Diputados de oposición solicitan a Contraloría investigar y dejar sin efecto polémica licitación del litio: Apuntan “vicios de legalidad en el proceso de adjudicación”

Foto: Emol

Hasta la Contraloría General de la República llegaron este jueves un grupo de diputados de la oposición para entregar un oficio en el que solicitan dejar sin efecto el acto administrativo de la licitación del litio por parte del gobierno saliente de Sebastián Piñera, apuntando a “vicios de legalidad en el proceso de adjudicación”.

Ayer, el Ministerio de Minería notificó la adjudicación del proceso a las empresas BYD Chile SpA y Servicios y Operaciones Mineras del Norte S.A., a las cuales se les confirieron dos de las cinco cuotas que se ofrecían.

Esto ocurrió justo dos días antes de que venciera el plazo para conceder la producción de hasta 400 mil toneladas de litio metálico equivalente, dividido en cinco cuotas de 80 mil toneladas. Desde La Moneda argumentaron que ambas ofertas fueron mucho más altas que el resto.

Sigue leyendo: Alerta: Pese a reparos del equipo de Boric y proyectos de ley para frenarla, Gobierno de Piñera adjudica a dos empresas polémica licitación del litio

En su presentación, los diputados le piden al contralor Jorge Bermúdez que «sobre la base de los antecedentes entregados, inicie una investigación a objeto de recabar antecedentes sobre la legalidad de las actuaciones del Ministerio de Minería, en el iter contractual, específicamente, la conformidad de las bases de la licitación con el marco de autorización de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, en el marco del llamado y aprobación de las bases de licitación pública para la suscripción de un contrato especial de operación para la exploración, explotación y beneficio de yacimientos de litio».

El diputado Juan Santana(PS), miembro de la Comisión de Minería, indicó que buscan obtener información «de un proceso que consideramos vergonzoso e inaceptable para nuestro país (…) Por tanto, hoy concurrimos a la Contraloría para exista una manifestación respecto a la legalidad de cómo se llevó adelante el proceso, porque nos parece que hay cuestiones que son del todo objetables».

Santana precisó que «el hecho de que no haya habido una consulta como corresponde a la Comisión Chilena de Energía Nuclear, que es una cuestión que no estaba contemplada dentro de las cosas que se deben realizar, manifiesta un vicio de legalidad. Por otra parte, esta licitación marca un precedente en orden a que no se habla y no se determinan los yacimientos que se van a explotar, nos parece una cuestión completamente vergonzosa», acusando de paso que el Presidente Sebastián Piñera, está «vendiendo a precio huevo los recursos naturales de Chile».

Por su parte, la diputada Daniella Cicardini (PS), también miembro de la instancia, expresó que «acá hay un problema de fondo que venimos reiterando desde el primer día, todo este proceso se ha llevado bajo la oscuridad con poca claridad, con poca transparencia. Si uno no sabe en qué lugar se va a realizar la explotación, en qué lugar, en qué salar, en qué cabeza cabe que es de toda lógica», dijo, citada por Emol.

Desde la misma bancada, Leonardo Soto, planteó que el Congreso tiene el deber de defender el patrimonio de todos los chilenos.

«El litio es una reserva estratégica de nuestro país, hoy día es clave para el desarrollo de toda la industria eléctrica futura y a 40 días de dejar el gobierno este Presidente está regalando miles de toneladas de litio que van a afectar ocho periodos presidenciales (…) le hemos pedido al contralor que paralice este proceso y lo declare ilegal”, indicó, citado por La Tercera.

Además, adelantó que no descartan iniciativas políticas en el Congreso -interpelaciones, por ejemplo-, acciones judiciales y “pedirle al Consejo de Defensa del Estado evaluar la presentación de una demanda de nulidad de derecho público, esto “hasta conseguir el objetivo de defender el patrimonio de todos los chilenos”.

A juicio del parlamentario Rodrigo González (PPD), la intención del gobierno saliente de Piñera es «amarrar por 30 años los contratos de operación del litio dejando comprometido el interés nacional».

«Si se va a recordar a Sebastián Piñera, entre otras atrocidades y actos de mal gobierno, este va a ser un acto histórico (…) se puede incluso llegar a hablar de que aquí hay un acto de traición a la patria, es la patria la que está en juego y lo que estamos defendiendo es el interés nacional”, dijo.

En tanto, la diputada Marcela Sandoval (RD) expresó que “lo que ha hecho el Presidente es una cuestión de espalda a la ciudadanía, que tiene vicios de legalidad, vicios administrativos”, y que lo más grave es que “es un recurso que pudiéramos haber tenido la oportunidad de planificarlo como una política nacional del litio, que es lo que el Presidente electo ha dicho”.

Respecto al gesto que ayer hizo la oposición de retirarse de la Sala de la Cámara como una señal de molestia con el ministro de Energía, Juan Carlos Jobet, el jefe de la bancada del PPD, Raúl Soto, comentó que lo hicieron para «dar una señal clara al país, la oposición completa, unidad en su diversidad va a luchar por defender el litio que es de Chile y de los chilenos y no de un grupo de empresarios de turno a fines y amigos del gobierno del Presidente Sebastián Piñera». A la vez que recordó que presentaron un recurso en el Poder Judicial para frenar el proceso. «La presión y todas las medidas que estén a nuestro alcance del punto de vista político que podamos ejercer no son suficientes si el pueblo de Chile no hace presión, y si es necesario que el pueblo de Chile se empiece a movilizar y salga a la calle para defender el litio de nuestro país, nosotros vamos a estar ahí para respaldarlos. Y hacemos un llamado a la ciudadanía a movilizarse para defender el litio», acotó Soto.

Cabe recordar que ayer en la tarde varios parlamentarios de oposición abandonaron la Sala de Cámara de Diputados donde se debía analizar el proceso, como señal de molestia ante ka adjudicación de la licitación a las empresas BYD Chile SpA y Servicios y Operaciones Mineras del Norte S.A..

El jefe de la bancada del PPD, Raúl Soto, explicó que lo hicieron para «dar una señal clara al país, la oposición completa, unidad en su diversidad va a luchar por defender el litio que es de Chile y de los chilenos y no de un grupo de empresarios de turno a fines y amigos del gobierno del Presidente Sebastián Piñera».

A la vez que recordó que presentaron un recurso en el Poder Judicial para frenar el proceso.

«La presión y todas las medidas que estén a nuestro alcance del punto de vista político que podamos ejercer no son suficientes si el pueblo de Chile no hace presión, y si es necesario que el pueblo de Chile se empiece a movilizar y salga a la calle para defender el litio de nuestro país, nosotros vamos a estar ahí para respaldarlos. Y hacemos un llamado a la ciudadanía a movilizarse para defender el litio», acotó Soto.