Diputado Roberto Celedón celebra mantención de rebaja en transporte rural para estudiantes y adultos mayores: «Estaremos atentos a que se cumplan los acuerdos»

El diputado por el Maule, Roberto Celedón, valoró el acuerdo alcanzado por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) con los transportistas rurales, el cual permite mantener la rebaja en los pasajes para estudiantes y adultos mayores, beneficio que se encontraba en riesgo y que generó preocupación en las comunidades rurales.

El parlamentario hace unos días alertó sobre la situación y solicitó resguardos, poniendo el foco en la protección de los sectores más vulnerables.

El histórico acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) y los transportistas rurales de las regiones de Valparaíso, O’Higgins, Maule y Ñuble mantendrá el sistema de compensaciones en 2026, con el compromiso de introducir mejoras estructurales a futuro.

La decisión se adoptó tras el cierre de una mesa de trabajo clave, en medio de la preocupación existente por una eventual pérdida del beneficio en sectores rurales, lo que finalmente fue descartado por la autoridad.

Desde el Congreso, el diputado Roberto Celedón había manifestado su alerta por la situación. Hace algunos días, el parlamentario ofició formalmente al Ministerio de Transportes solicitando claridad y resguardos ante el riesgo de afectar a estudiantes y adultos mayores que dependen del transporte rural.

En esa misma línea, Celedón sostuvo una reunión con Gremios de Transportistas Rurales del Maule y se mantuvo atento al desarrollo del encuentro entre los representantes del sector y el Ministerio de Transportes, valorando posteriormente el resultado de las conversaciones.

Entre los principales acuerdos se encuentra el ajuste de los montos de compensación para estudiantes con Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE), mediante la creación de nuevas categorías regionales de “Otras Zonas” desde 2026, lo que permitirá una distribución más justa de los recursos.

En el caso de los adultos mayores, se actualizarán los parámetros de cálculo por bus, mejorando las compensaciones en zonas donde hoy resultaban insuficientes.

Asimismo, el Ministerio de Transporte se comprometió a revisar y modificar el Decreto Supremo N°1/2010 para modernizar el sistema de compensaciones, además de abrir una mesa de trabajo con JUNAEB para mejorar la emisión y uso de la TNE, una demanda histórica de estudiantes y familias.

Los transportistas rurales, en tanto, confirmaron que postularán a los beneficios correspondientes a 2026 y respetarán la rebaja vigente para estudiantes y adultos mayores, mientras que el acuerdo también contempla avanzar en la incorporación de tecnología que permita medir con datos reales la demanda por tipo de usuario.

El diputado del Maule, Roberto Celedón valoró el acuerdo, señalando que se trata de “buenas noticias para la gente”, ya que no se pierden las rebajas, se protege a los sectores más vulnerables, los transportistas obtienen una justa ganancia y se avanza hacia un sistema de transporte rural más justo y moderno.

“Estaremos atentos a que se cumplan los acuerdos por ambos lados”, finalizó el legislador.

El Ciudadano