Diputado Roberto Celedón y Seremi de Transporte abordan Plan de Ciclo-rutas y mejoras al transporte público en Curicó

Este lunes 25 de agosto de 2025, el diputado Roberto Celedón se reunió con el Seremi de Transporte de la Región del Maule, Guillermo Ceroni, en la Seremía de Talca. En el encuentro también participó el dirigente Moncho Basualto, representante de la organización Curicó Pedalea, con el objetivo de abordar las problemáticas vinculadas al transporte y la falta de vías seguras para bicicletas en la ciudad de Curicó.

Durante la reunión, el diputado Celedón manifestó su preocupación por la seguridad de los ciclistas y la necesidad de contar con infraestructura adecuada, subrayando que es urgente avanzar en un plan de movilidad urbana que incorpore ciclovías seguras y conectadas.

El parlamentario destacó que “es fundamental que las políticas públicas en materia de transporte promuevan un desarrollo equilibrado, donde se resguarde la seguridad de quienes optan por la bicicleta y se generen alternativas de movilidad sustentable para la ciudadanía”.

Por su parte, el Seremi Guillermo Ceroni expresó su disposición a evaluar las propuestas y coordinar instancias de trabajo conjunto con organizaciones sociales y autoridades locales, de modo de avanzar en soluciones concretas que fortalezcan la conectividad y la seguridad vial en Curicó.

En la misma línea, Moncho Basualto de Curicó Pedalea expresó que “estoy aquí acompañado del Seremi, don Guillermo Ceroni, y del diputado Roberto Celedón, quienes me han entregado su apoyo en cuanto a la interrogante del plan maestro de ciclo-rutas, que está diseñado y no sabíamos en qué parte estaba. Hemos tenido una grata reunión, una muy buena respuesta y el compromiso de parte de ambos personeros que tengo y me acompañan aquí”.

En la misma línea, el Seremi Guillermo Ceroni valoró la instancia señalando que “realmente ha sido un gusto recibir al diputado Roberto Celedón, a quien conozco tantos años, y con nuestro amigo de Curicó Pedalea. Evidentemente que ellos están haciendo una gran labor y en todo lo que sea, por supuesto, vamos a estar cooperando para que este proyecto finalmente salga muy bien y a buen puerto”.

Importantes anuncios para la comunidad

La reunión también dejó importantes anuncios para la comunidad. En primer lugar, se informó que el Plan Maestro de Ciclo-rutas de Curicó registra un progreso significativo y se encuentra en la etapa previa a la licitación de su diseño de ingeniería, paso clave para transformar en realidad una red de ciclovías seguras y modernas en la comuna.

Además, se confirmó que el perímetro de exclusión para Curicó está contemplado para implementarse durante el año 2026. Esta medida permitirá ordenar y modernizar el transporte público local, mejorando el control de los recorridos, aumentando la eficiencia en la operación de los buses y otorgando mayor regularidad en la frecuencia de paso.

Finalmente, se anunció que el Maule recibirá 156 buses eléctricos que reforzarán la red de transporte público en Talca, Curicó y Linares, gracias al trabajo conjunto de la Seremía de Transportes y el Gobierno Regional. Estos buses se proyectan para 2027 y marcarán un avance histórico hacia un transporte más sustentable, limpio y moderno en la región.

