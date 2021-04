El Boinazo con que Subpesca respondió al fallo de la Corte Suprema

Por Pablo Fernando González

La Corte Suprema el 1° de abril del 2021 dictó una sentencia en contra de la Subsecretaría de Pesca la que desde el punto de vista de la defensa del medioambiente es histórica, por la jurisprudencia que puede marcar y que se origina en un recurso de protección presentado por un pescador artesanal de la zona norte. La sentencia sanciona las autorizaciones de Subpesca con que ésta permitía a la flota industrial de CORPESCA y Camanchaca la perforación de las 5 millas para la captura de anchovetas y sardinas, las que ha venido renovando durante los últimos 30 años (se inician el año 1992) y que la Suprema le ha reprochado que nunca debieron transformarse en autorizaciones de carácter permanente, ya que la ley en su momento las considero de carácter ocasional o fortuito y no un medio para perpetuar un privilegio. La sentencia precisó que en los últimos años la ley exige a la autoridad administrativa que sus decisiones se supediten al resguardo medioambiental y se alineen con los compromisos del país con la comunidad global en igual materia: » …el artículo 1° C de la Ley General de Pesca contempla directrices a tener en consideración al momento de adoptar las medidas de conservación y administración, así como al interpretar y aplicar la ley, entre las cuales, dispone en su letra b), la de aplicar en la administración y conservación de los recursos hidrobiológicos y la protección de sus ecosistemas, el principio precautorio,…».(1)

La subsecretaria Alicia Gallardo, al frente de Subpesca, en vez de salir a corregir el reproche de fondo contenido en el fallo de la Corte Suprema y de ocuparse de implementar medidas urgentes para proteger desde el Estado la sostenibilidad de nuestras pesquerías, aprovechó su reunión de los días jueves con la Mesa Pesquera a la que convocó para influir sobre la Ley Corta (Pesca) que discute el Congreso, para poner en tabla su fórmula para no darle cumplimiento al fallo de la Corte Suprema.

En la ocasión planteó: » no alcanzamos a ver el segundo punto que les plantee pero si les vamos a mandar la presentación que contenía los dos puntos, el de la movilidad de los tripulantes, y la indicación de la ley que está relacionada con el procedimiento en que se autoriza la perforación a solicitud de los pescadores artesanales, este es un tema que obviamente está muy de boga con el fallo de la Corte Suprema, por lo tanto sería muy bueno que ustedes pudiesen avanzar leyéndolo , reuniéndose con sus bases , reuniéndose como quieran , regionalmente, macrozonalmente como para la próxima reunión poder abordarlo más rápido ...». No cabe duda que este tipo de actuaciones de un funcionario público a la cabeza de una Subsecretaría de Estado ante un fallo de la Corte Suprema son del todo insólitas para un país democrático y no ocurren en ningún lugar del mundo.

Entre los convocados al BOINAZO (reunión del jueves con la subsecretaria Alicia Gallardo) y que se les permite por Subpesca co-gobiernen los recursos pesqueros del país destacaban el gerente general de SONAPESCA y el presidente de la misma, Héctor Bacigalupo y Ociel Velásquez , mientras Macarena Cepeda lo hacía como gerente general de ASIPES, que representan a CORPESCA y a la industria de harina de pescado que son los que se beneficiaban con la pesca ilegal sancionada por la Corte Suprema. A los anteriores se sumaron los que el año 2012 fueron responsables que se convirtiera en ley, la corrupta Ley Longueira: Hugo Arancibia y Zoila Bustamante, y los dirigentes de unas cuantas organizaciones de armadores semi-industriales a los que se les reconoce por la industria de la harina de pescado como sus cuasi socios.

A la misma convocatoria por zoom llegó Felipe Sandoval, ex Subscretario de Pesca (2001-2005) uno de los responsables que Subpesca autorizara pescas de investigación falsas por millones de toneladas y que terminaron en la sobreexplotación de casi todas las pesquerías del país; es el que autorizó cuotas de pesca de merluza común por casi 600 mil toneladas durante su periodo y que no cabe duda son el origen del colapso ecológico de este recurso (2). Otro de los asistentes fue Carlos Vial, de la empresa Friosur por años la principal exportadora de merluza austral, la que consiguió de la mano de Iván Fuentes que la ley miscelánea permitiera que los pescadores de las zonas australes pudieran vender el 100% de sus cuotas de merluza austral , pesquería que hoy se encuentra agotada-colapsada (3).

En honor a la verdad hubieron una o dos excepciones en la cita del jueves y que corresponde a los que levantaron la voz discrepando de la calificación de tripulantes con que la industria, los grandes semi-industriales y Subpesca desean se califique por la Ley Corta a los pescadores artesanales , es decir, de mano de obra desprovista de toda consideración cultural y de pertenencia con la actividad que ejercen. Por lo mismo resulta del todo preocupante que la subsecretaria Alicia Gallardo insista en tratar el destino de la pesca artesanal de la mano del sector industrial y los grandes semi-industriales de espalda de las cientos de organizaciones de pescadores artesanales existentes a lo largo del país y que son los únicos que en propiedad pueden discutir el alcance de la actividad que ejercen. (4) (5)

La Corte Suprema no cabe duda que se hizo cargo que las 5 millas debe ser una preocupación de todos los chilenos, por corresponder a una zona estratégica para la sustentabilidad y biodiversidad de nuestros ecosistemas marinos y que SUBPESCA no ha respetado por 30 años.

En los últimos años OCEANA Perú ha compartido antecedentes científicos robustos sobre la necesidad de imponer una política precautoria de los stock dentro de las 5 millas del sur del Perú y norte de Chile del ecosistema Humboldt y de los que están enteradas las autoridades de Subpesca, ya que ese país tiene resguardada las 5 millas desde el año 1992 (6). Del documento de Oceana «Claves del debate sobre la pesca de anchoveta en las 5 millas en el sur«, se lee: «Dada la situación delicada del stock sur, corresponde reducir el esfuerzo en vez de aumentarlo y menos aún de manera invasiva en la zona costera en la cual se reproduce y renueva el stock. De acuerdo a la información disponible y a la dinámica de la pesquería peruana de anchoveta en esa zona, correspondería a Chile realizar la reducción mayoritaria del esfuerzo de pesca aplicado a esta población de anchoveta.» (7)(8)

Alcances de la devastación de las 5 millas liderada por Subpesca

Según lo rescata Declaración pública de la Asociación de industriales del norte -ASIPNOR- de fecha abril 2021 con respecto a la resolución de la Corte Suprema que deja sin efecto la resolución de Subpesca ,la misma permite dimensionar lo autorizado por Subpesca durante los últimos 30 años y explicarse los impactos de la devastación sobre las 5 millas en igual período: «Esta limitación representa alrededor de 36% de la captura total de anchoveta del sector industrial, que se obtiene en las llamadas perforaciones autorizadas en las primeras 5 millas, …» (9)

El año 2020 es un año crítico para dimensionar la política de devastación que lidera Subpesca, ya que ésta modificó el estado de la pesquería de anchoveta de sobreexplotada a SUBEXPLOTADA y autorizó una cuota global de 789.307 toneladas para la zona norte. A fines del año 2020 el desembarque de la zona norte apenas alcanzó las 271.949 t. siendo casi la mitad de esa cifra juveniles de anchovetas (según muestreos dados a conocer por Instituto de investigación de la Universidad Arturo Prat ). Estas cifras no cabe duda que cuestionan el valor de la «investigación científica» a la que echa mano Subpesca ya que el desembarque a pesar de permitírseles capturar juveniles y en las 5 millas apenas alcanzó a un tercio de la cifra que Subpesca estimó disponible. La captura de un 50% de juveniles cuestiona el seguimiento del impacto que están teniendo sus decisiones y por último, a qué intereses obedecen las autoridades que dirigen desde el Estado al sector pesquero de nuestro país. (10)

En el recién publicado Estado de Situación de las Pesquerías 2020 y de la autoría de Subpesca se lee: » Los indicadores pesqueros, muestras una tendencia negativa en las capturas desde el 2005 en adelante, llegando al valor más bajo de la serie histórica (1986-2018) el año 2016, con 239 mil toneladas. Posteriormente, en la serie más reciente, se evidencia una recuperación de las capturas los años 2017,2018 y 2019, con 520,750 y 667 mil toneladas, respectivamente. El año 2020, a septiembre, las capturas no superan las 200 mil toneladas. » .

«Adicionalmente, se observa una tendencia decreciente de varios indicadores derivados del monitoreo de la pesquería: reducción de la cobertura espacial y concentración del recurso hacia la costa, disminución de las tallas medias, baja o nula participación de ejemplares > 16 cm y escasa presencia del grupo entre 14 y 16 cm. Surgen 2 hipótesis a discutir en el CCT-PP: juvenilización de la población por presión pesquera, condiciones ambientales o ambas; y/o procesos migratorios.» (11)

A pesar del estado catastrófico en que se encuentra la anchoveta de la zona norte la Subsecretaría de Pesca a fines del 2020 y del impacto que tiene concentrar la pesca en las 5 millas (juvenilización) hizo oídos sordos de lo que la obliga la ley en materia de criterio precautorio y mantuvo la condición de SUBEXPLOTADA de la anchoveta y autorizó para el año 2021 un total de 569.480 toneladas (11) y mantuvo las perforaciones en las 5 millas. De esta manera el Estado crea un incentivo perverso para que la industria siga usando hasta el 50% de juveniles de anchoveta para hacer harina de pescado, lo que es un crimen ecológico no tan solo para esta especie sino para toda la vida del ecosistema. (12)

Al respecto y para conocimiento de todos, en especial de Subpesca, vale transcribir la sentencia en comento de la Corte Suprema que en su página 20 ha rescatado el principio precautorio “[…] i) Se deberá ser más cauteloso en la administración y conservación de los recursos cuando la información científica sea incierta, no confiable o incompleta, y ii) No se deberá utilizar la falta de información científica suficiente, no confiable o incompleta, como motivo para posponer o no adoptar medidas de conservación y administración.»

Alcances del Boinazo de Subpesca en contra del dictamen de la Corte Suprema

La subsecretaria Alicia Gallardo anticipó al país sus próximas jugadas a favor de Corpesca, después del Fallo de la Corte Suprema: » En el marco de la tramitación de la ley corta de pesca en el Congreso , la Subsecretaría buscará poner sobre relieve el papel de los pescadores artesanales en la autorización de las perforaciones.» , se refiere a los semi-industriales citados al BOINAZO que son cuasi socios de Corpesca, de la industria harinera y de la flota industrial, cuando no sus fuerzas de apoyo. No cabe duda que saldrán a buscar el apoyo de diputados y senadores para dotar a Subpesca de atribuciones para darle continuidad a la devastación de la anchoveta dentro de las 5 millas.

El grupo que concurrió al Boinazo salvo las excepciones , es el mismo que mueve por estos días la Ley Corta promovida por Piñera a solicitud de Corpesca y las 7 Familias para asegurarse no ser tocadas por la Nueva Constitución. Lo que pretende este grupo con el apoyo del Congreso es impedir que el país en su conjunto sea quien discuta una NUEVA LEY DE PESCA de cara a la ciudadanía y con la participación de todos, que aumente la salvaguardia de la sustentabilidad de la biodiversidad de los ecosistemas marinos alineado a las advertencias contenidas en la sentencia de la Corte Suprema.

Los ciudadanos debemos darle las gracias a la subsecretaria Alicia Gallardo, por dejar al descubierto de manera tan descarada la cooptación y captura de una institución del Estado por un puñado de poderosos grupos económicos, ya que deja al desnudo una realidad brutal que perjudica gravemente a la democracia, y que en este caso se transforma en un obstáculo infranqueable para conseguir la soberanía alimentaria de nuestro país. Por lo mismo, los delegados a la Constituyente deberán duplicar los esfuerzos por buscar las formas para definir un nuevo rol del Estado y desterrar este tipo de capturas corporativas de la institucionalidad del Estado en la Nueva Constitución.

Pablo Fernández González, Pyme Innovación, Biotecnología Marina.

