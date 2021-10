EcoConstituyentes sacan la voz: Rechazan convocatoria a licitación del litio que realizó el Gobierno

“Chile lanza convocatoria nacional e internacional para potenciar la producción de litio y atraer nuevos operadores“. Así parte el comunicado del Ministerio de Minería que anuncia una convocatoria para licitar la extracción de 400 mil toneladas de litio en un plazo de 7 años (2022-2029), prorrogables por otros dos.

El anuncio del gobierno generó rápidamente reacciones en contra. En la Cámara de Diputados, algunos parlamentarios señalaron que era una “ley de amarre“ cuando el gobierno está en sus últimas semanas del mandato y oficiaron a la Contraloría.

Por su parte, los convencionales que forman parte de los llamados EcoConstituyentes no que quedaron atrás, y lazaron una declaración pública rechazando esta licitación. ”Esta situación debe ser revisada, ya que compromete la preservación de ecosistemas únicos como los salares, que son la reserva de agua del Altiplano”, explica Cristina Dorador (D3), bióloga y experta en ecología microbiana, quien ha concentrado su trabajo en los salares del Altiplano y el desierto de Atacama, donde estudia a los extremófilos. Estos son microorganismos que sobreviven a condiciones extremas de temperatura y que podrían ser clave para comprender los orígenes de la vida.

Dorador agrega que “estamos en una crisis climática sin precedentes. El último informe del IPCC da cuenta de la degradación de distintos ecosistemas por acción humana y calentamiento global que redunda en la pérdida de biodiversidad, algo que puede pasar en los salares si es que se realiza la extracción intensiva de litio desde estos ecosistemas, por lo tanto, es muy importante que esta licitación se detenga para evitar daños irreparables a la naturaleza”.

En la misma línea, la convencional EcoConstituyente Gloria Alvarado (D16) señaló su preocupación por el hecho de que el gobierno esté abriendo licitaciones internacionales sobre “esta materia tan importante que obviamente se requiere conversar, pues son decisiones estratégicas para el futuro, para los territorios y para las comunidades”.

Alvarado insistió en que los salares son ecosistemas vitales con una biodiversidad frágil y deben ser protegidos. “No podemos seguir depredando la naturaleza y los bienes comunes naturales, justo hoy en que desde la Convención estamos comenzando el debate constitucional sobre la protección de la naturaleza y el modelo económico. Como EcoConstituyente me preocupa que no nos tomemos en serio la emergencia climática y las soluciones y enfrentarla no van de la mano de sostener las mismas prácticas extractivas que nos trajeron a este desequilibrio”, señaló.

Para Juan José Martin (D12), quien esta semana fue elegido por sus pares como coordinador de la Comisión de Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza y Bienes Naturales Comunes de la CC, junto a Camila Zárate (D7), “lo más importantes y el mensaje que queremos entregar es que no se pueden cometer los mismos errores del pasado. ¿Estamos proponiendo extractivismo como solución del extractivismo? Estamos en una crisis climática y también de los ecosistemas y de la biodiversidad, y eso no se soluciona con extractivismo y megaminería, porque eso sería ‘solucionar’ un problema creando otro. Hay que avanzar en la búsqueda de propuestas, pero para eso hay que aprender de los errores del pasado”.

Los EcoConstituyentes llamaron al gobierno a “detener iniciativas que pongan en riesgo la profundidad del debate constituyente al comprometer actividades mineras de largo plazo sin ningún tipo de consulta o participación de las comunidades”, explica Dorador.

En la declaración, los convencionales “verdes” señalan que algunos diputados de la Comisión de Minería ya se han manifestado criticando este llamado a licitación anunciado por el Gobierno y se mostraron abiertos a frenar este proceso.

“Hacemos un llamado a ese poder del Estado, y también al Gobierno, a hacer todo lo posible para detener esta licitación y todas aquellas convocatorias de proyectos que profundicen este sistema extractivista, comprometiendo nuestros ecosistemas y afectando nuestros territorios, hasta la finalización del proceso constituyente”, concluyeron.

Ver la declaración completa AQUÍ