Diputados escucharon a representantes de la CUT y la CPC por proyecto de negociación colectiva multinivel

La Comisión de Trabajo de la Cámara continuó con el análisis del proyecto de ley, ingresado por el Gobierno del Presidente Boric, que plantea una negociación colectiva multinivel.

Asistieron a la sesión representantes de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) y de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

En primer término, Pablo Bobic, gerente legal de la CPC, calificó la iniciativa como una «propuesta ideológica» que busca «imponer una forma de relacionamiento laboral» que a su juicio, «limitaría que trabajadoras y trabajadores pacten libremente según la realidad de cada empresa».

Según consignó el boletín de la Cámara, el representante de la CPC afirmó que la dispersión del movimiento sindical responde a una opción de las y los trabajadores, quienes eligen cómo organizarse y negociar.

«Del mismo modo, planteó que la libertad sindical tiene una dimensión positiva y otra negativa. Con esto, sostuvo que las personas pueden optar por afiliarse o no, y negociar con la organización que consideren representativa, sin imposición de un formato único», se lee en el reporte.

En la contraparte, Erick Campos y David Acuña, en representación de la CUT, plantearon que la negociación colectiva multinivel podría contribuir a mejores relaciones laborales, resaltando que se vincula con una demanda histórica del movimiento sindical.

Asimismo, relevaron la importancia de considerar las realidades de cada sector productivo, y plantearon que en la discusión deben incorporarse experiencias concretas de trabajadoras y trabajadores, y las particularidades de cada rubro, apuntó el reporte legislativo de la Cámara.

Cifras

El director (s) del Trabajo, Sebastián Santibáñez, también se hizo presente en la sesión, dando a conocer cifras actuales sobre la negociación colectiva en el país, detallando que se concentra mayoritariamente en el nivel de empresa. Además, la tasa de sindicalización es cercana al 20%, con un promedio de 71 afiliadas y afiliados por sindicato.

Otras cifras evidencian que solo un 4,3% de los empleadores declaró haber tenido al menos una negociación colectiva entre 2019 y 2023. Además, señaló que entre 7 y 8 de cada 10 trabajadores no están cubiertos por instrumentos colectivos, siendo la cobertura nacional inferior a la observada en la mayoría de los países de la OCDE.

