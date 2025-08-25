Diputado Roberto Celedón y Seremi de Transporte abordan Plan de Ciclo-rutas y mejoras al transporte público en Curicó

La reunión dejó importantes anuncios para la comunidad: entre otros, se informó que el Plan Maestro de Ciclo-rutas de Curicó registra un progreso significativo y se encuentra en la etapa previa a la licitación de su diseño de ingeniería, paso clave para transformar en realidad una red de ciclovías seguras y modernas en la comuna.

Diputado Roberto Celedón y Seremi de Transporte abordan Plan de Ciclo-rutas y mejoras al transporte público en Curicó
Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

Este lunes 25 de agosto de 2025, el diputado Roberto Celedón se reunió con el Seremi de Transporte de la Región del Maule, Guillermo Ceroni, en la Seremía de Talca. En el encuentro también participó el dirigente Moncho Basualto, representante de la organización Curicó Pedalea, con el objetivo de abordar las problemáticas vinculadas al transporte y la falta de vías seguras para bicicletas en la ciudad de Curicó.

Durante la reunión, el diputado Celedón manifestó su preocupación por la seguridad de los ciclistas y la necesidad de contar con infraestructura adecuada, subrayando que es urgente avanzar en un plan de movilidad urbana que incorpore ciclovías seguras y conectadas.

El parlamentario destacó que “es fundamental que las políticas públicas en materia de transporte promuevan un desarrollo equilibrado, donde se resguarde la seguridad de quienes optan por la bicicleta y se generen alternativas de movilidad sustentable para la ciudadanía”.

Por su parte, el Seremi Guillermo Ceroni expresó su disposición a evaluar las propuestas y coordinar instancias de trabajo conjunto con organizaciones sociales y autoridades locales, de modo de avanzar en soluciones concretas que fortalezcan la conectividad y la seguridad vial en Curicó.

En la misma línea, Moncho Basualto de Curicó Pedalea expresó que “estoy aquí acompañado del Seremi, don Guillermo Ceroni, y del diputado Roberto Celedón, quienes me han entregado su apoyo en cuanto a la interrogante del plan maestro de ciclo-rutas, que está diseñado y no sabíamos en qué parte estaba. Hemos tenido una grata reunión, una muy buena respuesta y el compromiso de parte de ambos personeros que tengo y me acompañan aquí”.

En la misma línea, el Seremi Guillermo Ceroni valoró la instancia señalando que “realmente ha sido un gusto recibir al diputado Roberto Celedón, a quien conozco tantos años, y con nuestro amigo de Curicó Pedalea. Evidentemente que ellos están haciendo una gran labor y en todo lo que sea, por supuesto, vamos a estar cooperando para que este proyecto finalmente salga muy bien y a buen puerto”.

Importantes anuncios para la comunidad

La reunión también dejó importantes anuncios para la comunidad. En primer lugar, se informó que el Plan Maestro de Ciclo-rutas de Curicó registra un progreso significativo y se encuentra en la etapa previa a la licitación de su diseño de ingeniería, paso clave para transformar en realidad una red de ciclovías seguras y modernas en la comuna.

Además, se confirmó que el perímetro de exclusión para Curicó está contemplado para implementarse durante el año 2026. Esta medida permitirá ordenar y modernizar el transporte público local, mejorando el control de los recorridos, aumentando la eficiencia en la operación de los buses y otorgando mayor regularidad en la frecuencia de paso.

Finalmente, se anunció que el Maule recibirá 156 buses eléctricos que reforzarán la red de transporte público en Talca, Curicó y Linares, gracias al trabajo conjunto de la Seremía de Transportes y el Gobierno Regional. Estos buses se proyectan para 2027 y marcarán un avance histórico hacia un transporte más sustentable, limpio y moderno en la región.

El Ciudadano

Relacionados

El Ciudadano

Diputado Roberto Celedón denuncia ausencia de transporte público en Curicó

Hace 3 meses
El Ciudadano

Diputado Roberto Celedón celebra avance de aeropuerto de carga en el Maule, proyecto impulsado por la fallecida diputada Mercedes Bulnes

Hace 3 meses
El Ciudadano

Roberto Celedón anuncia candidatura a diputado encabezando la lista Unidad Por Chile

Hace 5 días
El Ciudadano

Diputado Roberto Celedón impulsará cambios legales para proteger a familias de pescadores víctimas de tragedias en el mar

Hace 1 mes
El Ciudadano

Diputado Roberto Celedón tras resultado de las primarias: “Jeannette Jara es la más chilena de todos los candidatos presidenciales que van a la primera vuelta”

Hace 2 meses
El Ciudadano

Diputado Roberto Celedón valora histórica firma del decreto que ordena la expropiación de los terrenos de la ex Colonia Dignidad

Hace 2 meses
El Ciudadano

Diputado Roberto Celedón emplaza a supuestos patriotas y a la derecha republicana: “¿Dónde está la dignidad y el patriotismo de estos chilenos que viven en la cultura de la dependencia de Estados Unidos?”

Hace 1 mes
El Ciudadano

Diputados Roberto Celedón y Carolina Tello presentan proyectos para fortalecer la justicia y el cumplimiento de obligaciones internacionales en DD.HH.

Hace 2 semanas
El Ciudadano

Micrófonos apagados y acusaciones cruzadas: Diputado Celedón interpela a Kaiser por defensa de excarabinero Claudio Crespo

Hace 4 meses

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano