Amplio) presentó un proyecto de ley para modificar la Ley 18.290 de Tránsito, con el objetivo de establecer un régimen especial de seguridad vial para el transporte terrestre de sustancias peligrosas combustibles o inflamables a granel, tales como gas licuado de petróleo y otros derivados similares.

La iniciativa surgió tras la preocupación pública generada por el grave accidente ocurrido el 19 de febrero de 2026 en Renca, cuando un camión que transportaba gas licuado volcó en la intersección de la Ruta 5 Norte con General Velásquez, provocando una explosión e incendio de gran magnitud que afectó a numerosos vehículos y dejó 13 personas fallecidas y 17 lesionadas.

En esa línea, el legislador explicó que el proyecto busca responder a las brechas regulatorias evidenciadas por este tipo de siniestros, que pueden tener consecuencias catastróficas en zonas urbanas densamente pobladas, como ocurrió en Renca.

«Este accidente evidenció, además del peligro que significan este tipo de situaciones excepcionales, un vacío regulatorio. Por eso los parlamentarios que nos encontramos aquí presentes hemos presentado una iniciativa de proyecto de ley que busca hacerse cargo de esta terrible situación», indicó el diputado en un punto de prensa en el Congreso.

El parlamentario aclaró que el proyecto propone establecer un conjunto de medidas destinadas a reducir el riesgo y la gravedad de estos accidentes.

«Primero que todo, limitadores de velocidad para todos los vehículos que porten carga peligrosa. Eso significa que no van a poder transitar —y es una responsabilidad del empleador entonces— a más de 80 kilómetros por hora», explicó Giordano.

«Pero además, hace una excepción para las zonas urbanas densamente pobladas, donde este tipo de vehículos no van a poder transitar en horario diurno, sino que desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, reduciendo por un lado el impacto que esto puede tener en la población y, en segundo caso, protegiendo la vida de trabajadoras y trabajadores», agregó el legislador.

De esta manera, la velocidad máxima especial para vehículos que transporten estas sustancias sería de 80 km/h, sumado a que deberán cumplir con la instalación obligatoria de limitadores electrónicos de velocidad que impidan superar ese límite, y a la incorporación de sistemas de registro y geolocalización que permitan trazabilidad de rutas, velocidades y horarios de circulación.

Asimismo, la iniciativa establece restricciones de circulación en zonas urbanas, permitiendo el tránsito de estos vehículos solo entre las 22:00 y las 06:00 horas, salvo excepciones justificadas como emergencias o abastecimiento esencial.

El proyecto también introduce responsabilidades explícitas para empresas transportistas, propietarios del vehículo, cargadores y empleadores del conductor, de modo que el cumplimiento de las normas de seguridad no recaiga exclusivamente en quien conduce.

Germán Tello, hermano de Paulette Tello, una de las víctimas del accidente, valoró la iniciativa: «El proyecto, una vez que lo leí, me pareció bastante bueno, ya que en este proyecto existen regulaciones, las cuales si se hubieran hecho antes, quizás esto del accidente aquí en Renca no hubiera ocurrido».

«Perdí a mi hermana Paulette y a mi cuñado Nicolás. Iban como todos los días a su trabajo, una mañana normal. Lamentablemente se encontraron con esa tragedia. Igual, si uno se pone a pensar antes o después de, quizás yo creo que alguien se hizo la pregunta: cómo pueden transitar camiones trasladando productos peligrosos», sostuvo Germán Tello.

«O sea, imagínense, ese día no hubo taco en esa carretera, siendo que un vecino acá todos los días veía el taco. Imagínense, hubiera sido diferente. Bueno, si hubiera habido taco quizás el camión no hubiese chocado porque no hubiera ido a esa velocidad. Pero de igual manera hay que ponerse a pensar: uno va conduciendo al lado de estos grandes camiones y la verdad que, claro, uno los ve y es como muy, muy, muy normal. Y no debería pasar», concluyó Tello.

Respecto a las sanciones, el diputado Giordano indicó que la propuesta las incorpora, «agravadas en caso de incumplimiento, incluyendo multas más altas, inmovilización del vehículo y suspensión de la licencia de conducir cuando se manipulen o eludan los sistemas de control obligatorios», informó el parlamentario.

Respaldaron este proyecto de ley los diputados y diputadas Consuelo Veloso, Emilia Schneider, Maite Orsini, Coca Ñanco, Jaime Sáez, Boris Barrera, Jorge Brito, Luis Cuello y Carlos Bianchi.

