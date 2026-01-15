Diputados escucharon a representantes de la CUT y la CPC por proyecto de negociación colectiva multinivel

El director (s) del Trabajo, Sebastián Santibáñez, también se hizo presente en la sesión, dando a conocer cifras actuales sobre la negociación colectiva en Chile, detallando por ejemplo que entre 7 y 8 de cada 10 trabajadores no están cubiertos por instrumentos colectivos, siendo la cobertura nacional inferior a la observada en la mayoría de los países de la OCDE.

Diputados escucharon a representantes de la CUT y la CPC por proyecto de negociación colectiva multinivel
Autor: Absalón Opazo
Absalón Opazo

La Comisión de Trabajo de la Cámara continuó con el análisis del proyecto de ley, ingresado por el Gobierno del Presidente Boric, que plantea una negociación colectiva multinivel.

Asistieron a la sesión representantes de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) y de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

En primer término, Pablo Bobic, gerente legal de la CPC, calificó la iniciativa como una «propuesta ideológica» que busca «imponer una forma de relacionamiento laboral» que a su juicio, «limitaría que trabajadoras y trabajadores pacten libremente según la realidad de cada empresa».

Según consignó el boletín de la Cámara, el representante de la CPC afirmó que la dispersión del movimiento sindical responde a una opción de las y los trabajadores, quienes eligen cómo organizarse y negociar.

«Del mismo modo, planteó que la libertad sindical tiene una dimensión positiva y otra negativa. Con esto, sostuvo que las personas pueden optar por afiliarse o no, y negociar con la organización que consideren representativa, sin imposición de un formato único», se lee en el reporte.

En la contraparte, Erick Campos y David Acuña, en representación de la CUT, plantearon que la negociación colectiva multinivel podría contribuir a mejores relaciones laborales, resaltando que se vincula con una demanda histórica del movimiento sindical.

Asimismo, relevaron la importancia de considerar las realidades de cada sector productivo, y plantearon que en la discusión deben incorporarse experiencias concretas de trabajadoras y trabajadores, y las particularidades de cada rubro, apuntó el reporte legislativo de la Cámara.

Cifras

El director (s) del Trabajo, Sebastián Santibáñez, también se hizo presente en la sesión, dando a conocer cifras actuales sobre la negociación colectiva en el país, detallando que se concentra mayoritariamente en el nivel de empresa. Además, la tasa de sindicalización es cercana al 20%, con un promedio de 71 afiliadas y afiliados por sindicato.

Otras cifras evidencian que solo un 4,3% de los empleadores declaró haber tenido al menos una negociación colectiva entre 2019 y 2023. Además, señaló que entre 7 y 8 de cada 10 trabajadores no están cubiertos por instrumentos colectivos, siendo la cobertura nacional inferior a la observada en la mayoría de los países de la OCDE.

El Ciudadano

Relacionados

Absalón Opazo

Gobierno ingresó proyecto de negociación ramal con suma urgencia: "Para saldar una deuda con el mundo del trabajo"

Hace 2 días
Absalón Opazo

ANEF y CUT respaldan acuerdo de reajuste y llaman a no debilitar derechos laborales

Hace 1 semana
Absalón Opazo

Gabriel Boric y Susana Jiménez, presidenta de la CPC coinciden en ENADE: "Chile no se cae a pedazos"

Hace 3 meses
Absalón Opazo

CUT y gremios estatales apuran a La Moneda: quieren reajuste real y calendario acotado antes del balotaje

Hace 1 mes
Absalón Opazo

Proyecto que amplía derecho a negociar colectivamente a trabajadores y empresas por sector o subsector inició su trámite en la Cámara

Hace 2 días
Absalón Opazo

Gobierno y Mesa del Sector Público acuerdan reajuste de 3,4% y alza de 5% enfocada en los sueldos más bajos

Hace 4 semanas
Absalón Opazo

“Justicia económica y estabilidad laboral”: Mesa del Sector Público entrega pliego 2025 para más de 900 mil trabajadores

Hace 2 meses
Absalón Opazo

¿Chile seguirá la misma senda? La reforma laboral de Milei que busca retroceder a Argentina más de un siglo

Hace 1 mes
Absalón Opazo

El programa de Kast y los peligros para las y los trabajadores del Retail

Hace 1 mes

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano