Dominga: Denuncian que argumentos técnicos presentados en Coeva “jamás estuvieron avalados” por el cuerpo de profesionales de Conaf

El equipo de profesionales que trabaja en la Corporación Nacional Forestal (Conaf) de la Región de Coquimbo, y que participaron en las diversas etapas de la Evaluación Ambiental del proyecto Dominga, se refirieron al resultado de la votación de la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva), que aprobó la iniciativa minera portuaria.

El proyecto perteneciente a la empresa Andes Iron, del empresario Carlos Alberto Délano, amigo del Presidente Sebastián Piñera, fue apoyado por 11 integrantes, que corresponden a los Seremis de la región de Coquimbo y la Directora Regional Servicio de Evaluación Ambiental y en contra se manifestó el delegado presidencial, Pablo Herman.

Detalle de la votación. Diario U de Chile.

A través de una declaración pública, dejaron en claro que les asiste la más profunda convicción y tranquilidad de que «cada trabajador/a siempre ha actuado de forma proba, imparcial y con una alta rigurosidad técnica, demostrando su compromiso con el rol que le ha tocado desempeñar, siempre en el marco de la Conservación de los Recursos Naturales, para los cuales Conaf está mandatada y que tuvo como resultado, en su oportunidad, un pronunciamiento de calificación negativo, rechazando el contenido del Estudio de Impacto Ambiental, refrendado en el Ordinario N°11-EA/2017 al Informe Consolidado de Evaluación, mismo que fue presentado para la votación».

Indicaron que los fundamentos esgrimidos por la autoridad que le corresponde llevar los argumentos técnicos de la institución a la Coeva, como es el Seremi de Agricultura, «jamás estuvieron avalados por el cuerpo de profesionales de la institución, quienes en todo momento hicieron ver las graves falencias detectadas en el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Dominga y que fueron plasmadas, en sendas comunicaciones internas y en todos los pronunciamientos institucionales disponibles en la carpeta digital de evaluación del Proyecto».

En el texto señalan que la autoridad ha señalado “aprobar el proyecto condicionándolo” a medidas no evaluadas dentro del proceso, a objeto de “otorgarle sustentabilidad ambiental” y en donde indica la participación de Conaf dentro de un sistema de gobernanza, así como también a incrementar el conocimiento sobre tópicos específicos que debieran haber sido incorporados por el titular dentro del proceso de evaluación. Sin embargo, consideran que tales elementos «son totalmente improcedentes» y manifiestan un reconocimiento implícito a que el proyecto minero portuario Dominga, «no es precisamente ambientalmente sustentable y, por el contrario, impacta irreversiblemente la viabilidad de las especies y ecosistemas en régimen de conservación ya que además, ninguna de las medidas condicionantes propuestas, son equivalentes a la pérdida de diversidad biológica de la zona».

Los trabajadores de Conaf plantean que como consecuencia de que los argumentos esgrimidos por la autoridad no reflejan lo manifestado técnicamente por la institución a lo largo del proceso, así como tampoco las recomendaciones efectuadas para esta votación en particular, consideran oportuno y pertinente aclarar a la opinión pública, «que al igual que en el caso del proyecto Central Barrancones, los profesionales que laboramos en Conaf, Región de Coquimbo, fieles al mandato institucional de protección y resguardo del Patrimonio Ambiental de la Región, nunca nos hemos manifestado a favor de este proyecto, puesto que los antecedentes presentados no permiten asegurar su sustentabilidad ambiental».

Asimismo, destacan que las medidas del proponente (Andes Iron), «no se hacen cargo de los efectos, características y circunstancias, en todas sus fases y partes, por lo que su ejecución, atenta contra la subsistencia de uno de los ecosistemas más diversos del mundo, como lo es el sistema integrado Reserva Nacional Pingüino de Humboldt – Reserva Marina Isla Choros Damas, que alberga al 80% de la población mundial de Pingüinos de Humboldt, al 90% de la población mundial de Yuncos, además de otras especies, como ballenas, delfines, chungungos y aves costeras, así como formaciones vegetales relevantes como bosques nativos de preservación y el hábitat de cactáceas endémicas en peligro de extinción crítico».

A continuación el comunicado íntegro:

Sigue leyendo: No se saldrán con la suya: Subalternos de Piñera aprueban Dominga, pero deberá resolverse en otras instancias