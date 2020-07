Diputados de la Comisión de Educación y Colegio de Profesores dieron a conocer proyecto que regula el retorno seguro a clases

Los diputados de la Comisión de Educación, Rodrigo González (PPD), Camila Rojas (Comunes), Camila Vallejo (PC) y Cristina Girardi (PPD), en compañía del presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, dieron a conocer detalles de la moción parlamentaria que establece normas, criterios y condiciones para facilitar el regreso a clases presencial de los estudiantes de la educación pre básica, básica y media en el contexto de la pandemia por Covid-19.

El proyecto establece un retorno presencial a clases sólo cuando la autoridad sanitaria constate que existen las condiciones de salubridad necesarias para evitar el riesgo de contagio y sea concordado de acuerdo a un plan de retorno a clases entre cada establecimiento y las autoridades educacionales correspondientes, retorno que debe ser gradual; a su vez, el sostenedor, junto al equipo directivo docente de cada establecimiento, elaborarán un plan de retorno a clases y lo propondrán a las instancias de participación de la comunidad escolar diferenciado para la enseñanza pre-básica, básica y media.

Al respecto, el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, criticó la decisión del Ministerio sobre la obligatoriedad de la asistencia a los establecimientos educacionales y respaldó la iniciativa parlamentaria.

«Establecer la asistencia obligatoria es una aberración, los colegios cuando hay situaciones especiales flexibilizan la asistencia, es parte de sus facultades, del equipo directivo, y hoy día como país estamos viviendo una situación completamente anormal y especial, y por eso en ese hipotético retorno a clases que nosotros creemos que no es factible en el corto plazo ni en los próximos meses, de querer forzar un retorno cuando no hay condiciones sanitaria de seguridad es francamente aberrante», afirmó Aguilar.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Educación, diputada Camila Rojas, acusó que desde el Ministerio no se consideran las opiniones de otros actores educativos: «Sabemos que las clases presenciales son relevantes, que las escuelas no solo entregan contenido educativo sino que hay un rol social muy importante, sin embargo no se puede volver a ellas mientras no se aseguren condiciones sanitarias y epidemiológicas, pero además condiciones en las propias escuelas».

«Hay una demanda importante de las organizaciones de profesoras y profesores, asistentes de la educación, apoderados y apoderadas por hacerse parte de este proceso y que esta no sea una decisión que se tome en el nivel central, en Santiago, en el Ministerio, y que no se consideren las realidades de las diferentes comunidades escolares, lo que está pasando efectivamente en las escuelas», añadió la legisladora.

Las medidas para un retorno seguro a las aulas que se recogen en el proyecto, están basadas en propuestas de diversas instituciones, como el Colegio de Profesores de Chile, la Mesa Amplia por la Educación, la Mesa Social 3B COVID-19, la Sociedad Chilena de Pediatría, la Confederación Nacional de Asistentes de la Educación de Chile y el Centro de Investigación para la Educación Inclusiva.